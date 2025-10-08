El peso se aprecia tras minutas de la Fed; la Bolsa Mexicana repunta

Según las actas, las autoridades del banco central de Estados Unidos coincidieron en que los riesgos para el mercado laboral habían crecido lo suficiente como para justificar un recorte de las tasas de interés.

La moneda MXN= cerró en 18.33 por dólar, con una apreciación de 0.34%, aunque en un mercado incierto en el octavo día del cierre parcial del gobierno estadounidense que mantiene suspendida la publicación de información macroeconómica oficial.

"Ante una agenda económica casi nula debido a que las actividades no esenciales del gobierno de Estados Unidos permanecen cerradas, la atención de los mercados se centró en las minutas de la última reunión del Fed", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis.

"Los miembros mostraron voluntad de reducir aún más las tasas de interés este año, pero muchos expresaron cautela debido a que han estado fuera del objetivo de inflación por mucho tiempo, con mayores tensiones actualmente derivadas de los aranceles", agregó.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX ascendió 1.12% a 60,888.56 puntos. En las tres jornadas anteriores acumuló un declive del 3.2%.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles PEOLES.MX encabezaron las alzas, con un 5.06% más a 797.29 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas Q.MX, que sumaron un 3.71% a 175.95 pesos.

Por su parte, los papeles del gigante minero Grupo México GMEXICOB.MX avanzaron un 2.28% a 141.36 pesos, en su segundo día de ganancias luego de haberse desplomado el lunes un 15%.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR culminó en un 8.67%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años MX20YT=RR que terminó el día en un 9.30%.