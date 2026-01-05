Nicolás Maduro se declara no culpable ante la justicia de Estados Unidos

Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

En la nueva acta de inculpación encuentran también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como "Nicolasito", el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincide este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

"¡Vamos Nico!", gritaron los diputados de la mayoría chavista al ingresar al Parlamento, al tiempo que aplaudieron al hijo de Maduro, también legislador.

"Ellos volverán. Nuestros ojos lo verán. Seremos testigos de ese momento histórico. No tengan dudas que eso va a pasar en el nombre de Dios todopoderoso", dijo el diputado Maduro Guerra, que brindó su "apoyo incondicional" a la presidente interina Delcy Rodríguez.

"Independencia política"

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó este lunes a "respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", en un discurso leído en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.