“Me conviene más comprar aquí”: Walmart aprovecha El Buen Fin para ganar clientes de motos a Elektra

Doña Lucía y su esposo recorrían el área de motocicletas con una compra en mente y un propósito concreto: adquirir un vehículo que les permitiera trabajar en plataformas de entrega. Antes de llegar a Sam’s Club habían comparado modelos y promociones en establecimientos como Elektra, donde encontraron opciones de Italika, pero las condiciones de compra del club les parecieron más atractivas.

“Me conviene más comprarla aquí por el bono y los meses sin intereses”, contó.

Sam’s Club amplió su exhibición de motocicletas para la temporada de descuentos, una categoría que también ofrece alternativas de financiamiento con tarjetas participantes. (Foto: Mara Echeverría / Expansión.)



A unos metros, otro producto competía por la atención de los compradores. Las licuadoras Ninja tenían su propia exhibición y, apenas hora y media después de la apertura, un empleado reponía los espacios vacíos que había dejado la demanda.

La escena dice mucho sobre cómo cambió la temporada de descuentos . El Buen Fin ya no se trata únicamente de esperar una rebaja para comprar una pantalla o un teléfono. También es una oportunidad para adquirir herramientas de trabajo, renovar electrodomésticos o adelantar las compras de productos que forman parte del gasto cotidiano.

En los pasillos, los carritos se llenaban con alimentos, productos de limpieza, juguetes y artículos para las fiestas de fin de año. Andrea llegó con otra idea. La pantalla que quería ya la había comprado antes del Mundial. Esta vez, su recorrido por la tienda tenía un propósito menos tecnológico y más doméstico.

“Compramos una pantalla antes del Mundial y ahora estamos aprovechando que la carne está en descuento”, contó mientras salía con café, papel higiénico y otros productos para la alacena.

En su carrito no había un producto estrella, sino varias compras que resolverían necesidades de los siguientes días. Como ella, otros clientes repartían su presupuesto entre alimentos, artículos de limpieza, juguetes, productos para mascotas y mercancía navideña.

Para las cadenas comerciales, esa mezcla representa una oportunidad, pero también un reto. En un mercado donde los consumidores comparan precios y cuidan más sus gastos, vender durante El Buen Fin exige algo más que ofrecer descuentos agresivos en electrónica. Hay que encontrar qué necesita cada cliente y darle razones para comprarlo en ese establecimiento.

Las pantallas y los equipos electrónicos mantienen su lugar entre las compras de El Buen Fin, junto con los artículos de temporada y los productos para el hogar. (Foto: Mara Echeverría / Expansión. )





Un consumidor más cuidadoso obliga a ajustar la oferta

El comportamiento de los compradores ocurre en un entorno de consumo moderado. Durante el tercer trimestre de 2026, Walmart de México y Centroamérica registró un crecimiento de 1.7% en ventas a tiendas iguales en México. El ticket promedio avanzó 1.6%, mientras que el tráfico permaneció relativamente estable frente al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de la compañía en México crecieron 3.1%. El comercio electrónico tuvo un desempeño más dinámico, con un aumento de 15.8% en ventas netas y de 14.8% en el valor bruto de mercancía (GMV), impulsado en parte por el crecimiento de 20.8% de Entrega Desde Tienda .

En ese escenario, conocer al consumidor se ha convertido en una pieza central de la estrategia comercial de Sam’s Club. La compañía utiliza información sobre los hábitos de sus socios para decidir qué productos llevar a los clubes, cómo presentar las promociones y cuáles son los canales más adecuados para comunicarlas.

“Hemos trabajado mucho, hemos invertido en conocer cada vez más a nuestros socios, entender muy bien cuál es la manera en la cual nos tenemos que comunicar con ellos”, explicó Sergio Pérez Bernal, director de Marketing de Sam’s Club México.