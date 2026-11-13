¿Quieres estrenar consola para jugar GTA VI? estos son los mejores descuentos disponibles en el Buen Fin 2026

El Buen Fin 2026 acaba de comenzar, y como ocurre cada año, las compras de tecnología serán algunas de las más solicitadas. Sin embargo, esta edición llega con algo más de expectativa, pues millones de gamers ya esperan con ansias la llegada del GTA VI , uno de los videojuegos más anticipados del mundo.
Por ello, las tiendas y comercios en línea que participarán del Buen Fin estarán ofreciendo grandes descuentos y promociones exclusivas en las dos consolas principales donde se estrenará el título, siendo la oportunidad ideal para adquirirlas y tener todo listo para la tan esperada fecha de estreno.
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¿Dónde se podrá jugar GTA IV?
De acuerdo a la información compartida por Rockstar Games , el videojuego se estrenará este jueves 19 de noviembre y estará disponible únicamente en las consolas de PlayStation 5 (incluyendo la PS5 Pro) y Xbox Series X|S con dos versiones diferentes:
Standard Edition:
-Standard Edition en versión digital.
-Bonificaciones por reservar del Pack Vintage Vice City: Sedán Vapid Stanier (1955) y garage; atuendos y peinados; patrón de arma exclusivo.
-Bonificación por reservar en la tienda digital: Un mes de GTA+ gratis
Ultimate Edition:
-Standard Edition en versión digital
-Grotti Cheetah (1995)
-Revólveres Hawk & Little Morgan
-Variantes de armas personalizadas
-Estilo de Vice City
-Vehículos del refugio de Jason
-Modificación retro para la Ganado
-Taller de coches Rideout Customs
-Estética unisex Sara’s
-Shitzu Squalo
-Tienda de ropa Stock 305
-Vapid Dominator Buggy (1967)
-Estudio de tatuajes Electric Fang Tattoo
-Taller de coches One-Eyed Willie’s
-Mercancía de la diversión
-Complejo de los PTT Youngin$
-Colección de coches clásicos.
-Bonificaciones por reservar del Pack Vintage Vice City: Sedán Vapid Stanier (1955) y garage; Atuendos y peinados; Patrón de arma exclusivo.
-Bonificación por reservar en la tienda digital: Un mes de GTA+ gratis.
La descarga anticipada comenzó el pasado 10 de noviembre para quienes hicieron su reservación en formato digital, mientras que aquellas personas que ya reservaron la versión física, que no incluirá disco sino un código de descarga con caja, podrán hacer su descarga en cuanto reciban su pedido.
Además, Rockstar confirmó que el videojuego también podrá jugarse en consolas Xbox One, utilizando la configuración gráfica de Xbox Series S.
¿Habrá descuentos del Buen Fin para comprar GTA VI?
Actualmente, Grand Theft Auto VI puede comprarse a un precio de 1,699 pesos en si versión estándar, tanto para consolas PlayStation como para Xbox. Sin embargo, se espera que hayan algunas promociones y descuentos importantes durante el Buen Fin 2026, teniendo hasta ahora solo una confirmada.
-Liverpool: 15% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en las versiones de PS5 y Xbox.
Descuentos del Buen Fin 2026 en PlayStation 5
Amazon:
-14% de descuento en la PlayStation 5 - Edición Digital de 825 GB: Astro Bot y Gran Turismo 7 - Digital Edition, teniendo un precio especial de 10,740 pesos y 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex.
-Precio especial en la PlayStation 5 1TB más Astro Bot y Gran Turismo 7 de 13,960 pesos y hasta 24 meses sin intereses.
-Precio especial en la PlayStation 5 Digital 825GB más Astro Bot y Gran Turismo 7 de 11,870 pesos y hasta 24 meses sin intereses.
-Precio especial en la PlayStation 5 Slim - Blanco de 13,599 pesos y hasta 24 meses sin intereses.
Liverpool:
-Precio especial en la PlayStation 5 de 825 GB edición limitada Wolverine de 21,999 sin meses sin intereses.
Coppel:
-9% de descuento en la PlayStation 5 de 1 TB Astro Bot + Gran Turismo 7, quedando en 14,699 pesos a precio de contado exclusivo en tienda.
-11% de descuento en la PlayStation 5 Digital de 825 GB Astro Bot + Gran Turismo 7, quedando en 12,199 pesos a precio de contado exclusivo en tienda.
Sam's Club (promoción del Fin Irresistible):
-Precio especial en la PlayStation 5 Slim 1 TB + Astro Bot + Gran Turismo 7 de 14,199 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en linea.
-Precio especial en la PlayStation 5 Slim Digital 825 GB + Astro Bot + Gran Turismo 7 de 10,740 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en linea.
-Precio especial en la PlayStation 5 Modelo Slim Standard + 2 Juegos de 10,638 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en linea.
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Descuentos del Buen Fin 2026 en Xbox Series X|S
Amazon:
-11% de descuento en la Xbox Series S 512GB Digital de Microsoft, teniendo un precio especial de 7,949 pesos y 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito BBVA.
Walmart (promoción del Fin Irresistible):
-Precio especial en la Xbox Serie S 512GB Digital Blanco de 8,999 pesos y hasta 18 meses sin intereses.
-Precio especial en la Xbox Series S 1TB Blanca de 11,559 pesos y hasta 24 meses sin intereses.
-Precio especial en la Xbox Series X 1TB - Negro de 19,990 pesos y hasta 24 meses sin intereses.
Liverpool:
-Precio especial en la Xbox Series S de 512 GB de 9,123 pesos y hasta 6 meses sin intereses.
-Precio especial en la Xbox Series S de 1 TB edición estándar de 18,449 pesos y hasta 6 meses sin intereses.
Coppel:
-49% de descuento en la Xbox Series S 512 GB, teniendo un precio especial de 5,999 pesos solo en pagos de contado.
Sam's Club (promoción del Fin Irresistible):
-Precio especial en la Xbox Microsoft Series X 1TB Digital Robot White de 14,499 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en línea.
-Precio especial en la Xbox Microsoft Series S 512 GB Digital Robot White y Series S Blanco de 7,949 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en línea.
-Precio especial en la Xbox Series X 1 TB Negro de 15,729 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en linea.
-Precio especial en la Xbox Microsoft Series S 1TB Robot White de 11,559 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en línea.
Por su parte, tiendas como Sanborns y Sears ofrecen envío grátis en la compra de cualquier consola, mientras que sitios como Game Planet cuentan con pagos a mese sin intereses, aunque sin presentar un descuento oficial hasta el momento.
Además, diversas tiendas y comercios en línea también contarán con descuentos y promociones en accesorios como mandos inalámbricos, así como en pantallas y equipo de sonido para poder disfrutar la experiencia de jugar GTA VI de la mejor manera posible.