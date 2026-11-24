- Tasa del 0% de IVA para el sector editorial: Quienes obtengan al menos el 90% de sus ingresos por la venta de libros, periódicos y revistas aplican la tasa del 0% de IVA en sus ventas, conservando la facultad de acreditar el IVA pagado en sus insumos indispensables.
- Condonación en multas: Se otorga un estímulo del 100% en recargos, multas y gastos de ejecución para deudas de 2025 o anteriores que se liquiden en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
Sin embargo, la ley establece que en el caso de créditos constituidos únicamente por multas formales por incumplimiento de obligaciones distintas al pago, el estímulo es del 90% de la multas.
El padrón del Resico registra a más de 4.17 millones de personas físicas y micronegocios, así como a 254,000 empresas.
Simplificación de trámites en el IMSS para patrones
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó en conferencia de prensa el 10 de septiembre que a los incentivos fiscales para el próximo año se se suma la simplificación de trámites para microempresas, para que sean más rápidos, sencillos y para liberar cargas administrativas; por ello, a partir de ahora se podrá realizar el Registro digital con la captura de solo 14 campos adicionales a la e.firma del SAT, previamente tenían que llenarse 80 campos.
También se implementará una contribución integrada, para realizar en un solo pago las contribuciones de ISR y cuotas de seguridad en un único portal en coordinación con el IMSS.
Se abrirá un micrositio para movimientos como altas, bajas y cambios salariales; además la determinación digital de la prima del seguro de riesgo de trabajo no será obligatoriamente presentada en febrero.
Se creará la Tarjeta de identificación patronal digital (TIP) por lo que quedará eliminado el documento físico y no se requerirá hacer el trámite presencial.
Se podrá realizar la reactivación de registros patronales por Buzón IMSS.
Se tendrá disponible, a partir de octubre, en Buzón IMSS el formato de pago de cuotas digital; y además se contará con Buzón IMSS para orientación y vigilancia preventiva el primer año.