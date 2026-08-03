Profeco reprueba estas marcas de alimento húmedo para gato que encuentras en Walmart, Coppel y H-E-B

Estas marcas de alimento húmedo para gato que reprobaron las pruebas

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un estudio de calidad para evaluar alimentos húmedos para gato disponibles en el mercado mexicano.

Durante el análisis se revisaron 54 productos, de los cuales 38 correspondieron a alimentos para gatos adultos, cinco para gatitos en crecimiento, cuatro para gatos mayores de siete años y siete para animales con condiciones especiales.

Con el fin de comprobar que la información ofrecida al consumidor fuera correcta, Profeco efectuó 4,082 pruebas en las que verificó información comercial, contenido neto, proteína, grasa, carbohidratos, humedad, fibra, cenizas, contenido energético y la veracidad de las declaraciones incluidas en las etiquetas.

Los productos con observaciones fueron los siguientes:

- GOSBI FRESKO Adult Tuna With Salmon (70 g). Profeco encontró que el fabricante declara un máximo de 82% de humedad, aunque el análisis determinó que el producto contiene 83.9%.

- GRAND PET Carne Fresca (caja con seis sobres de 85 g). Fue uno de los productos con más observaciones. Presenta una imagen de salmón que puede inducir a confusión porque dicho ingrediente no corresponde con lo mostrado; además, declara un mínimo de 9% de proteína, pero contiene 7.3%. También indica un máximo de 2% de cenizas, aunque se detectó 3.3%, y utiliza la letra "G" para expresar gramos en lugar del símbolo oficial "g".

- GRAND PET Kisha Pavo (85 g). Declara un mínimo de 9% de proteína, pero el laboratorio encontró 7.8%. A ello se suma el uso incorrecto del símbolo de la unidad de medida al emplear la letra "G".

- GRAND PET Kisha Tilapia (85 g). La observación corresponde al uso incorrecto del símbolo para expresar gramos, ya que utiliza "G" en lugar de "g", como establece la normativa.

- GRAND PET Natural Gourmet Receta de Pescado a las Finas Hierbas (85 g). El análisis detectó que declara un mínimo de 11% de proteína, aunque realmente contiene 7.9%. También anuncia un máximo de 80% de humedad, pero el resultado fue de 81.3%.