México y otros cinco países rechazan "cualquier intento de control" de EU sobre Venezuela

Donald Trump dijo que uno de sus principales objetivos es mantener el dominio sobre el petróleo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.

"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" venezolanos, apunta un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana.

"La situación en Venezuela debe resolverse" con "respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional", agrega.

Los líderes de los países firmantes, como el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, rechazaron públicamente la incursión estadounidense en Venezuela y pidieron medidas a organismos internacionales como la ONU.

Washington capturó a Maduro, que enfrentará en Nueva York un juicio por supuesto narcotráfico y terrorismo, y reconoció hasta ahora a su vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva mandataria, que cuenta con el respaldo de la cúpula militar venezolana.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo que es "prematuro" hablar de unas elecciones "en este momento"

Países aliados como a Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba también rechazaron los ataques. Moscú y Beijing exigieron la "liberación inmediata" de Maduro.