La evolución del lujo en México requiere productos financieros sofisticados

En este contexto, BanBajío presenta su nueva Tarjeta de Crédito Exclusive+ BanBajío Visa, para atender las nuevas necesidades de usuarios que demandan productos financieros más sofisticados. Se trata de una propuesta diseñada para acompañar este perfil de consumidor que valora las experiencias de alto nivel.

Es una tarjeta exclusiva, dirigida únicamente a clientes por invitación e integra beneficios que responden directamente a las exigencias del segmento como:

Acceso a 10 salas VIP anuales en más de 1,800 aeropuertos alrededor del mundo, para el titular y sus adicionales.

Un esquema de recompensas competitivo: por cada 20 pesos en compras, el usuario obtiene 2 puntos canjeables por vuelos, experiencias, productos y más.

Meses sin intereses en giros de viajes y compras realizadas en el extranjero.

Beneficios y protecciones para viajes, que incluyen seguro de alquiler de auto, asistencia médica internacional, cobertura por pérdida o demora de equipaje, así como protección ante cancelaciones o retrasos.