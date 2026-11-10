Segob ofrece trabajo a administradores públicos con sueldo de 118,000 pesos mensuales: estos son los requisitos

A través de una publicación compartida en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de noviembre de 2026, la Secretaría de Gobernación abrió 15 vacantes para profesionales en administración pública, derecho, ciencias sociales y políticas.

Dentro de estas vacantes, destaca la publicada para la dirección de la Coordinación de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, la cual ofrece un sueldo mensual bruto de 118,237 pesos.

