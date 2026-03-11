Publicidad

Mercados

Wall Street cae por repunte del petróleo; la BMV logra cerrar con ganancias

Los precios del petróleo siguen 20 dólares más caros que antes del inicio del conflicto y pese al anuncio de liberación de reservas de parte de la AIE.
mié 11 marzo 2026 04:18 PM
De acuerdo con Monex, la divisa mexicana cerró en 17.67 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.42% respecto al cierre previo. (FOTO: ZACHARY PEARSON/AFP)

La volatilidad energética y la aversión global al riesgo marcaron el cierre de los mercados este miércoles. El petróleo mantuvo una tendencia alcista por la guerra en Medio Oriente, las bolsas estadounidenses terminaron a la baja y el peso mexicano se debilitó frente al dólar. En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores logró cerrar con ligeras ganancias.

La Bolsa de Nueva York cerró en terreno negativo, afectada por el repunte de los precios del petróleo y las preocupaciones sobre el impacto económico del conflicto en Medio Oriente.

El Dow Jones retrocedió 0.61%, el S&P 500 cayó 0.08%, mientras que el Nasdaq logró avanzar marginalmente 0.08%, impulsado por el sector tecnológico.

Durante la jornada, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, en lo que constituye la mayor operación de este tipo en la historia del organismo.

La medida busca aliviar la presión sobre el mercado energético tras las interrupciones en exportaciones del Golfo Pérsico y el riesgo de bloqueos en el Estrecho de Ormuz.

José Torres, analista de Interactive Brokers, señaló que el anuncio “ha contribuido sin duda a la reducción del precio del petróleo desde el nivel de 119 dólares por barril alcanzado el lunes”.

Sin embargo, el mercado petrolero continúa tensionado. El crudo subió más de 4.5% este miércoles, y el barril se mantiene unos 20 dólares por encima de su nivel previo al inicio del conflicto.

El encarecimiento del petróleo también elevó las preocupaciones sobre la inflación y la política monetaria en Estados Unidos.

“Esto reduce la probabilidad de que la Reserva Federal baje sus tasas en el primer semestre del año”, afirmó Matthew Weller, analista de Forex, en declaraciones citadas por AFP.

Previo a la apertura, el mercado conoció el dato de inflación estadounidense. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo en 2.4% anual en febrero, en línea con las expectativas del mercado, aunque corresponde a un periodo previo al estallido del conflicto.

Bolsa mexicana avanza pese a entorno global adverso

En México, el S&P/BMV IPC logró desligarse parcialmente del tono negativo internacional y cerró con un avance de 0.24%, para ubicarse en 67,559.78 puntos. El desempeño se dio en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante la incertidumbre geopolítica y la volatilidad en los mercados energéticos.

Peso se debilita frente al dólar

En el mercado cambiario, el peso mexicano retrocedió frente al dólar.

De acuerdo con Monex, la divisa mexicana cerró en 17.67 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.42% respecto al cierre previo.

El movimiento se dio en un contexto de fortalecimiento global del dólar. El índice DXY, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de monedas, avanzó 0.41%.

“La divisa estadounidense se fortaleció ante el sentimiento de aversión global al riesgo, dada la constante incertidumbre geopolítica, lo que terminó por afectar a los activos con mayor exposición al riesgo”, señaló Monex.

Para las siguientes horas, el banco anticipa que el tipo de cambio podría oscilar en un rango de 17.55 a 17.77 pesos por dólar, mientras los inversionistas esperan nuevos datos económicos en Estados Unidos.

Petróleo mexicano sigue caro pese a caída reciente

En el caso de México, la mezcla mexicana de exportación registró su último precio disponible el martes, cuando cayó más de 13% para ubicarse en 77.54 dólares por barril.

A pesar de esa corrección, el crudo mexicano todavía se mantiene 22% por encima del nivel previo al inicio del conflicto en Medio Oriente, reflejando la fuerte volatilidad del mercado energético global.

