Nicolás Maduro se declara no culpable ante la justicia de Estados Unidos

Decenas de muertos
No se ha informado oficialmente cuántas personas murieron durante los ataques estadounidenses.
Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.
La Habana refirió que 32 cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron combatiendo en los ataques en Caracas. Trump había declarado que "muchos cubanos" cayeron en el operativo.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro "es un paso importante" hacia la normalización de Venezuela, "pero no suficiente".
El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una "transición democrática".
La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela "debe incluir" a la principal líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, a quien Trump apartó del proceso de transición.
Trump no ha hablado hasta ahora de democracia en Venezuela y dijo que las elecciones tendrán que esperar.
"Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido", aseguró.
Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones consideradas amañadas. Llegó al poder en 2013 tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.