¿Quieres estrenar consola para jugar GTA VI? estos son los mejores descuentos disponibles en el Buen Fin 2026

¿Habrá descuentos del Buen Fin para comprar GTA VI?

Actualmente, Grand Theft Auto VI puede comprarse a un precio de 1,699 pesos en si versión estándar, tanto para consolas PlayStation como para Xbox. Sin embargo, se espera que hayan algunas promociones y descuentos importantes durante el Buen Fin 2026, teniendo hasta ahora solo una confirmada.

-Liverpool: 15% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en las versiones de PS5 y Xbox.

Descuentos del Buen Fin 2026 en PlayStation 5

Amazon:

-14% de descuento en la PlayStation 5 - Edición Digital de 825 GB: Astro Bot y Gran Turismo 7 - Digital Edition, teniendo un precio especial de 10,740 pesos y 24 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex.

Walmart (promoción del Fin Irresistible ):

-Precio especial en la PlayStation 5 1TB más Astro Bot y Gran Turismo 7 de 13,960 pesos y hasta 24 meses sin intereses.

-Precio especial en la PlayStation 5 Digital 825GB más Astro Bot y Gran Turismo 7 de 11,870 pesos y hasta 24 meses sin intereses.

-Precio especial en la PlayStation 5 Slim - Blanco de 13,599 pesos y hasta 24 meses sin intereses.

Liverpool:

-Precio especial en la PlayStation 5 de 825 GB edición limitada Wolverine de 21,999 sin meses sin intereses.

Coppel:

-9% de descuento en la PlayStation 5 de 1 TB Astro Bot + Gran Turismo 7, quedando en 14,699 pesos a precio de contado exclusivo en tienda.

-11% de descuento en la PlayStation 5 Digital de 825 GB Astro Bot + Gran Turismo 7, quedando en 12,199 pesos a precio de contado exclusivo en tienda.

Sam's Club (promoción del Fin Irresistible):

-Precio especial en la PlayStation 5 Slim 1 TB + Astro Bot + Gran Turismo 7 de 14,199 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en linea.

-Precio especial en la PlayStation 5 Slim Digital 825 GB + Astro Bot + Gran Turismo 7 de 10,740 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en linea.

-Precio especial en la PlayStation 5 Modelo Slim Standard + 2 Juegos de 10,638 pesos y hasta nueve meses sin intereses solo comprando en linea.