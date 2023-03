"Hay mucho desconocimiento, se tienen pocos profesionales financieros calificados que no se dan abasto para para contestar o clarificar las dudas de toda una población que quiere invertir, pero que no tienen ni idea de dónde ni de cómo y cuánto puede ganar, ni de nada. La cultura financiera en México no solamente es mala, es un problema de seguridad nacional", señaló Amín Vera, director de inversiones de Invala Family Office.

Agregó que una gran cantidad de personas se han metido en grandes estafas financieras que deberían haber sido obvias y no lo fueron, perdiendo los ahorros de su vida en esquemas piramidales tipo Xifra o tipo Omega Pro, por ejemplo. "Desgraciadamente no tiene una correlación directa con el grado de escolaridad, hay gente muy preparada e incluso que trabajaban en bancos, que cayeron en una estafa", comentó.

Si se compara a México con Brasil, por ejemplo, el grado de bancarización que tiene el mercado brasileño es muy superior al mexicano, allá todo se paga prácticamente con una transacción bancaria, con una tarjeta de débito o crédito, o a través de herramientas de Fintech. Brasil es un país mucho más atrasado que México en muchos aspectos y aun así tiene una bancarización y una penetración de servicios financieros dentro de la población que está décadas más adelante que aquí. Eso se refleja también en el conocimiento general que tiene la población de cuestiones financieras.

En Brasil, es mucho más difícil pegar un garlito financiero, porque la gente al estar más bancarizada está mucho más consciente de cuánto es realmente la tasa que puede obtener libre de riesgo, tiene alguna idea de cuáles son los instrumentos de inversión, de cuáles podrían ser los riesgos asociados y cuál podría ser una rentabilidad exagerada. Aquí es, al contrario, hay un desconocimiento fundamental de cómo operar el mercado financiero, explicó Vera.