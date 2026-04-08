BMV retoma alza y el petróleo sufre su peor caída desde 2020 en medio de dudas sobre tregua

El movimiento estuvo acompañado por un fuerte ajuste en los mercados energéticos. Los precios del petróleo y el gas se desplomaron, las bolsas registraron fuertes ganancias y el dólar cayó este miércoles por el anuncio de un acuerdo de cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán que prevé la reapertura del Estrecho de Ormuz.

En ese contexto, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se desplomó más de 16% para cerrar en 94.41 dólares por barril, su peor caída diaria desde abril de 2020, mientras que el Brent perdió alrededor de 13% y se ubicó en 94.75 dólares. El ajuste ocurre después de que los precios se dispararan hasta casi 120 dólares durante marzo tras el cierre del Estrecho de Ormuz.

El peso se fortalece

El tipo de cambio reflejó el cambio en el apetito por riesgo global, el peso mexicano cerró en 17.44 unidades por dólar, con una apreciación de 1.50% en la sesión (llegando a tocar un nivel de 17.42), favorecido por la caída del dólar y la expectativa de menor presión inflacionaria.

Aun así, la moneda mantiene una depreciación de 1.14% respecto al nivel previo al inicio de la guerra en Medio Oriente, lo que refleja que parte del shock aún no se revierte completamente.

De acuerdo con Monex, el debilitamiento del dólar, medido por el índice DXY que cayó 0.82%, responde a una menor demanda de activos refugio, en un entorno donde los inversionistas comienzan a reincorporarse a activos de mayor riesgo.

La tregua da muestras de fragilidad

Pese al rally, el optimismo es moderado, Monex advirtió que la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán muestra signos de fragilidad desde sus primeras horas, luego de que el Parlamento iraní calificara de “irrazonable” mantener el acuerdo ante supuestas violaciones estadounidenses.

Entre los puntos señalados están incumplimientos en el cese al fuego ampliado, incursiones militares y desacuerdos sobre el programa nuclear iraní, lo que pone en entredicho la viabilidad del acuerdo incluso antes de iniciar negociaciones formales.

Pese al acuerdo, Pakistán afirmó que hay denuncias de violaciones del cese al fuego y el Ejército israelí continuó bombardeando Líbano, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que no está amparado por la tregua.

John Plassard, de Cite Gestion, explicó que los mercados no dan por descontado la paz, sino más bien "una oportunidad para la negociación".

"Y ese es precisamente el problema: en dos semanas, o bien esta oportunidad conduce a un acuerdo duradero, o bien solo pospondrá y agravará la crisis energética que todos temen", agregó.

Además, los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz siguen sin normalizarse, con un tránsito limitado de buques, lo que sugiere que los riesgos logísticos y de oferta energética persisten.

Con información de AFP