¿Cuándo es el Sorteo del Buen Fin 2026 del SAT? fecha y hora confirmados

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 4 de diciembre en punto de las 12:00 horas en las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria, ubicadas en Avenida Hidalgo núm. 77, colonia Guerrero, 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y el evento podrá verse en vivo en todo el país a través de las redes sociales institucionales del SAT .

Las personas que realizaron alguna compra durante la temporada de descuentos, así como los comerciantes que se registraron en el portal web, podrán verificar si forman parte del sorteo a partir del 27 de noviembre a través del minisitio electrónico del Sorteo El Buen Fin 2026 . Para realizar la consulta será necesario ingresar la siguiente información:

Compradores: número de la tarjeta bancaria con la que pagaron su compra.

Comerciantes: RFC con el que se registraron en el portal.

Por su parte, aquellas personas que no puedan ver la transmisión del sorteo en vivo, podrán consultar la lista de ganadores a partir del 7 de diciembre, también a través del minisitio electrónico.

¿Cómo saber si mi tarjeta o negocio participa?

Hay dos maneras de participar en el sorteo: como comerciante registrado y como comprador.

En el primer caso, es indispensable que el comercio haya sido registrado en el portal oficial del Buen Fin 2026 antes del 12 de noviembre. Además, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar al corriente en las obligaciones fiscales.

Contar con Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Contar con Buzón Tributario

Haber registrado ingresos en el ejercicio 2025 de hasta 5 millones de pesos.

Tener una terminal punto de venta activa (TPVA), proporcionada por una institución bancaria participante.

Haber hecho una venta de 250 pesos o más durante el Buen Fin y que ésta se haya pagado con tarjeta de débito o crédito participante.