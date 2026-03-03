Publicidad

Empresas

Guerra Irán–Israel impulsa petróleo; prevén impacto acotado en México

El conflicto en Medio Oriente encarece los energéticos globales; para el país, el impacto dependerá del IEPS y de su integración con el mercado estadounidense, señala un analista.
mar 03 marzo 2026 03:59 PM
¿México podría verse afectado con el aumento en el precio de los energéticos por el conflicto en Irán?
El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha generado un aumento en el precio de los combustibles. (IherPhoto/Getty Images)

El conflicto bélico que Estados Unidos, en conjunto con Israel, inició el pasado sábado tras atacar a Irán ha generado aumentos en los precios de los energéticos como el petróleo y gas natural, principalmente para el mercado de Medio Oriente y Asia.

Sin embargo, México se mantiene a salvo de un efecto inmediato en cuanto a la adquisición de hidrocarburos, de los cuales dependen en gran medida del mercado estadounidense, tanto para el petróleo como el gas natural.

Específicamente sobre el precio del petróleo crudo, la referencia de México es el WTI y el Brent, los cuales registraron este martes un precio promedio de 75.9 y 82.81 dólares por barril, que si bien es un precio superior en un 6.5% y 14.2% respecto al precio en el que cerró el mercado el pasado viernes, se trata de precios que todavía están dentro de un rango que no impacta de manera significativa a México y al precio de los combustibles refinados que se adquieren.

De hecho, el ligero aumento de precios que se observa en el occidente del mundo, beneficia a Pemex, quien también comercializa petróleo. La Mezcla Mexicana de Exportación (MME) ayer se comercializó en 66.63 dólares por barril, un incremento que de momento resulta benéfico para los ingresos petroleros ya que el precio tenía varios meses depreciado, alrededor de los 50 y 60 dólares por barril, lo cual fue resultado de la incertidumbre económica mundial y la falta de inversión, aunado a un aumento en la producción de petróleo global.

En el caso del gas natural, el precio de referencia internacional para el mercado mexicado alcanzó los 3.1 dólares por millón de BTU el día de hoy, cifra 10.7% mayor a los 2.8 dólares que cotizó el viernes pasado, por lo que el incremento es marginal y son precios estándar para México.

¿Hay amenaza para México?

Ante el escenario actual de precios para México, Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, dijo que es importante no generar alarma por un escenario en el que México vea aumentos en el precio de sus energéticos y, con ello, un golpe a la industria o al sector eléctrico que en más de un 60% consume gas natural.

“Al mercado mexicano, esos precios altos que vemos en Asia o Medio Oriente no le van a afectar. Si no llegan a más allá de 110 o 120 dólares no veremos un efecto para nuestro mercado”, aseguró.

En México, el precio de la gasolina regular está topado a un máximo de 24 pesos por litro desde febrero del 2025, medida tomada por el gobierno federal a fin de proteger a la población de la volatilidad de los precios altos que se pueden generar en un mercado abierto.

Si el precio del petróleo alcanzara o superara los 120 dólares por barril, el costo de las gasolinas también aumentaría, tanto en precio nacional como las que vienen de importación desde Estados Unidos.

En dicho escenario, el gobierno podría establecer la aplicación de estímulos al cobro del IEPS, que desde el año pasado se dejó de aplicar, eso significa que el gobierno cubre parte de ese impuesto que se paga por cada litro de gasolina.

Y en dado caso de que el escenario sea peor, donde subsidiar el 100% del IEPS e IVA que equivale a unos 10 pesos por litro, no sea suficiente para hacer frente los altos precios, el gobierno podría echar mano de la estrategia implementada en 2022, donde desde la Secretaría de Hacienda se otorgaron estímulos adicionales para contener los precios hasta 10 pesos por debajo del precio real de mercado.

Para el gas natural, Pech dijo que es indispensable dejar de crear especulaciones y entender que el gas natural que México consume del extranjero proviene de Estados Unidos; y que en dicho país existen dos mercados, donde está la clave de las afectaciones del conflicto.

“En Estados Unidos se tiene el mercado de gas natural licuado o GNL, que ese es mediante el cual se abastecen a otros mercados como el europeo y otras partes del mundo, y donde la logística del transporte en buque, las terminales de licuefacción, exportación y regasificación implican altos costos.

“Pero en México, la comercialización se hace a través de ductos, construidos desde Estados Unidos hasta el país, donde el gas no tiene que pasar por una licuefacción y donde se tiene el precio más barato del mundo”, explicó el especialista.

Para que las afectaciones a la industria nacional o para la generación de energía eléctrica fueran una posibilidad, es necesario que el gas se dispare a más de 10 dólares por millón de BTU y de manera sostenida, es decir, por un largo periodo.

Sin embargo, el mismo gobierno de Estados Unidos dijo que antes de iniciar con el ataque a Irán, se tenía prevista la volatilidad de los energéticos, pero consideran que solo es la reacción de los mercados y que no dudará lo suficiente para generar mayores problemas de suministro o sobreprecios importantes.

Incluso, hace unas horas el presidente Donald Trump dijo que ordenó a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos que se garantice precio razonable y garantías para todo el comercio marítimo, en especial el energético que transita por el Golfo, que es justo el gas natural licuado que ha registrado el alza de precios. Y de ser necesario se escoltarán buques por el Estrecho de Ormuz y de esa manera garantizar el suministro energético mundial.

