Los hedge funds, con un pie en México

Al mercado bursátil mexicano no solo le hacen falta empresas, también inversionistas. Esta situación genera un círculo vicioso: sin compañías no hay inversionistas interesados, sin ellos no hay capital y sin dinero no hay empresas que quieran salir al mercado.

La reforma a la Ley del Mercado de Valores pretende romper ese círculo con la simplificación de procesos para que más empresas –especialmente, las pymes– accedan al mercado de deuda. Por sí sola, esta simplificación no es suficiente, pues no hay inversionistas en México dispuestos a invertir en compañías con un riesgo mayor al que, por años, ha manejado el mercado. Por ello, se busca crear la figura de fondos de cobertura.

En el régimen actual existen dos grandes tipos de fondos de inversión: los de renta variable y los de deuda. Estos fondos tienen “un régimen un poco más acotado o estricto en cuanto a la flexibilidad para establecer y gestionar sus estrategias de inversión”, dice Andrés Maza, Chief Investment Officer de GBM, quien explica que los fondos de cobertura tienen una regulación más laxa y pueden entrar en diferentes instrumentos y estrategias más agresivas, pero con rendimientos más altos.