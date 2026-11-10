Segob ofrece trabajo a administradores públicos con sueldo de 118,000 pesos mensuales: estos son los requisitos

Dentro de estas vacantes, destaca la publicada para la dirección de la Coordinación de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, la cual ofrece un sueldo mensual bruto de 118,237 pesos.
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Segob busca administrador o politólogo para puesto directivo
De acuerdo a la información publicada, la vacante es por uno solo puesto para la dirección general de la Coordinación de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, con sede en la Ciudad de México, y el sueldo bruto mensual que se ofrece es de 118,237 pesos.
Las funciones a desempeñar en el puesto son:
Definir las bases y mecanismos necesarios en la operación y funcionamiento del registro nacional de avisos de testamentos y del registro nacional de avisos de poderes notariales, para dar cumplimiento a los convenios y disposiciones jurídicas aplicables en la materia.
Coordinar las directrices de actualización y reingeniería de los sistemas informáticos con los que operan los registros nacionales de avisos de testamentos y de avisos de poderes notariales, con el fin de eficientar su operación y dar cumplimiento con lo previsto en la normativa aplicable.
Determinar mecanismos de supervisión con respecto al desahogo de los requerimientos judiciales, ministeriales y de autoridades administrativas relativos a los registros nacionales de avisos de testamentos y de avisos de poderes notariales con la finalidad de proporcionar información a la unidad general de asuntos jurídicos y coadyuvar en la atención de los asuntos.
Impulsar estrategias de coordinación, así como grupos de trabajo relativos al acervo del orden jurídico nacional, con el fin de coadyuvar en el fomento y difusión del conocimiento de las disposiciones legales del estado mexicano.
Instrumentar el desarrollo y funcionamiento de las bases de datos relativas al acervo jurídico nacional, con el fin de proporcionar certeza y seguridad jurídica en la información que consulta el público en general.
Definir líneas de acción tendientes a la realización de eventos sobre el acervo jurídico nacional, para promover en los usuarios el conocimiento de su contenido, vigencia, aplicación y beneficios.
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Impulsar las estrategias de colaboración sobre la compilación, sistematización y difusión de instrumentos legales como: leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos y demás disposiciones federales, estatales y municipales, con el fin de integrarlos al orden jurídico nacional.
Implementar lineamientos sobre la constante actualización de la integración y sistematización del acervo jurídico nacional, para el eficiente cumplimiento de las atribuciones de la dirección general de lo consultivo y de contratos y convenios.
Establecer mecanismos de difusión y consulta de las diversas disposiciones legales contenidas en las bases de datos del acervo jurídico nacional, para proporcionar un servicio seguro de consulta de esta información por parte del público en general.
Implementar los procesos de certificación de los textos legales que requieran de la secretaría, las autoridades judiciales, ministeriales y administrativas, para coadyuvar en la integración de sus carpetas de investigación, extradición o procedimientos jurisdiccionales o administrativos que desarrollen.
Atender las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan en el ámbito de su competencia, así como aquellas que le confiera el jefe inmediato.
Sumado a ello, se deben presentar también los siguientes documentos:
Hoja de bienvenida del portal TrabajaEn (pantalla inicial) legible donde aparezca claramente el nombre completo y escrito correctamente, así como su número de folio de participación en el concurso del que se trate.
Cédula de Identificación Fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Clave Unica de Registro de Población (CURP).
Identificación oficial vigente con fotografía y firma. Puede ser la credencial para votar INE, pasaporte o Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación.
Acta de nacimiento, tarjeta de residente temporal o tarjeta de residente permanente, según corresponda.
Escrito bajo protesta de decir verdad, disponible para descargar en la liga electrónica que se indique en el mensaje de invitación, para el cual se debe llenar y firmar en caso de cumplir con los requisitos.
Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada (únicamente en el caso de hombres hasta los 40 años);
Dos impresiones del Currículum Vítae de TrabajaEn actualizado, detallando funciones específicas en el apartado denominado “experiencias en el cargo, puesto o posición”.
Documento que acredite el nivel de estudios requerido para el puesto.
Constancias con las que se acredite su Experiencia.
Constancias con las que acredite su Mérito.
Para consultar las otras vacantes disponibles, puedes acceder al documento oficial del DOF, donde se muestra toda la información referente a puestos, sueldos, requisitos y fechas a tomar en cuenta para la postulación.