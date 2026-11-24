¿Cuáles serán los incentivos fiscales para las empresas en 2027?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Ley de Ingresos de la Federación y modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre. Destacan los siguientes puntos:

Se amplía el límite de ingresos anuales para las personas físicas y morales que quieran inscribirse al RESICO . El monto para personas físicas pasará de 3.5 millones de pesos a 5 millones anuales.

- Acreditamiento de IEPS en diésel y biodiésel para maquinaria: Se concede un estímulo a las personas con actividades empresariales cuyos ingresos anuales sean menores a 60 millones de pesos, permitiéndoles acreditar el IEPS pagado por el consumo de estos combustibles en maquinaria general y vehículos marinos directamente contra el ISR a su cargo.

- Acreditamiento por uso de carreteras de cuota: Las empresas dedicadas al transporte terrestre público y privado de carga o pasaje (así como turístico) con ingresos anuales inferiores a 250 millones de pesos pueden acreditar hasta el 50% del gasto total erogado en casetas de la Red Nacional de Autopistas de Cuota contra el ISR del ejercicio.

- Estímulo para la pequeña minería: Los concesionarios y asignatarios mineros con ingresos brutos anuales inferiores a 50 millones de pesos tienen derecho a acreditar el importe pagado por el derecho especial sobre minería contra el ISR a su cargo.

- Tasa reducida del 7% de IVA para contribuyentes en RESICO: Quienes tributen en este Régimen pueden optar por pagar el IVA mediante una tasa fija del 7% sobre las contraprestaciones gravadas efectivamente cobradas en el mes, mediante pagos mensuales definitivos sin acreditamiento.