Adidas, Puma y Delta se disparan en la bolsa antes del Mundial 2026: el índice que mide el negocio del futbol

Adidas y Puma sí se benefician con más ventas
La recuperación de Adidas y Puma también se sostiene en datos corporativos, Adidas, por ejemplo, reportó que sus ingresos crecieron 14% a tipo de cambio constante en el primer trimestre de 2026, hasta 6,600 millones de euros, mientras su utilidad operativa aumentó 16% a 705 millones de euros. La compañía destacó en su reporte trimestral un crecimiento de doble dígito en futbol y una fuerte demanda de productos ligados al Mundial.
Puma, por su parte, superó expectativas en el primer trimestre gracias a la limpieza de inventarios y una mejora de márgenes, aunque sigue en un año de transición. No obstante, la empresa mantiene una guía débil para 2026, con ventas a la baja y presión en resultados.
Nike llega al Mundial en una posición distinta, pues aunque sus acciones avanzaron 4.15% en mayo, la compañía sigue inmersa en un proceso de reestructura comercial. En su tercer trimestre fiscal de 2026, reportó ingresos por 11,300 millones de dólares, planos en términos reportados y con una caída de 3% a tipo de cambio constante. De acuerdo con su reporte trimestral, el desempeño refleja crecimiento en Norteamérica, pero debilidad en China y Europa, Medio Oriente y África.
¿Cómo les ha ido en mundiales anteriores?
La comparación con Mundiales anteriores ayuda a poner el repunte de algunas de estas empresas en contexto. Un análisis de Capitaria sobre Adidas, Nike y Puma muestra que las marcas deportivas suelen moverse antes del torneo, no necesariamente durante la competencia.
En el caso de Adidas, la acción ganó 24% en 2006, 48% en 2010 y 18% en 2014, pero cayó 4% en 2018 y 56% en 2022. La caída de 2022 estuvo marcada por la ruptura con Kanye West y la crisis de la línea Yeezy, un evento ajeno al Mundial.
El rally de las marcas deportivas no ocurre durante el Mundial. Ocurre en los meses previos, mientras el mundo se prepara para el torneo
Capitaria, reporte especial sobre el Mundial
Al excluir 2022, Capitaria calcula que Adidas tuvo un rendimiento promedio de 21% en años mundialistas. La firma sostiene que la mayor acumulación de ganancias suele darse antes del torneo, especialmente entre marzo y mayo, cuando las marcas lanzan camisetas, campañas globales y activaciones comerciales.
Para los especialistas, sin embargo, esa correlación no implica causalidad automática. El Mundial puede aumentar visibilidad, tráfico, ventas de camisetas y consumo publicitario, pero las acciones también responden a márgenes, inventarios, valuaciones, deuda, divisas, aranceles, regulación y resultados trimestrales.