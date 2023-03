Tras el anuncio del cierre, el índice industrial del Dow Jones vovió a caer por cuarta jornada consecutiva -perdiendo cerca de 135 puntos-, los índices SP500 y Nasdaq (que conjunta a las acciones de las principales empresas tecnológicas) también reportaron pérdidas en Wall Street.

¿Qué es SVB?

El Silicon Valley Bank (SVB) es un banco californiano especializado en el sector tecnológico, que tiene negocios principalmente con fondos que invierten en empresas que no cotizan en bolsa.

Poco conocido para el público, es el decimosexto banco estadounidense por el tamaño de sus activos.

El grupo, que actúa en Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, ofrece servicios financieros entre otros a start-up, desde simples cuentas bancarias a asesoría para capitalizarse.

SVB señala en su web que trabaja con cerca de 50% de las empresas tecnológicas.

¿Qué problemas enfrenta?

La matriz de este banco, SVB Financial Group, anunció el miércoles que intentaría reunir 2,250 millones de dólares en fondos frescos.

El grupo vendió rápidamente un portafolio de 21,000 millones de dólares de títulos financieros, con una pérdida estimada de 1,800 millones.

SVB busca fortalecer sus finanzas, fragilizadas por retiros de clientes.

Según The Wall Street Journal, que cita a fuentes cercanas al sector bancario, fondos de inversiones aconsejaron a empresas que retiren su dinero de SVB y, en reacción, el director general del banco exhortó el jueves a sus clientes "a no retirar sus depósitos y no sembrar el miedo o el pánico".

Pero el viernes por la mañana, la cotización de las acciones de SVB fue suspendida en la bolsa de Nueva York en espera de una comunicación de la empresa, luego de una caída de 60% de sus títulos el jueves y un descenso de más de 60% nuevamente en los intercambios electrónicos previos a la apertura.

Según CNBC, el banco no logró obtener el capital necesario y negocia su venta a otra entidad bancaria.