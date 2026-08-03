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Profeco reprueba estas marcas de alimento húmedo para gato que encuentras en Walmart, Coppel y H-E-B

La dependencia con menos proteína de la declarada, exceso de humedad y etiquetado incorrecto en su análisis publicado en la Revista del Consumidor de agosto de 2026.
lun 03 agosto 2026 08:31 AM
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La Profeco sometió a pruebas de laboratorio decenas de productos que se comercializan en México. (AMphotography/Getty Images)

No todo lo que promete el empaque de un alimento húmedo para gato coincide con lo que realmente contiene. Con esa premisa, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sometió a pruebas de laboratorio decenas de productos que se comercializan en México.

Durante el análisis encontró inconsistencias en algunos de ellos, un hallazgo que puede marcar la diferencia al momento de elegir qué llevar de los anaqueles de Walmart, Coppel o H-E-B .

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Estas marcas de alimento húmedo para gato que reprobaron las pruebas

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un estudio de calidad para evaluar alimentos húmedos para gato disponibles en el mercado mexicano.

Durante el análisis se revisaron 54 productos, de los cuales 38 correspondieron a alimentos para gatos adultos, cinco para gatitos en crecimiento, cuatro para gatos mayores de siete años y siete para animales con condiciones especiales.

Con el fin de comprobar que la información ofrecida al consumidor fuera correcta, Profeco efectuó 4,082 pruebas en las que verificó información comercial, contenido neto, proteína, grasa, carbohidratos, humedad, fibra, cenizas, contenido energético y la veracidad de las declaraciones incluidas en las etiquetas.

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Los productos con observaciones fueron los siguientes:

- GOSBI FRESKO Adult Tuna With Salmon (70 g). Profeco encontró que el fabricante declara un máximo de 82% de humedad, aunque el análisis determinó que el producto contiene 83.9%.

- GRAND PET Carne Fresca (caja con seis sobres de 85 g). Fue uno de los productos con más observaciones. Presenta una imagen de salmón que puede inducir a confusión porque dicho ingrediente no corresponde con lo mostrado; además, declara un mínimo de 9% de proteína, pero contiene 7.3%. También indica un máximo de 2% de cenizas, aunque se detectó 3.3%, y utiliza la letra "G" para expresar gramos en lugar del símbolo oficial "g".

- GRAND PET Kisha Pavo (85 g). Declara un mínimo de 9% de proteína, pero el laboratorio encontró 7.8%. A ello se suma el uso incorrecto del símbolo de la unidad de medida al emplear la letra "G".

- GRAND PET Kisha Tilapia (85 g). La observación corresponde al uso incorrecto del símbolo para expresar gramos, ya que utiliza "G" en lugar de "g", como establece la normativa.

- GRAND PET Natural Gourmet Receta de Pescado a las Finas Hierbas (85 g). El análisis detectó que declara un mínimo de 11% de proteína, aunque realmente contiene 7.9%. También anuncia un máximo de 80% de humedad, pero el resultado fue de 81.3%.

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- PURINA ONE Visible Nutrition con Carne (85 g). Profeco indicó que el producto incorpora la leyenda "SUPER NUTRIENTES", pero el fabricante no presentó evidencia técnica suficiente para respaldar esa afirmación.

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Las marcas que cumplen con lo que dice el empaque

A continuación, se enlistan los alimentos que cumplieron con las pruebas de Profeco según la etapa en la que se encuentra cada mascota:

Adulto

- Gosbi Fresko Sterilized Beef with Chicken and Greens – 70 g
- Hill's Science Diet Indoor Adult – 156 g
- Les Repas Plaisir Trozos con Pavo en Salsa – 85 g
- Livelong Healthy & Strong Delicias del Mar – 156 g
- Minino Plus Super Foods – 100 g
- Nupec Super Premium Felino Indoor con Carne y Pollo – 100 g
- Organomics Cordero y Carne de Res – 156 g
- Purina Cat Chow Adultos con Pollo HydroDefense Plus+ – 85 g
- Respet Republic of Pets Pollo & Veg Adulto – 100 g
- Royal Canin Adult Instinctive – 145 g

En crecimiento

- Hill's Science Diet Kitten Chicken Dinner – 79.37 g
- Les Repas Plaisir Trozos con Pollo en Salsa Gatito – 85 g
- Nupec Super Premium Felino Kitten con Carne y Pollo – 100 g
- Royal Canin Kitten – 145 g
- Whiskas Atún Gatitos Fillets – 85 g

Mayores de 7 años

- Gosbi Fresko Senior Meat Feast – 70 g
- Hill's Science Diet Adult 7+ – 156 g
- Whole Hearted Chicken Recipe Grain Free Ages 7+ Senior Formula – 156 g
- Whole Hearted Salmon Recipe Grain Free Ages 7+ Senior Formula – 156 g

Condiciones especiales

- Les Repas Plaisir Care Hairball – 85 g
- Nupec Super Premium Hairball – 100 g
- Nupec Super Premium Urinary – 100 g
- Purina Pro Plan Super Premium Pollo – 85 g
- Royal Canin Care Weight – 85 g
- Whole Hearted Weight Control – 156 g
- Whole Hearted Easy Digestion – 156 g

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Recomendaciones de Profeco antes de comprar alimento húmedo para tu gato

Como parte del estudio, la Procuraduría emitió una serie de recomendaciones para elegir este tipo de alimento.

Antes de comprar, aconseja revisar cuidadosamente la lista de ingredientes, ya que una mayor cantidad de proteína no siempre significa que el alimento sea más aprovechable; la digestibilidad también depende del origen y calidad de los ingredientes utilizados.

Profeco recomienda adquirir estos productos únicamente en establecimientos formales, donde existan mejores condiciones para conservarlos adecuadamente.

Otra sugerencia consiste en consultar con un médico veterinario, quien podrá determinar cuál alimento resulta más conveniente según la edad, el estado de salud y el nivel de actividad del gato.

Durante la alimentación también es importante respetar las porciones indicadas por el fabricante, pues cada producto tiene recomendaciones específicas para evitar tanto el sobrepeso como una alimentación insuficiente.

Si se decide cambiar de marca, la transición debe hacerse de forma gradual para disminuir el riesgo de molestias digestivas.

Finalmente, una vez abierto el envase, el contenido restante debe mantenerse bien cerrado y refrigerado, con el propósito de conservar mejor sus características y evitar su deterioro.

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