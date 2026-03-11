Publicidad

EU es responsable del ataque contra una escuela en Irán, dice reporte del New York Times

Funcionarios estadounidenses citados por el diario atribuyen el incidente, que mató a más de 150 personas, en su mayoría niñas, a un error de coordenadas.
mié 11 marzo 2026 04:58 PM
En esta foto aérea publicada por el Centro de Prensa Iraní, los dolientes excavan tumbas durante el funeral de los niños asesinados en un ataque reportado en una escuela primaria en la provincia iraní de Hormozgan en Minab el 3 de marzo de 2026. Los medios de comunicación iraníes han informado de cientos de bajas iraníes, incluso en una escuela de niñas, aunque los reporteros de la AFP no han podido verificar los peajes de forma independiente. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por todo Oriente Medio, amenazando con sumergir la economía mundial en el caos, con el Líbano y los exportadores de energía del Golfo arrastrados al conflicto
El periódico afirmó que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica. (FOTO: AFP/Iranian Press Center)

Estados Unidos fue responsable de un ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria iraní debido a un error de selección de objetivos, informó el miércoles el New York Times. Funcionarios estadounidenses dijeron al periódico que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero sigue en curso, pero las conclusiones preliminares atribuyen la responsabilidad al país norteamericano.

El diario indicó que el ejército estadounidense apuntaba contra una base iraní adyacente al edificio de la escuela, y que las coordenadas para el objetivo se fijaron con datos desactualizados.

Irán informó que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad sureña de Minab dejó más de 150 muertos.

Donald Trump sugirió a principios de esta semana que los propios iraníes podrían haber sido responsables del hecho, pero luego declaró que aceptaría el resultado de la investigación, fuera cual fuera. Cuando periodistas le preguntaron el miércoles por el informe del Times, Trump respondió: "No sé nada al respecto".

El diario neoyorquino señaló que oficiales del Centcom, el comando militar de Estados Unidos para Oriente Medio, elaboraron las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Añadió que los investigadores siguen analizando por qué se usaron datos desactualizados en la planificación del ataque y quién no verificó la información.

El periódico afirmó que la escuela se encuentra en la misma manzana que edificios utilizados por las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, y que el lugar donde se halla la escuela era originalmente parte de la base.

Indicó que el edificio que alberga la escuela había sido separado de la base con una valla entre 2013 y 2016.

La AFP no ha podido acceder al lugar del ataque para verificar de forma independiente el entorno ni el balance de víctimas reportado por los medios iraníes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, responsabilizó a Estados Unidos e Israel del ataque.

Israel ha negado reiteradamente cualquier participación o conocimiento del ataque. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó la semana pasada que Estados Unidos no apuntaría intencionadamente contra una escuela.

Estados Unidos Irán

