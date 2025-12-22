La evolución del lujo en México requiere productos financieros sofisticados

México se consolida como uno de los mercados de lujo dinámicos y estratégicos de Latinoamérica. Actualmente, concentra una parte significativa de las ventas regionales de bienes y servicios de alta gama. Además, se posiciona como un destino prioritario para las marcas internacionales que buscan expandirse en mercados emergentes.
Desde 2023, las ventas de artículos de lujo en México superan ampliamente el desempeño del resto de la región, según datos revelados por LuxuryLab Global. Sin embargo, este protagonismo va más allá de los indicadores.
En este contexto, BanBajío presenta su nueva Tarjeta de Crédito Exclusive+ BanBajío Visa, para atender las nuevas necesidades de usuarios que demandan productos financieros más sofisticados. Se trata de una propuesta diseñada para acompañar este perfil de consumidor que valora las experiencias de alto nivel.
Es una tarjeta exclusiva, dirigida únicamente a clientes por invitación e integra beneficios que responden directamente a las exigencias del segmento como:
Acceso a 10 salas VIP anuales en más de 1,800 aeropuertos alrededor del mundo, para el titular y sus adicionales.
Un esquema de recompensas competitivo: por cada 20 pesos en compras, el usuario obtiene 2 puntos canjeables por vuelos, experiencias, productos y más.
Meses sin intereses en giros de viajes y compras realizadas en el extranjero.
Beneficios y protecciones para viajes, que incluyen seguro de alquiler de auto, asistencia médica internacional, cobertura por pérdida o demora de equipaje, así como protección ante cancelaciones o retrasos.
México se ha convertido en un punto de referencia para la industria del lujo. De hecho, espacios como LuxuryLab Global destacan a nuestro país como un epicentro de tendencias, innovación y nuevas oportunidades de inversión.
Parte fundamental de este avance radica en el comportamiento de los nuevos consumidores, que revela una preferencia clara: el valor de las experiencias supera al de los bienes materiales. Esto se puede ver en el incremento de gasto en viajes, experiencias premium y bienes de lujo que en los últimos años se han reportado en México.
Para mayor información acerca de requisitos de contratación, comisiones y tasas consulta
Trámite de Tarjeta de Crédito Exclusive+ BanBajío solo por invitación.
Tarjeta de Crédito Exclusive+ BanBajío Infinite CAT PROMEDIO 37.6% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales de 30.50% y comisión Administración tarjeta titular de $7,000 sin IVA. Tasa fija. Fecha de cálculo y vigencia del 6 de octubre de 2025 al 30 de marzo de 2026.
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple.