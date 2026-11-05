¿Ganas 15 mil pesos al mes? El SAT te descontará $640 de aguinaldo, pero los puedes recuperar en la declaración anual

Sin embargo, la retención en el aguinaldo, puede ser recuperada en la declaración anual, junto a otras acumuladas y las deducciones personales.

¿Cuánto aguinaldo está exento de impuestos en 2026?

El aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores subordinados, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), remarca Figueroa Moncada en entrevista con Expansión.

La disposición establece que deben recibir al menos 15 días de salario por año trabajado, aunque algunas empresas otorgan una cantidad mayor como parte de sus prestaciones.



Además, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre, conforme a la LFT.

En materia fiscal, el artículo 93, fracción XIV, de la LISR establece que las gratificaciones anuales están exentas hasta el equivalente a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos, por lo que el límite de exención del aguinaldo es de 3,519.30 pesos.

Esto significa que si una persona recibe un aguinaldo de 7,500 pesos, correspondiente a 15 días de salario de un trabajador que gana 15,000 pesos mensuales, los primeros 3,519.30 pesos estarán exentos de ISR.

El resto, en este caso 3,980.70 pesos, se considera ingreso gravable y debe incluirse en el cálculo del impuesto.

"Si al trabajador se le dan 15 días, 30 días, 40 días o 90 días, no cambia la exención. El excedente obviamente va a ser más grande, pero el tratamiento es el mismo", señala el vicepresidente del IMCP.

Así se calcula el ISR que te descuentan del aguinaldo

El impuesto sobre el aguinaldo no se determina únicamente aplicando una tasa fija al monto que excede la parte exenta. El patrón debe calcular la retención correspondiente conforme a las disposiciones fiscales.

Figueroa apunta que el patrón puede aplicar el procedimiento previsto en el artículo 96 de la LISR.

Además, acota, el impuesto que aparece en el recibo de nómina no debe confundirse con el monto total de ISR que el trabajador pagará durante el año.