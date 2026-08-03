¿Cuál es la reforma del ISSSTE 2007?

Esta ley transformó el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado, que incluyen maestros, médicos, burócratas y demás empleados del sector público.

El cambio más representativo es la sustitución del sistema solidario de pensiones, donde se garantizaba una pensión calculada con base en el último salario y los años de servicio, por un modelo de cuentas individuales administradas por Afores.

Esto significa que los trabajadores dependen exclusivamente del monto que logren ahorrar durante su vida laboral y de los rendimientos generados por el mercado financiero.

Edad para jubilarse en el ISSSTE

A diferencia del régimen anterior (Décimo Transitorio), la Ley de 2007 contempla entre 60 a 65 años de edad y al menos 25 años de servicio.

¿Para quiénes aplica la ley de 2007?

Esta regulación es válida para los trabajadores que empezaron a trabajar en una institución del Estado después del 1 de abril de 2007.

Modalidades para jubilarse por la Ley 2007 del ISSSTE

De acuerdo con el ISSSTE, existen tres modalidades diferentes para jubilarse por este esquema:

- Renta vitalicia

- Retiro programado

- Pensión garantizada

Renta vitalicia

Se trata de una pensión de por vida que se contrata con una aseguradora, siendo el ISSSTE el encargado de indicar cuáles son las instituciones de prestar este servicio. Es importante tomar en consideración los siguientes factores:

- El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la cuenta Afore y se actualizará anualmente de acuerdo con la inflación.

- Al adquirir este servicio, se garantiza el pago de una pensión predeterminada de por vida.

- Se debe adquirir un seguro de sobrevivencia que permitirá a los beneficiarios recibir una pensión a la muerte del pensionado.

Requisitos:

- Estar registrado en una Afore.

- Contar con mínimo 25 años de cotización al ISSSTE.

- Tener actualizado el Expediente de Identificación del Trabajador.

Es importante recalcar que en esta modalidad, el trabajador se puede retirar de manera anticipada sin necesidad de cumplir la edad establecida, si la pensión que se calcule con el saldo acumulado en la cuenta de Afore es superior a más del 30% de una pensión garantizada.

Además, en caso de algún exedente de recursos, podrá ser retirado en una sola exhibición.