Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Mercado duda que empresas de EU accedan a crudo venezolano rápidamente y el petróleo sube

Para producir significativamente más, "las necesidades de inversión son enormes", explica Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.
lun 05 enero 2026 03:46 PM
Tensión en Medio Oriente hace subir el precio del petróleo
El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 1.66% a 61.76 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1.74% a 58.32 dólares. (iStock)

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, en un mercado que duda que las empresas estadounidenses puedan explotar de inmediato las gigantescas reservas de crudo de Venezuela tras la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

Publicidad

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 1.66% a 61.76 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1.74% a 58.32 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que autorizaría a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela.

Lee más

Un manifestante sostiene una caricatura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, bebiendo de un barril de petróleo venezolano del dibujante portugués Vasco Gargalo, durante una manifestación contra la operación estadounidense en Venezuela para capturar al presidente venezolano, frente a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid el 4 de enero de 2026.
Internacional

Estos son los 10 países con las mayores reservas de petróleo en el mundo

El país cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303,000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita e Irán, pero la producción es actualmente baja, en torno a un millón de barriles al día.

Un eventual levantamiento del embargo petrolero a Venezuela y la intención manifestada por Washington de explotar sus reservas son, en teoría, factores bajistas para el crudo.

Pero "toda esperanza de una rápida reapertura de los grifos se desvaneció pronto" el lunes, explicó a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Para producir significativamente más, "las necesidades de inversión son enormes", explica Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Además de sus infraestructuras envejecidas, el país cuenta con "petróleo crudo pesado y ácido que no todas las refinerías pueden procesar", añade.

Lee más

Los manifestantes sostienen carteles fuera del Palacio de Justicia de los Estados Unidos de Daniel Patrick Moynihan mientras el derrocado presidente venezolano Nicolas Maduro espera su audiencia de acusación el 5 de enero de 2026 en Nueva York. El hombre fuerte izquierdista Nicolás Maduro, de 63 años, se enfrenta a cargos de narcotráfico junto con su esposa, que también fue capturada y sacada de Caracas en el impactante asalto estadounidense del 3 de enero, que involucró comandos, bombardeos por aviones a reacción y una fuerza naval masiva frente a la costa de Venezuela.
Internacional

Nicolás Maduro se declara no culpable ante la justicia de Estados Unidos

Según este experto, las compañías petroleras estadounidenses, además, "actuarán con prudencia antes de invertir masivamente, especialmente debido a los problemas políticos y de seguridad que podrían seguir siendo importantes" en el país.

El analista señala, asimismo, que las petroleras saben que un aumento de la producción podría hacer bajar los precios y deteriorar sus beneficios.

Los precios del crudo ya están lastrados por las perspectivas de superávit de oferta, debido a los incrementos de producción decididos por productores de primer orden.

Paralelamente, "parecería que algunos petroleros" sometidos al bloqueo naval estadounidense en Venezeuala han "huido (...) desactivando sus transpondedores", señala Kilduff.

Lee más

Los venezolanos que viven en México se reúnen para celebrar con una bandera nacional gigante en el Lincoln Park en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México, el 4 de enero de 2026, un día después de que el líder venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado en una huelga estadounidense.
Internacional

México y otros cinco países rechazan "cualquier intento de control" de EU sobre Venezuela

Al menos 16 buques sancionados abandonaron las aguas venezolanas tras la captura de Maduro, según varias empresas especializadas en vigilancia marítima.

Trece de estos buques están cargados, con unos 12 millones de barriles de crudo y combustible destinados principalmente a China, indicó a la AFP el sitio de seguimiento marítimo TankerTrackers.com.

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Petróleo Nicolás Maduro Intervención de EU en Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad