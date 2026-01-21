El peso sube y la BMV llega a máximos tras acuerdo de Trump sobre Groenlandia

La divisa local se benefició de un mejor ánimo global luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un marco de entendimiento en torno a Groenlandia que aleja, por ahora, el riesgo de nuevos aranceles a Europa.

De acuerdo con Monex, el tipo de cambio se movió durante la jornada en un rango de 17.40 a 17.56 pesos por dólar, con soportes técnicos en 17.40 y resistencias en 17.56.

“La relajación de las tensiones geopolíticas globales y la expectativa por el dato de inflación local han permitido al peso consolidar su avance”, señaló la firma en un reporte de cierre.

El fortalecimiento del peso ocurrió pese a un ligero repunte del dólar a nivel global. El índice DXY avanzó 0.14%, apoyado en los comentarios de Trump durante el Foro de Davos, aunque el mercado interpretó el mensaje como una señal de menor confrontación comercial en el corto plazo.

En el mercado accionario local, el S&P/BMV IPC sumó 0.47% para cerrar en 68,003.06 puntos, su cuarta jornada consecutiva al alza. Durante el día llegó a tocar un máximo histórico intradía de 68,761 unidades.

Las acciones de Banco del Bajío y de la cementera GCC encabezaron las ganancias, con alzas superiores a 4%.

Wall Street también cerró en terreno positivo tras el anuncio sobre Groenlandia, al disiparse el temor de una nueva escalada arancelaria entre Estados Unidos y Europa. El Dow Jones subió 1.21%, el S&P 500 avanzó 1.16% y el Nasdaq ganó 1.18%.

Analistas destacaron que el mercado reaccionó más al frente comercial que al tema territorial en sí.

Con este contexto, los mercados cerraron la jornada con un sesgo constructivo, a la espera de nuevos datos de inflación en México y de cifras clave de actividad económica en Estados Unidos que podrían marcar el rumbo de los activos financieros en los próximos días.