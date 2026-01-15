Publicidad

El peso extiende su fortaleza y el mercado traslada el foco de riesgo a Estados Unidos

El tipo de cambio cerró en 17.66 pesos por dólar y algunos analistas ven una nueva fortaleza estructural para el peso.
jue 15 enero 2026 05:29 PM
El peso cerró en niveles no vistos en 18 meses, este jueves. (FJZEA/Getty Images/iStockphoto)

El peso mexicano cerró la sesión de este jueves con una apreciación de 0.75%, para ubicarse alrededor de 17.66 pesos por dólar, su nivel más bajo en 18 meses.

El movimiento se dio dentro de un rango de 17.61 a 17.83 pesos, y hacia el overnight podría fluctuar entre 17.60 y 17.72, de acuerdo con un reporte de Monex, que destacó la fortaleza interna de la moneda mexicana pese a la estabilidad del dólar.

El avance del peso ocurrió incluso en un contexto de ligera recuperación del billete verde a nivel global. El índice DXY cerró la jornada con una ganancia cercana a 0.3%, lo que sugiere que el movimiento del tipo de cambio respondió más a factores específicos del mercado local que a un debilitamiento generalizado del dólar, explicó Monex en su análisis de cierre.

Desde una perspectiva más estructural, la caída del tipo de cambio no es un ajuste menor ni un episodio aislado. Paula Chaves, analista de mercados financieros de HF Markets, señaló que “la trayectoria ha sido ordenada y progresiva, lo que indica que se trata de una tendencia construida en el tiempo”.

A su juicio, el peso está incorporando una combinación de debilidad estructural del dólar, expectativas de una Reserva Federal con mayor flexibilidad y flujos constantes hacia monedas emergentes con fundamentos relativamente sólidos. En ese mismo sentido, Chaves advirtió que el comportamiento reciente del tipo de cambio está explicado principalmente por flujos financieros y no por el canal comercial.

“Aunque en teoría una menor exportación implicaría menos dólares entrando a México, eso solo aplica cuando el impacto es real y sostenido. Hoy el mercado no está descontando una caída efectiva de exportaciones, sino un aumento del riesgo macro en Estados Unidos”, apuntó.

El componente político volvió a aparecer en la jornada tras declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión del T-MEC. Sin embargo, el mercado reaccionó de forma contenida. Monex señaló que el optimismo local en torno al inicio de las negociaciones ha prevalecido, en parte porque el acuerdo comercial es considerado estratégico no solo para México, sino también para Estados Unidos, al sostener cadenas de suministro clave en sectores como el automotriz y la manufactura avanzada.

Desde otra óptica, un análisis de Banco Base destacó que el peso mexicano fue la divisa más apreciada de la sesión, impulsado por la debilidad del dólar, las operaciones de carry trade y una menor aversión al riesgo global. El banco subrayó que el diferencial de tasas de interés sigue siendo un soporte relevante para la moneda mexicana en 2026.

Banco Base añadió que el optimismo también se vio reforzado por señales de estabilidad política interna. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no existe una propuesta formal de reforma electoral y que se mantendrá la autonomía del INE, lo que fue interpretado de manera positiva por los mercados, aunque el banco advirtió que algunos riesgos potenciales podrían estar siendo minimizados.

En los mercados accionarios, Wall Street cerró con avances moderados. El Nasdaq subió 0.25%, el S&P 500 ganó 0.26% y el Dow Jones avanzó 0.60%, mientras que en México el IPC registró una corrección de alrededor de 1.1%, luego de haber alcanzado máximos históricos recientes, de acuerdo con cifras recopiladas por Monex.

