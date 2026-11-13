La primera compra de la noche en Sam’s Club Torero no estaba pensada para la sala ni para el árbol de Navidad. Era una motocicleta. A la medianoche, cuando las puertas de la tienda se abrieron para inaugurar El Buen Fin, una decena de unidades esperaba a los clientes a un costado de la entrada. Unos metros más adelante, las licuadoras Ninja también comenzaban a salir de sus exhibidores. Los televisores, habituales protagonistas de la temporada de descuentos, esta vez compartían la atención con productos que responden a otras prioridades de gasto.
“Me conviene más comprar aquí”: Walmart aprovecha El Buen Fin para ganar clientes de motos a Elektra
Doña Lucía y su esposo recorrían el área de motocicletas con una compra en mente y un propósito concreto: adquirir un vehículo que les permitiera trabajar en plataformas de entrega. Antes de llegar a Sam’s Club habían comparado modelos y promociones en establecimientos como Elektra, donde encontraron opciones de Italika, pero las condiciones de compra del club les parecieron más atractivas.
“Me conviene más comprarla aquí por el bono y los meses sin intereses”, contó.
A unos metros, otro producto competía por la atención de los compradores. Las licuadoras Ninja tenían su propia exhibición y, apenas hora y media después de la apertura, un empleado reponía los espacios vacíos que había dejado la demanda.
La escena dice mucho sobre cómo cambió la temporada de descuentos . El Buen Fin ya no se trata únicamente de esperar una rebaja para comprar una pantalla o un teléfono. También es una oportunidad para adquirir herramientas de trabajo, renovar electrodomésticos o adelantar las compras de productos que forman parte del gasto cotidiano.
En los pasillos, los carritos se llenaban con alimentos, productos de limpieza, juguetes y artículos para las fiestas de fin de año. Andrea llegó con otra idea. La pantalla que quería ya la había comprado antes del Mundial. Esta vez, su recorrido por la tienda tenía un propósito menos tecnológico y más doméstico.
“Compramos una pantalla antes del Mundial y ahora estamos aprovechando que la carne está en descuento”, contó mientras salía con café, papel higiénico y otros productos para la alacena.
En su carrito no había un producto estrella, sino varias compras que resolverían necesidades de los siguientes días. Como ella, otros clientes repartían su presupuesto entre alimentos, artículos de limpieza, juguetes, productos para mascotas y mercancía navideña.
Para las cadenas comerciales, esa mezcla representa una oportunidad, pero también un reto. En un mercado donde los consumidores comparan precios y cuidan más sus gastos, vender durante El Buen Fin exige algo más que ofrecer descuentos agresivos en electrónica. Hay que encontrar qué necesita cada cliente y darle razones para comprarlo en ese establecimiento.
Un consumidor más cuidadoso obliga a ajustar la oferta
El comportamiento de los compradores ocurre en un entorno de consumo moderado. Durante el tercer trimestre de 2026, Walmart de México y Centroamérica registró un crecimiento de 1.7% en ventas a tiendas iguales en México. El ticket promedio avanzó 1.6%, mientras que el tráfico permaneció relativamente estable frente al mismo periodo del año anterior.
Los ingresos de la compañía en México crecieron 3.1%. El comercio electrónico tuvo un desempeño más dinámico, con un aumento de 15.8% en ventas netas y de 14.8% en el valor bruto de mercancía (GMV), impulsado en parte por el crecimiento de 20.8% de Entrega Desde Tienda .
En ese escenario, conocer al consumidor se ha convertido en una pieza central de la estrategia comercial de Sam’s Club. La compañía utiliza información sobre los hábitos de sus socios para decidir qué productos llevar a los clubes, cómo presentar las promociones y cuáles son los canales más adecuados para comunicarlas.
“Hemos trabajado mucho, hemos invertido en conocer cada vez más a nuestros socios, entender muy bien cuál es la manera en la cual nos tenemos que comunicar con ellos”, explicó Sergio Pérez Bernal, director de Marketing de Sam’s Club México.
El desafío también está en calcular cuánto inventario necesita cada tienda. Una promoción puede atraer compradores, pero si el producto se agota, la oportunidad de venta se pierde. Para reducir ese riesgo, la cadena utiliza Monarc , un robot que revisa el surtido e identifica los artículos que necesitan reponerse.
