Tregua frágil en Medio Oriente enfría mercados; petróleo repunta y bolsas retroceden

En las primeras operaciones, Dow Jones Industrial Average cayó 0.37%, el S&P 500 retrocedió 0.10% y el Nasdaq Composite avanzó marginalmente 0.06%, reflejando un mercado dividido entre el alivio temporal de la tregua y el riesgo de una escalada.

El nerviosismo también se reflejó en Asia y Europa. El Nikkei 225 cayó 0.73%, mientras que el Euro Stoxx 50 perdía 0.70%, en un entorno donde los inversionistas comienzan a cuestionar el exceso de optimismo reciente.

El S&P/BMV IPC avanza 0.65% para ubicarse en 70,681.59 puntos, en línea con el tono mixto global, apoyado por compras en emisoras clave. Entre las mayores alzas destacan Grupo Carso (+2.84%), Orbia Advance Corporation (+2.47%), América Móvil (+2.49%), Gentera (+2.22%) y Banco del Bajío (+2.05%), que impulsan el desempeño del índice en la apertura.

Petróleo rebota y revive temores inflacionarios

El petróleo retomó su avance tras el desplome de la jornada previa. El West Texas Intermediate subía cerca de 3% a 97.13 dólares por barril, mientras que el Brent avanzaba a 96.94 dólares.

El rebote ocurre en medio de dudas sobre la tregua y ante la posibilidad de que el Estrecho de Ormuz —clave para el tránsito global de crudo— no recupere plenamente su operación. Analistas advierten que, de prolongarse las disrupciones, los precios podrían sostenerse por encima de los 100 dólares, lo que reactivaría presiones inflacionarias y complicaría el panorama para las empresas.

Peso resiste, atento a Banxico

En el mercado cambiario, el peso mexicano se mantiene firme. El tipo de cambio cotiza alrededor de 17.43 pesos por dólar, con una ligera apreciación frente al cierre previo, apoyado por la debilidad del dólar.

El comportamiento de la divisa ocurre pese al repunte de la inflación en México, que en marzo se ubicó en 4.59% anual , nuevamente fuera del objetivo de Banco de México. La atención de los inversionistas se centra ahora en la publicación de las minutas del banco central, que podrían ofrecer señales sobre el rumbo de la política monetaria.