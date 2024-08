Caída global de la bolsa de valores, últimas noticias minuto a minuto

Las acciones de los bancos estadounidenses se desplomaban el lunes, ya que el temor a una recesión hacía que los inversores huyeran de un sector estrechamente ligado a la salud de la economía hacia activos refugio.

Citigroup C.N lideraba las pérdidas de los grandes bancos con una caída cercana al 5%. Wells Fargo WFC.N, Morgan Stanley MS.N y Goldman Sachs GS.N perdían alrededor de un 4% cada uno, mientras que JPMorgan Chase JPM.N y Bank of America BAC.N retrocedían un 2.7% y un 3.5%, respectivamente.

Los prestamistas suelen sufrir cuando las recesiones aumentan la preocupación por las pérdidas crediticias debidas al aumento del desempleo, mientras que la demanda de préstamos -un factor clave de la rentabilidad- también se resiente.

"La economía puede estar ralentizándose más de lo que la gente cree, a juzgar por los datos económicos de la semana pasada, que son, ante todo, el principal factor, ya que repercuten en el crecimiento de los préstamos, el aumento de los ingresos y la calidad del crédito", dijo Jason Goldberg, analista bancario de Barclays.

Los inversores han estado nerviosos desde que una crisis de confianza afectó al sector el año pasado, en parte debido a la subida de las tasas de interés, y se llevó por delante a tres grandes operadores regionales.

Las acciones de Customers Bancorp CUBI.N caían casi un 6%, mientras que las de Huntington Bancshares HBAN.O bajaban un 4%. Banc of California BANC.N, Citizens Financial CFG.N, y US Bancorp USB.N perdían entre un 3.2% y un 4%.

El índice de bancos del S&P 500 .SPXBK, que sigue una cesta de valores bancarios de gran capitalización, retrocedía un 3,3%, mientras que el índice KBW Regional Banking .KRX restaba un 3.5%.

