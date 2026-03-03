Y en dado caso de que el escenario sea peor, donde subsidiar el 100% del IEPS e IVA que equivale a unos 10 pesos por litro, no sea suficiente para hacer frente los altos precios, el gobierno podría echar mano de la estrategia implementada en 2022, donde desde la Secretaría de Hacienda se otorgaron estímulos adicionales para contener los precios hasta 10 pesos por debajo del precio real de mercado.

Para el gas natural, Pech dijo que es indispensable dejar de crear especulaciones y entender que el gas natural que México consume del extranjero proviene de Estados Unidos; y que en dicho país existen dos mercados, donde está la clave de las afectaciones del conflicto.

“En Estados Unidos se tiene el mercado de gas natural licuado o GNL, que ese es mediante el cual se abastecen a otros mercados como el europeo y otras partes del mundo, y donde la logística del transporte en buque, las terminales de licuefacción, exportación y regasificación implican altos costos.

“Pero en México, la comercialización se hace a través de ductos, construidos desde Estados Unidos hasta el país, donde el gas no tiene que pasar por una licuefacción y donde se tiene el precio más barato del mundo”, explicó el especialista.

Para que las afectaciones a la industria nacional o para la generación de energía eléctrica fueran una posibilidad, es necesario que el gas se dispare a más de 10 dólares por millón de BTU y de manera sostenida, es decir, por un largo periodo.

Sin embargo, el mismo gobierno de Estados Unidos dijo que antes de iniciar con el ataque a Irán, se tenía prevista la volatilidad de los energéticos, pero consideran que solo es la reacción de los mercados y que no dudará lo suficiente para generar mayores problemas de suministro o sobreprecios importantes.

Incluso, hace unas horas el presidente Donald Trump dijo que ordenó a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos que se garantice precio razonable y garantías para todo el comercio marítimo, en especial el energético que transita por el Golfo, que es justo el gas natural licuado que ha registrado el alza de precios. Y de ser necesario se escoltarán buques por el Estrecho de Ormuz y de esa manera garantizar el suministro energético mundial.

