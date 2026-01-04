Publicidad

Internacional

México y otros cinco países rechazan "cualquier intento de control" de EU sobre Venezuela

Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España llaman a que la situación del país sudamericano se resuelva con respeto a la voluntad de su población.
dom 04 enero 2026 01:11 PM
Los venezolanos que viven en México se reúnen para celebrar con una bandera nacional gigante en el Lincoln Park en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México, el 4 de enero de 2026, un día después de que el líder venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado en una huelga estadounidense.
Los líderes de los países firmantes, como el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, rechazaron públicamente la incursión estadounidense en Venezuela y pidieron medidas a organismos internacionales como la ONU. (FOTO: ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron este domingo "cualquier intento de control" sobre Venezuela, después de que Estados Unidos asegurara que asumió el control del país tras la detención de Nicolás Maduro.

Los seis países manifestaron su preocupación por la estabilidad regional después de los ataques de Washington que resultaron con la captura de Maduro.

Donald Trump dijo que uno de sus principales objetivos es mantener el dominio sobre el petróleo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.

"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" venezolanos, apunta un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana.

"La situación en Venezuela debe resolverse" con "respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional", agrega.

Los líderes de los países firmantes, como el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, rechazaron públicamente la incursión estadounidense en Venezuela y pidieron medidas a organismos internacionales como la ONU.

Washington capturó a Maduro, que enfrentará en Nueva York un juicio por supuesto narcotráfico y terrorismo, y reconoció hasta ahora a su vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva mandataria, que cuenta con el respaldo de la cúpula militar venezolana.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo que es "prematuro" hablar de unas elecciones "en este momento"

Países aliados como a Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba también rechazaron los ataques. Moscú y Beijing exigieron la "liberación inmediata" de Maduro.

