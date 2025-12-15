Publicidad

BMV retrocede desde máximo histórico y el peso cierra en 17.98 por dólar

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cayó 0.60% a 64,326.16 puntos, tras alcanzar en el día un máximo histórico de 65,250.14 unidades.
lun 15 diciembre 2025 04:26 PM
Los títulos del banco Regional encabezaron el retroceso, con un 3.28% menos a 137.61 pesos, seguidos por los del operador del mercado bursátil Grupo BMV, que restaron un 3.05% a 36.19 pesos. (Foto: Rodrigo Oropeza/AFP)

El peso mexicano avanzó el lunes a niveles no vistos desde julio del año pasado ante un declive generalizado del dólar mientras los inversores aguardan la publicación de cifras clave del mercado laboral y la inflación en Estados Unidos esta semana.

La bolsa en tanto retrocedió después de haber alcanzado por la mañana nuevos niveles récord, de la mano de un cambio de tendencia de los principales índices de Wall Street.

El peso cotizaba en 17.98 por dólar, con una apreciación de un 0.14% frente a los 18.00 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes, apuntando a su quinta jornada de ganancias.

"Técnicamente vemos que en el largo plazo hemos entrado ya en niveles de sobreventa con posibilidades de profundidad cuyo target se observa en 17.85 como principal", dijo Kapital Grupo Financiero.

"También existe probabilidad de regresiones técnicas cuyos niveles inmediatos marcan inicialmente 18.05 como resistencia leve y objetivo en 18.15 como nivel importante", agregó la firma en una nota de análisis.

La semana estará marcada además por los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos Banco de México, del cual se espera ampliamente un nuevo recorte a la tasa clave de interés en su decisión prevista para el jueves.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cayó un 0.60% a 64,326.16 puntos. En sus primeras negociaciones del día había alcanzado un máximo histórico de 65,250.14 unidades.

Los títulos del banco Regional encabezaron el retroceso, con un 3.28% menos a 137.61 pesos, seguidos por los del operador del mercado bursátil Grupo BMV, que restaron un 3.05% a 36.19 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió ocho puntos básicos a un 9.05%, mientras que la tasa a 20 años ascendió cuatro, a un 9.52%.

