Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

El peso sube y la BMV llega a máximos tras acuerdo de Trump sobre Groenlandia

El anuncio de un posible acuerdo entre Estados Unidos y Europa en torno a Groenlandia disipó la presión en los mercados.
mié 21 enero 2026 04:23 PM
Bolsa y peso tocan máximos en el año
Los mercados volvieron a repuntar después de que se disipó la amenaza arancelaria en torno a Groenlandia. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El peso mexicano cerró la sesión con una ganancia de 0.72% frente al dólar, al cotizar alrededor de 17.47 unidades en el mercado spot, y acumuló un avance semanal de 1.88%.

Publicidad

La divisa local se benefició de un mejor ánimo global luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un marco de entendimiento en torno a Groenlandia que aleja, por ahora, el riesgo de nuevos aranceles a Europa.

Lee más

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (derecha), habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
Internacional

Trump retira su amenaza de aranceles a Europa tras diálogo sobre Groenlandia

De acuerdo con Monex, el tipo de cambio se movió durante la jornada en un rango de 17.40 a 17.56 pesos por dólar, con soportes técnicos en 17.40 y resistencias en 17.56.

“La relajación de las tensiones geopolíticas globales y la expectativa por el dato de inflación local han permitido al peso consolidar su avance”, señaló la firma en un reporte de cierre.

El fortalecimiento del peso ocurrió pese a un ligero repunte del dólar a nivel global. El índice DXY avanzó 0.14%, apoyado en los comentarios de Trump durante el Foro de Davos, aunque el mercado interpretó el mensaje como una señal de menor confrontación comercial en el corto plazo.

Lee más

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplaude después de su discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
Internacional

Donald Trump exige "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia en Davos

En el mercado accionario local, el S&P/BMV IPC sumó 0.47% para cerrar en 68,003.06 puntos, su cuarta jornada consecutiva al alza. Durante el día llegó a tocar un máximo histórico intradía de 68,761 unidades.

Las acciones de Banco del Bajío y de la cementera GCC encabezaron las ganancias, con alzas superiores a 4%.

Wall Street también cerró en terreno positivo tras el anuncio sobre Groenlandia, al disiparse el temor de una nueva escalada arancelaria entre Estados Unidos y Europa. El Dow Jones subió 1.21%, el S&P 500 avanzó 1.16% y el Nasdaq ganó 1.18%.

Analistas destacaron que el mercado reaccionó más al frente comercial que al tema territorial en sí.

Con este contexto, los mercados cerraron la jornada con un sesgo constructivo, a la espera de nuevos datos de inflación en México y de cifras clave de actividad económica en Estados Unidos que podrían marcar el rumbo de los activos financieros en los próximos días.

Publicidad

Tags

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. Tipo de cambio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad