Las acciones de Amazon se disparan más de 13% tras resultados trimestrales

Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), el centro de las recientes inversiones en IA de la empresa, aumentaron 20% en el tercer trimestre. Aunque los ingresos de Microsoft Azure crecieron 40% y los de Google Cloud 34%, la escala de AWS magnifica el impacto de su crecimiento.

Sus ingresos en la nube, de 33,000 millones de dólares, son más del doble de los 15,160 millones de Google.

Wall Street aplaudió la remontada de AWS, y los analistas señalaron que los resultados marcaban un posible punto de inflexión para Amazon.

"No cabe duda de que existía la preocupación de que AWS perdiera cuota de mercado frente a Microsoft Azure y Google Cloud (...) Pero ahora AWS también está a bordo del tren y están viendo un gran aumento de los ingresos", dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital.

Ellerbroek dijo que los inversores esperaban un impulso de AWS en el cuarto trimestre o a principios del próximo año. "Pero ya ha llegado este trimestre", sostuvo.

Amazon superaría a Apple, Tesla en lo que va del año

Hasta el repunte bursátil del viernes, las acciones de Amazon habían subido solo 1.6% en lo que va de año debido a las preocupaciones por la cuota de mercado y la falta de actualizaciones sólidas de IA, lo que convierte a la compañía en la de peor rendimiento del grupo de los "Siete Magníficos" de los gigantes tecnológicos.

Si se mantienen las ganancias antes de la apertura de la sesión, Amazon superará a Tesla y Apple en la lista. La empresa de vehículos eléctricos ha subido cerca de un 9% este año, mientras que Apple ha ganado aproximadamente 8%. Ambos valores sumaban menos de 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

El presidente ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, dijo el jueves que AWS está "creciendo a un ritmo que no habíamos visto desde 2022", gracias a la fuerte demanda de IA e infraestructura básica.

En respuesta a la creciente demanda, Amazon se unió a otras grandes tecnológicas al proyectar un aumento en los gastos de capital para el próximo año.

"Amazon ha ofrecido uno de los desempeños más sólidos de esta temporada de resultados, acallando cualquier duda persistente sobre su capacidad de ejecución a escala", dijo Farhan Badami, analista de mercado de eToro.

La relación precio/ganancias a 12 meses de Amazon se sitúa en 29.63, por encima de los 25.98 de Alphabet, pero por detrás de los 31.72 de Microsoft.