Mercados

BlackRock y Vanguard: grandes gestores, grandes jugadores en la BMV

Los mayores gestores de activos del mundo tienen una presencia fuerte en la BMV, al financiar y fortalecer empresas mexicanas en el ecosistema financiero mediante fondos e índices.
vie 09 enero 2026 01:00 PM
BlackRock y Vanguard: los “dueños del mundo” que también apuestan por la Bolsa Mexicana
Con participaciones accionarias en firmas como Cemex, Banorte y Vesta, BlackRock y Vanguard impactan al mercado mexicano como motores de inversión y estabilidad financiera. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

BlackRock y Vanguard administran más de 23 billones de dólares en activos a nivel mundial. Aunque no son literalmente dueños de todo ese capital, en el ámbito financiero suelen ser llamados “los dueños del mundo”, debido al enorme poder e influencia que ejercen con cada decisión de inversión. Sus movimientos suelen marcar el rumbo de empresas e incluso de países, que aspiran a contar con su respaldo.

Según datos de Investing, en noviembre los fondos de inversión en México tienen en promedio una tenencia accionaria de 13.2% en 51 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Grupo BMV cuenta con la mayor participación de los fondos de inversión entre sus acciones en circulación con el 40.4%, mientras que la concentración más baja se encuentra en Grupo Industrial Saltillo (GIS), con el 1.1%.

David Galarza, director general de Operadora Actinver y de Actinver Asset Management, explica que la razón fundamental de tener acciones en los fondos es seleccionar compañías sólidas con buenos fundamentales cuyo precio se espera que suba y que genere rendimientos para los inversionistas. Además, comenta, es una manera de financiar a las compañías y dotarlas de recursos para ampliar sus actividades productivas y planes de expansión.

En septiembre de 2025, el promedio de tenencia accionaria en empresas mexicanas de BlackRock era de 3.4% y su portafolio está conformado por compañías como: Cemex, Grupo Financiero Banorte, Televisa, Grupo BMV, Peñoles, Bimbo y América Móvil. Por su parte, Vanguard tiene una participación accionaria promedio de 2.6%, con títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Genomma Lab, Gruma y Banco del Bajío.

José Luis Ortega, director general de Inversiones Activas de Renta Fija de BlackRock México, indica que la participación accionaria de BlackRock en empresas tanto en México como internacionalmente es circunstancial, ya que es el manejador de recursos más grande a nivel mundial (con aproximadamente 12.5 billones de dólares de activos bajo gestión), el tamaño de sus vehículos hace que su participación accionaria se vea reflejada en las métricas de las empresas con un porcentaje alto.

“La tenencia de acciones no tiene ninguna intención de que nosotros influyamos en la toma de decisiones de las empresas ni de meternos en el consejo de administración. La intención es simplemente hacer lo que mi cliente me pida, como tener la inversión en ciertas acciones mexicanas y replicar sus índices", explica Ortega.

El director de Inversiones Activas de BlackRock subraya que la gestora mantiene un firme compromiso con México y busca fortalecer el ecosistema financiero al ampliar las alternativas disponibles para los inversionistas, ofreciendo opciones competitivas y sofisticadas, comparables a las de los países desarrollados.

Entre las empresas mexicanas que registran una mayor participación accionaria de BlackRock están: Cemex, con el 9.07%; Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), con una participación de 8.54%; Grupo Financiero Banorte, con 7.15%; y el desarrollador inmobiliario, Vesta, con 6.28% del total.

Por su parte, Rafael Rodríguez, estratega de Inversiones para Vanguard en Latinoamérica, comenta que el papel de los gestores de inversión radica en su triple papel como motor de la economía, facilitador de la inversión para las personas y garante de la estabilidad en los portafolios.

Rodríguez agrega que la exposición de Vanguard al mercado mexicano es principalmente indirecta, es decir, en lugar de hacer apuestas por empresas específicas (por ejemplo, invertir en Bimbo), Vanguard invierte en el índice completo, siguiendo la capitalización de mercado. El estratega dice que esta es una táctica global ligada a su filosofía de largo plazo, ya que apuestan por el pronóstico de la economía de un país (cómo le irá a México) más que por una empresa.

“México ocupa entre el 2% y el 3% del índice MSCI de mercados emergentes. Por lo tanto, los inversionistas a nivel global que invierten en mercados emergentes están invirtiendo en empresas mexicanas de manera indirecta, lo que genera que muchas de esas empresas construyan una tenencia accionaria significativa”, explica Rodríguez.

Las empresas que más tenencia accionaria presentan de Vanguard son: Inmobiliaria Vesta, Grupo Financiero Banorte, Cemex, Grupo BMV y Nemak, con participación de 4.8, 4.5, 4.4, 3.9 y 3.7%, respectivamente.

Galarza destaca que la responsabilidad fiduciaria (estar en pro del interés de sus inversionistas) de los fondos de inversión, al asistir a las asambleas de accionistas y tomar decisiones alrededor de la compañía, es precisamente buscar lo que sea más conveniente para los resultados y, por ende, para el precio de la acción que beneficia directamente en los rendimientos de los clientes.

Para el directivo de Actinver, “el gremio de fondos de inversión en México tiene un papel crucial, no solamente en el desarrollo del mercado financiero mexicano, sino también en el impulso que tienen en la actividad industrial y en el crecimiento económico del país. lo cual me parece muy destacable”

