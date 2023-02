Las calificadoras y su importancia en la inversión responsable

A medida que aumenta el interés por la inversión responsable, crece la demanda por generar reportes ASG en las empresas públicas y fondos, pues esta información transparenta las acciones de la empresa, clave para las decisiones de inversión.

Para la publicación de sus reportes, el equipo directivo de una compañía deberá elegir los marcos para presentar la información. De acuerdo con el Center For Audit Quality ( CAQ ), 93% de las compañías en el índice S&P P500 emiten un reporte ASG con al menos uno de los siguientes marcos: SASB (Sustainability Accounting Standards Board) , GRI (Global Reporting Initiative) , TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures ) e IR (Integrated Reporting). Los marcos regulatorios buscan incrementar la calidad del reporte y poder estandarizar la información presentada. Sin un buen marco regulatorio la empresa se puede ver expuesta al “greenwashing”.

Importancia de la calificación ASG

Las calificaciones son publicadas por las agencias calificadoras y son utilizadas por las partes interesadas (analistas, la misma empresa, fondos e inversionistas, entre otros) con diferentes necesidades. Por ejemplo, se utilizan para tomar decisiones del personal, para la asignación de capital y capital humano, o para la creación de portafolios de inversión.

Las calificadoras “tenemos un trabajo muy importante en evaluar los proyectos y verificar que todo se haga de manera correcta. Se trata de un tercero independiente que avala que estos recursos (como los que se levantan de la emisión de un bono) sí se hayan utilizado correctamente, que el marco de referencia sí esté estructurado correctamente. Por lo tanto, sí tenemos un trabajo muy importante, principalmente ahora que el mercado no está siendo regulado”, comentó Luisa Adame, directora de HR Ratings Sustainable Impact.

Existe una relación entre la calificación otorgada y la confianza depositada. Por lo tanto, una baja en la calificación tendrá una repercusión negativa en la empresa. Por esta razón, las empresas se encuentran motivadas a conseguir una calificación alta.

Estas calificaciones son importantes por distintas razones. Una de las de mayor peso es la búsqueda de capital, pues los inversionistas evalúan estas empresas a través de estas calificaciones. Además, existe una correlación entre la calificación ASG y el riesgo a largo plazo, el cual puede ser muy costoso si no se detecta a tiempo, impactando negativamente la evolución de la empresa y su desempeño financiero.