La aversión al riesgo que se vivió durante el trimestre en el mercado del dinero llevó a la moneda estadounidense a alcanzar niveles no vistos en 10 meses y se encaminó a su mayor ganancia trimestral en un año, por lo que no sólo la divisa mexicana sufrió el impacto, si no todas que se consideran de un mayor riesgo como las emergentes.