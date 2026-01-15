El peso extiende su fortaleza y el mercado traslada el foco de riesgo a Estados Unidos

El componente político volvió a aparecer en la jornada tras declaraciones de Donald Trump sobre una posible revisión del T-MEC. Sin embargo, el mercado reaccionó de forma contenida. Monex señaló que el optimismo local en torno al inicio de las negociaciones ha prevalecido, en parte porque el acuerdo comercial es considerado estratégico no solo para México, sino también para Estados Unidos, al sostener cadenas de suministro clave en sectores como el automotriz y la manufactura avanzada.

Desde otra óptica, un análisis de Banco Base destacó que el peso mexicano fue la divisa más apreciada de la sesión, impulsado por la debilidad del dólar, las operaciones de carry trade y una menor aversión al riesgo global. El banco subrayó que el diferencial de tasas de interés sigue siendo un soporte relevante para la moneda mexicana en 2026.

Banco Base añadió que el optimismo también se vio reforzado por señales de estabilidad política interna. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no existe una propuesta formal de reforma electoral y que se mantendrá la autonomía del INE, lo que fue interpretado de manera positiva por los mercados, aunque el banco advirtió que algunos riesgos potenciales podrían estar siendo minimizados.

En los mercados accionarios, Wall Street cerró con avances moderados. El Nasdaq subió 0.25%, el S&P 500 ganó 0.26% y el Dow Jones avanzó 0.60%, mientras que en México el IPC registró una corrección de alrededor de 1.1%, luego de haber alcanzado máximos históricos recientes, de acuerdo con cifras recopiladas por Monex.