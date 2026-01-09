BlackRock y Vanguard: los “dueños del mundo” que también apuestan por la Bolsa Mexicana

David Galarza, director general de Operadora Actinver y de Actinver Asset Management, explica que la razón fundamental de tener acciones en los fondos es seleccionar compañías sólidas con buenos fundamentales cuyo precio se espera que suba y que genere rendimientos para los inversionistas. Además, comenta, es una manera de financiar a las compañías y dotarlas de recursos para ampliar sus actividades productivas y planes de expansión.

En septiembre de 2025, el promedio de tenencia accionaria en empresas mexicanas de BlackRock era de 3.4% y su portafolio está conformado por compañías como: Cemex, Grupo Financiero Banorte, Televisa, Grupo BMV, Peñoles, Bimbo y América Móvil. Por su parte, Vanguard tiene una participación accionaria promedio de 2.6%, con títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Genomma Lab, Gruma y Banco del Bajío.

José Luis Ortega, director general de Inversiones Activas de Renta Fija de BlackRock México, indica que la participación accionaria de BlackRock en empresas tanto en México como internacionalmente es circunstancial, ya que es el manejador de recursos más grande a nivel mundial (con aproximadamente 12.5 billones de dólares de activos bajo gestión), el tamaño de sus vehículos hace que su participación accionaria se vea reflejada en las métricas de las empresas con un porcentaje alto.

“La tenencia de acciones no tiene ninguna intención de que nosotros influyamos en la toma de decisiones de las empresas ni de meternos en el consejo de administración. La intención es simplemente hacer lo que mi cliente me pida, como tener la inversión en ciertas acciones mexicanas y replicar sus índices", explica Ortega.

El director de Inversiones Activas de BlackRock subraya que la gestora mantiene un firme compromiso con México y busca fortalecer el ecosistema financiero al ampliar las alternativas disponibles para los inversionistas, ofreciendo opciones competitivas y sofisticadas, comparables a las de los países desarrollados.

Entre las empresas mexicanas que registran una mayor participación accionaria de BlackRock están: Cemex, con el 9.07%; Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), con una participación de 8.54%; Grupo Financiero Banorte, con 7.15%; y el desarrollador inmobiliario, Vesta, con 6.28% del total.

Por su parte, Rafael Rodríguez, estratega de Inversiones para Vanguard en Latinoamérica, comenta que el papel de los gestores de inversión radica en su triple papel como motor de la economía, facilitador de la inversión para las personas y garante de la estabilidad en los portafolios.