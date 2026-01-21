Mercados ponen pausa al “Sell America” tras discurso de Trump en Davos

Los mercados financieros reaccionaron con optimismo al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a su insistencia retórica contra Europa por el control de Groenlandia y sus insinuaciones sobre el compromiso de Washington con la OTAN.

“Lo único que pedimos es que nos den Groenlandia, incluyendo el título y la propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla”, dijo Trump, durante su discurso. “No se puede defender con un contrato de arrendamiento”, añadió y calmó al mercado al explicar que aunque Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar, no usará la fuerza.