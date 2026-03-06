De acuerdo con Monex, los mercados han intensificado la venta de bonos globales, lo que ha llevado al rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años a 4.17%, mientras el repunte del petróleo y las tensiones geopolíticas reducen las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. En paralelo, el aumento de los precios energéticos ha llevado a que las gasolinas en Estados Unidos alcancen niveles no vistos desde septiembre de 2024.

El petróleo podría llegar a los 150 dólares por barril

La tensión geopolítica se agravó después de que Irán lanzara misiles y drones hacia países del Golfo, mientras Estados Unidos e Israel mantienen ataques aéreos en la región. Analistas advierten que el principal riesgo para los mercados es una posible interrupción del tránsito energético por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, advirtió al Financial Times que el conflicto podría obligar a los países del Golfo a suspender exportaciones de energía si la situación se agrava. Incluso señaló que un bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz podría llevar el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril, generando un fuerte shock energético para la economía global. Por ahora, el petróleo WIT alcanzó los 87 dólares por barril, mientras el Brent escaló hasta los 90 dólares por barril.

El peso continúa su depreciación

En el mercado cambiario, el peso mexicano se deprecia a 17.84 por dólar, una caída de 0.67% respecto al cierre previo, en medio de salidas de capital desde divisas emergentes hacia el dólar, considerado refugio ante episodios de incertidumbre. El peso se encamina a cerrar con una depreciación semanal de 3.69%.

Se debilita el mercado laboral en Estados Unidos

Por otro lado, el empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

La mayor economía del mundo perdió 92,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126,000 empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo subió ligeramente a 4.4% desde el 4.3% el mes anterior. La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo.

Con información de AFP