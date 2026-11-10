Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Segob ofrece trabajo a administradores públicos con sueldo de 118,000 pesos mensuales: estos son los requisitos

La Secretaría de Gobernación publicó 15 vacantes en el Diario Oficial de la Federación con sueldos que van de los 22,000 a los 118,000 pesos mensuales.
mar 10 noviembre 2026 11:18 AM
Añadir Expansión en Google
Oficina de trabajo con funcionarias desempeñando sus labores.
La Secretaría de Gobernación abrió 16 vacantes con sueldos que van de los 22,000 a los 118,000 pesos brutos al mes. (Foto: Israel Andrade en Unsplash )

A través de una publicación compartida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de noviembre de 2026, la Secretaría de Gobernación abrió 15 vacantes para profesionales en administración pública, derecho, ciencias sociales y políticas.

Dentro de estas vacantes, destaca la publicada para la dirección de la Coordinación de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, la cual ofrece un sueldo mensual bruto de 118,237 pesos.

Publicidad

Segob busca administrador o politólogo para puesto directivo

De acuerdo a la información publicada, la vacante es por uno solo puesto para la dirección general de la Coordinación de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, con sede en la Ciudad de México, y el sueldo bruto mensual que se ofrece es de 118,237 pesos.

Las funciones a desempeñar en el puesto son:

  • Definir las bases y mecanismos necesarios en la operación y funcionamiento del registro nacional de avisos de testamentos y del registro nacional de avisos de poderes notariales, para dar cumplimiento a los convenios y disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
  • Coordinar las directrices de actualización y reingeniería de los sistemas informáticos con los que operan los registros nacionales de avisos de testamentos y de avisos de poderes notariales, con el fin de eficientar su operación y dar cumplimiento con lo previsto en la normativa aplicable.
  • Determinar mecanismos de supervisión con respecto al desahogo de los requerimientos judiciales, ministeriales y de autoridades administrativas relativos a los registros nacionales de avisos de testamentos y de avisos de poderes notariales con la finalidad de proporcionar información a la unidad general de asuntos jurídicos y coadyuvar en la atención de los asuntos.
  • Impulsar estrategias de coordinación, así como grupos de trabajo relativos al acervo del orden jurídico nacional, con el fin de coadyuvar en el fomento y difusión del conocimiento de las disposiciones legales del estado mexicano.
  • Instrumentar el desarrollo y funcionamiento de las bases de datos relativas al acervo jurídico nacional, con el fin de proporcionar certeza y seguridad jurídica en la información que consulta el público en general.

  • Definir líneas de acción tendientes a la realización de eventos sobre el acervo jurídico nacional, para promover en los usuarios el conocimiento de su contenido, vigencia, aplicación y beneficios.
Publicidad
  • Impulsar las estrategias de colaboración sobre la compilación, sistematización y difusión de instrumentos legales como: leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos y demás disposiciones federales, estatales y municipales, con el fin de integrarlos al orden jurídico nacional.
  • Implementar lineamientos sobre la constante actualización de la integración y sistematización del acervo jurídico nacional, para el eficiente cumplimiento de las atribuciones de la dirección general de lo consultivo y de contratos y convenios.
  • Establecer mecanismos de difusión y consulta de las diversas disposiciones legales contenidas en las bases de datos del acervo jurídico nacional, para proporcionar un servicio seguro de consulta de esta información por parte del público en general.
  • Implementar los procesos de certificación de los textos legales que requieran de la secretaría, las autoridades judiciales, ministeriales y administrativas, para coadyuvar en la integración de sus carpetas de investigación, extradición o procedimientos jurisdiccionales o administrativos que desarrollen.
  • Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le confiera el jefe inmediato.
Escritorio de maestra de primaria con la bandera de Canadá.
Finanzas Personales

Canadá quiere contratar maestras mexicanas: ofrece 110,000 dólares al año y siete semanas de vacaciones

Requisitos indispensables para aplicar a la vacante

Los requisitos que hay que cumplir para ocupar el puesto se dividen en tres vertientes principales:

  • Escolaridad: Licenciatura o profesional con título en Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Políticas y Administración Pública, y Derecho.
  • Experiencia laboral: Mínimo de 6 años en Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencia Política, Derecho y Legislaciones Nacionales o Administración Pública.
  • Capacidades gerenciales: Liderazgo, visión estratégica y dirección de área (nivel 3).
Publicidad

Además, es necesario cumplir con los siguientes requisitos legales:

  • Ser persona ciudadana mexicana en pleno ejercicio de sus derechos o ser persona extranjera cuya condición migratoria permita la función a desarrollar.
  • No haber sido sentenciada con pena privativa de libertad por delito doloso.
  • Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en la administración pública.
  • No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministra o ministro de algún culto.
  • No contar con inhabilitación para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal.

Pasos a seguir para aplicar a la vacante

Aquellas personas que cumplan con todos los requisitos y deseen aplicar a la vacante deben saber que la convocatoria cuenta con diversas etapas que hay que superar en las fechas establecidas.

Registro de aspirantes y revisión curricular: del 4 al 18 de noviembre. El registro se lleva a cabo a través del portal https://www.trabajaen.gob.mx/ .

  • Recepción de solicitudes para reactivación de folios: 19 de noviembre.
  • Examen de conocimientos técnicos: partir del 23 de noviembre.
  • Examen de conocimientos generales de la administración pública federal: a partir del 23 de noviembre.
  • Revisión documental:a partir del 23 de noviembre.
  • Evaluación de la experiencia y valoración del mérito: apartir del 23 de noviembre.
  • Evaluación de habilidades: a partir del 23 de noviembre.
  • Entrevista por el comité técnico de selección: a partir del 23 de noviembre.
  • Determinación: a partir del 23 de noviembre.
una persona, de espaldas, sostiene una tarjeta bancaria de openbank con una mano y con la otra su celular, donde se ve abierta la aplicacion de openbank
Economía

Ley de Economía digital: México puede reducir a 50% el uso de efectivo, prevé Openbank

Documentos a presentar

Aquellas personas que accedan a la fase de recepción de documentos deberán presentar la siguiente documentación:

  • Formato de Revisión Documental.
  • Formato de Evaluación de la Experiencia.
  • Formato de Valoración del Mérito.
  • Formato Escrito Bajo Protesta.

Estos formatos deben ser descargados del portal oficial de la Segob y deben ser llenados a máquina o computadora.

Sumado a ello, se deben presentar también los siguientes documentos:

  • Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) legible donde aparezca claramente el nombre completo y escrito correctamente, así como su número de folio de participación en el concurso del que se trate.
  • Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • Clave Unica de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial vigente con fotografía y firma. Puede ser la credencial para votar INE, pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación.
  • Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según corresponda.
  • Escrito bajo protesta de decir verdad, disponible para descargar en la liga electrónica que se indique en el mensaje de invitación, para el cual se debe llenar y firmar en caso de cumplir con los requisitos.
  • Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40 años);
  • Dos impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en el apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición”.
  • Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
  • Constancias con las que se acredite su Experiencia.
  • Constancias con las que acredite su Mérito.
Firma de contrato laboral.
El proceso para acceder al empleo incluye exámenes de conocimientos y entrevistas para acreditar la experiencia laboral. (Foto: Scott Graham en Unsplash )

Para consultar las otras vacantes disponibles, puedes acceder al documento oficial del DOF, donde se muestra toda la información referente a puestos, sueldos, requisitos y fechas a tomar en cuenta para la postulación.

Tags

Empleo Trabajadores Trabajadores domésticos

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad