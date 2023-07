¿Qué son las empresas 'zombie' de la Bolsa Mexicana de Valores?

Empresas zombies en México

Entre las empresas con bursatilidad mínima se encuentran Cablevisión, Interceramic, Palacio de Hierro, Minsa y Farmacia Benavides, entre otras. En las de bursatilidad baja están firmas como Sanborns, Sports World y Medica Sur, de acuerdo con Bursamétrica.

La bolsa no solo tiene zombies, también hay algunos fantasmas: empresas que no cotizan, que están suspendidas, pero que siguen listadas. Entre ellas se encuentran compañías como la importadora y comercializadora de equipos de audio y video Grupo Comercial Gomo, desde 2008; Industria Automotriz (Iasa), desde 2011, o Edoardos Martin, desde 2014. Incluso estas empresas no cuentan ni con analistas que les den seguimiento.

La suspensión de estas empresas se debe a que no han cumplido con los requisitos de la BMV, como contar con un mínimo de 100 inversionistas, mantener colocado por lo menos 12% de su capital o dar a conocer sus resultados financieros de cada trimestre antes de 20 días hábiles después de concluido el periodo, esta última razón es el motivo por el cuál TV Azteca se une a esta lista.

El problema de que la mitad de las empresas en Bolsa sean zombies es que los participantes del mercado tienen muy pocas opciones para invertir, desincentivando aún más la llegada de inversionistas y sus capitales. Y sin ellos, tampoco hay más empresas interesadas en listarse, por lo que el mercado accionario en México se queda chico.