Réplicas del "carry trade" que castigó a mercados, sin concluir: inversionistas

"Hubo un cierto 'sácame de aquí' en las operaciones previas a la apertura del mercado y en la apertura, que desde entonces ha remitido", dijo Sosnick.

Los fondos de cobertura empezaron a deshacerse del riesgo hace aproximadamente dos semanas, cuando las acciones empezaron a caer. Morgan Stanley estimó el 25 de junio que los fondos de cobertura macroeconómica podrían vender 110,000 millones de dólares en las próximas semanas si los mercados seguían deteriorándose.

Para algunos inversores, el hecho de que el Nasdaq esté un 10% por debajo de su récord, de 18,647.45 puntos del 10 de julio, plantea otro reto para un rebote rápido y sostenible.

"La mayoría de la gente aún no ha deshecho nada porque cree que se trata de una corrección normal", afirma Lindahl, de Currency Research Associates. "Esto es algo serio, no es sólo una corrección normal. No se abren huecos del 4% o el 5% en los principales índices y luego se recuperan. Se avecina un desplome serio".

El lunes por la tarde, los futuros de los índices estadounidenses abrieron en positivo, lo que apunta a que los inversores están aprovechando las valoraciones más bajas.

"Estamos viendo un buen número de personas que buscan ser compradores en este retroceso. Creo que eso probablemente nos va a dar más de un mercado de dos vías", dijo Jones de Schwab.