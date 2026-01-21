Publicidad

Mercados

Mercados ponen pausa al “Sell America” tras discurso de Trump en Davos

Los mercados parecen apostar a una salida negociada en torno a Groenlandia y sin consecuencias inmediatas para la estabilidad financiera, después de que Donald Trump sugirió que no usará la fuerza.
mié 21 enero 2026 10:55 AM
donald trump discurso en davos
La Bolsa Mexicana avanzó con fuerza y el peso se apreció frente al dólar, en línea con el repunte de Wall Street y un mayor apetito global por el riesgo tras el discurso de Trump en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial. (MANDEL NGAN/AFP)

Los mercados financieros reaccionaron con optimismo al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a su insistencia retórica contra Europa por el control de Groenlandia y sus insinuaciones sobre el compromiso de Washington con la OTAN.

“Lo único que pedimos es que nos den Groenlandia, incluyendo el título y la propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla”, dijo Trump, durante su discurso. “No se puede defender con un contrato de arrendamiento”, añadió y calmó al mercado al explicar que aunque Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar, no usará la fuerza.

Lejos de reflejar nerviosismo, Wall Street avanzó con fuerza en las primeras operaciones: el S&P 500 subió 1.10%, el Dow Jones ganó 1.08% y el Nasdaq 100 repuntó 1.36%, en un movimiento que sugiere que los inversionistas interpretaron el mensaje más como una maniobra de presión política que como una amenaza inmediata al orden geopolítico o al comercio global.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplaude después de su discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
Internacional

Donald Trump exige "negociaciones inmediatas" para comprar Groenlandia en Davos

El martes, los inversionistas que practicaron la maniobra “sell America”, ocasionando la peor caída desde octubre de los activos estadounidenses y la peor caída del dólar desde agosto de 2025.

En México, el apetito por el riesgo también se impuso. El índice S&P/BMV IPC avanzó 1.40%, impulsado por emisoras de peso en sectores financiero, aeroportuario y de telecomunicaciones.

Entre los principales ganadores destacaron Megacable, con un alza de 4.11%; Peñoles, que subió 4.02%; GAP, con un avance de 2.82%; OMA, con 3.26%, y Banorte, que ganó 3.05%.

El movimiento positivo se dio en paralelo a una apreciación del peso mexicano, que se ubicó alrededor de 17.42 unidades por dólar, su mejor nivel en más de año y medio y con una apreciación de 1% en comparación con el cierre del martes.

Así, aunque Trump lanzó una advertencia directa a Europa —“Pueden decir que sí, y lo apreciaremos mucho, o pueden decir que no, y lo recordaremos”—, el escenario base sigue siendo una salida negociada y sin consecuencias inmediatas para la estabilidad financiera.

Por ahora, la volatilidad permanece contenida y los mercados parecen apostar a que la confrontación se quedará en el terreno discursivo, al menos en el corto plazo.