“Hay que asegurar que realmente no exista ni un solo producto faltante en nuestros clubes justo para evitar una mala experiencia en nuestros socios”, señaló el directivo.
La oferta de El Buen Fin refleja esa diversificación del catálogo. Sam’s Club mantiene descuentos de hasta 65% en pantallas, pero comparte las promociones con línea blanca, muebles y otras categorías. Para las compras de mayor valor, ofrece alternativas de hasta 24 meses sin intereses.
Las motocicletas también forman parte de la ampliación del catálogo. La cadena ha incrementado las opciones disponibles y las alternativas de financiamiento, además de incorporar bicicletas eléctricas y productos que no suelen encontrarse en cualquier establecimiento.
La apuesta consiste en que el socio encuentre en un mismo lugar opciones para distintas necesidades, desde una compra de alto valor hasta productos que necesita reponer en casa.
El catálogo también busca sorprender
La variedad es otro terreno en el que Sam’s Club quiere diferenciarse. La cadena lleva directamente desde Estados Unidos entre 350 y 500 productos a algunos clubes seleccionados, con la intención de incorporar mercancía que sus socios no encuentran habitualmente en otros comercios.
“Estamos invirtiendo, trayéndonos alrededor de entre 350 y 500 productos directos desde Estados Unidos en algunos clubes seleccionados”, dijo Pérez Bernal.
La selección incluye ropa para dama y caballero, muebles, juguetes y productos de temporada. En esta edición, por ejemplo, la compañía incorporó mercancía navideña del Grinch, como pijamas y ropa para mascotas.
La marca propia Member’s Mark también participa en esa estrategia. La compañía utiliza los comentarios de sus socios para ajustar productos, fórmulas, empaques y la comunicación de la marca.
A la oferta de mercancía se suman servicios digitales que buscan hacer más sencilla la visita. Con Sam’s Club promueve Scan & Go , los compradores pueden escanear y pagar sus productos desde el teléfono sin pasar por las cajas tradicionales. En clubes seleccionados, Sam’s Club ofrece entregas en menos de dos horas y una bonificación de 2% en compras para los socios Plus.
La cadena también renovó su imagen en México, con cambios en el logotipo, los colores y la comunicación. La campaña comenzó entre siete y ocho semanas antes de El Buen Fin, con Jaime como embajador de marca, para acercarse tanto a los socios actuales como a potenciales clientes y comunicar los beneficios de la membresía.
Una apertura con pasillos llenos
La convocatoria para la apertura en Sam’s Club Torero fue creciendo durante la noche. Cerca de las 23:00 horas, mientras Los Ángeles Azules amenizaban la espera en el estacionamiento, alrededor de un centenar de personas aguardaba frente al acceso. La entrada de compradores continuó durante las primeras horas de la madrugada.
Desde los pasillos hasta las cajas, los carritos reunían productos de distintas temporadas y necesidades: adornos navideños, pantallas, celulares, despensa y juguetes. La escena contrastaba con otras ediciones, en las que los televisores concentraban buena parte de la atención y marcaban el recorrido de los consumidores desde el inicio de la jornada.
“En la aplicación llegó la invitación y sí me gusta que nos den esa experiencia”, comentó una compradora mientras recorría la tienda.
La campaña de esta temporada también llegó acompañada de una nueva imagen para Sam’s Club México, con cambios en el logotipo, los colores y la comunicación. La compañía comenzó a presentarla entre siete y ocho semanas antes de El Buen Fin, con Jaime como embajador de marca.
Pérez Bernal explicó que el objetivo fue acercarse tanto a los socios actuales como a potenciales clientes y comunicar los beneficios de la membresía, los servicios digitales y la variedad del catálogo.
Para Sam’s Club, que cumple 35 años en México, El Buen Fin también representa una oportunidad para sumar nuevos socios. Pérez Bernal explicó que la cadena comenzó a promover sus ofertas desde El Fin Irresistible y que ahora se incorpora oficialmente a la temporada de descuentos.
La madrugada dejó una imagen distinta a la de otras temporadas: las pantallas seguían presentes, pero compartían los carritos con motocicletas, licuadoras, productos de limpieza, alimentos y artículos para las fiestas de fin de año. El recorrido de compra ya no se concentraba en una sola categoría.