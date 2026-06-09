Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Mercados

Índice del futbol repunta en víspera del Mundial; Adidas, Puma y Delta lideran el rebote

Una de las formas de exponerse la inversión a los efectos del Mundial de la FIFA 2026 es invertir en acciones de empresas vinculadas a sectores como indumentaria deportiva, hoteles y más.
mar 09 junio 2026 03:27 PM
Añadir Expansión en Google
Adidas, Puma y Delta se disparan en la bolsa antes del Mundial 2026: el índice que mide el negocio del futbol
El GH Football Finance Index agrupa 25 activos ligados al futbol global en seis sectores: clubes, indumentaria, medios, apuestas, turismo e infraestructura. En mayo, Delta Air Lines fue la emisora con mayor avance, con 26.89%.
 (Ric Tapia/Getty Images)

A días del arranque del Mundial 2026, el negocio financiero alrededor del futbol comienza a recuperar terreno. El GH Football Finance Index, elaborado por Greyhound Trading para medir el desempeño de 25 activos vinculados a la industria global del futbol, registró en mayo su primera variación mensual positiva del año, impulsado por las acciones de empresas de indumentaria deportiva, turismo y viajes.

El índice cerró mayo en 984.1 puntos, un avance mensual de 0.79% frente a los 976.4 puntos de abril. Sin embargo, todavía acumula una caída de 1.59% desde la base de 1,000 puntos establecida en enero de 2026, de acuerdo con el reporte mensual.

Publicidad

Las marcas que visten a las selecciones son las ganadoras

El rebote fue encabezado por el sector de Indumentaria y Equipamiento, que avanzó 8.78% en mayo y aportó 1.757 puntos porcentuales al índice. Adidas subió 12.57%, Puma ganó 11.47%, Nike avanzó 4.15% y Under Armour sumó 3.63%.

Lee:

Estadio Aztcea
Economía

Moody's estima 768,000 visitantes al Mundial, una cifra muy por debajo de la oficial

La recuperación de estas emisoras ocurre en la antesala del Mundial más grande en la historia de la FIFA , que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, con 48 selecciones y 104 partidos. Para los inversionistas, el torneo es una plataforma global de consumo, publicidad, turismo, apuestas y venta de mercancía oficial. Pero dichos sectores tuvieron rendimientos dispares antes del inicio de la justa, este 11 de junio, en la Ciudad de México.

El segundo sector con mejor desempeño fue Turismo, Viajes y Hostelería, con un alza de 5.44% y una contribución de 0.653 puntos porcentuales al índice. Delta Air Lines fue el activo más destacado del mes, con un avance de 26.89%, impulsado por la demanda de viajes de verano. Marriott International subió 4.92% y Booking Holdings avanzó 3.35%.

El comportamiento del sector coincide con las estimaciones de 13.1 millones de visitantes vinculados al Mundial en los tres países, incluyendo asistentes con y sin boleto, además de 21.3 millones de noches de hotel reservadas en plataformas de viaje.

El Mundial también promete un fuerte impulso para consumo, medios y publicidad, la FIFA y la Organización Mundial del Comercio estiman que la Copa del Mundo 2026 podría generar alrededor de 41,000 millones de dólares de impacto al PIB global, con oportunidades en ropa deportiva, bebidas, restaurantes, medios, plataformas digitales y apuestas deportivas.

Publicidad

Las apuestas todavía no rinden frutos a los accionistas

Pero el índice muestra que el optimismo todavía no está extendido en todos los sectores vinculados, sobre todo debido a su importancia antes, durante o después del tornoe. Por ejemplo, Apuestas Deportivas y Gaming fue el principal lastre de mayo, con una caída sectorial de 9.63% y una contribución negativa de 1.444 puntos porcentuales. Betsson cayó 23.27%, Flutter Entertainment retrocedió 10.83%, DraftKings perdió 7.58% y Entain bajó 7.97%.

De cara a junio, el foco del mercado se desplazará hacia el inicio de la fase de grupos del Mundial 2026, que representa el mayor catalizador individual para el índice desde su creación
GH Trading

Analistas atribuyen el rezago del sector a la presión regulatoria europea y a la incertidumbre fiscal en Reino Unido. El dato es relevante porque las apuestas deportivas son, al mismo tiempo, uno de los negocios con mayores expectativas de crecimiento durante el Mundial. De hecho, Macquarie estima que el torneo podría generar más de 50,000 millones de dólares en apuestas globales, frente a más de 35,000 millones en Qatar 2022.

El sector de Medios, Streaming y Derechos se mantuvo prácticamente plano, con un avance de apenas 0.07%. Warner Bros. Discovery fue la emisora más fuerte del segmento, con una ganancia de 20.04%, apoyada por el proceso corporativo ligado a Paramount. Sin embargo, Comcast cayó 6.15% y Disney retrocedió 3.02%, presionadas por el deterioro de la televisión lineal.

Clubes de futbol que cotizan en bolsa

En Clubes de Futbol Cotizados, el avance fue marginal, de 0.10%. Manchester United ganó 6.41%, impulsado por resultados deportivos de fin de temporada, pero Juventus, Borussia Dortmund y Eagle Football Group cedieron ante la falta de catalizadores corporativos. La composición del índice da a los clubes el mayor peso sectorial, con 25% del total, por encima de indumentaria y medios, cada uno con 20%.

El reporte de Greyhound Trading ubica a mayo como un mes de transición entre el cierre del calendario futbolístico europeo y el arranque del Mundial. La final de la Champions League, las finales de Europa League y Conference League, así como el cierre simultáneo de las principales ligas europeas, elevaron el consumo deportivo global y el tráfico turístico. A partir de junio, el foco se desplaza hacia el Mundial 2026, considerado por el índice como el mayor catalizador individual desde su creación.

Publicidad

Adidas y Puma sí se benefician con más ventas

La recuperación de Adidas y Puma también se sostiene en datos corporativos, Adidas, por ejemplo, reportó que sus ingresos crecieron 14% a tipo de cambio constante en el primer trimestre de 2026, hasta 6,600 millones de euros, mientras su utilidad operativa aumentó 16% a 705 millones de euros. La compañía destacó en su reporte trimestral un crecimiento de doble dígito en futbol y una fuerte demanda de productos ligados al Mundial.

Puma, por su parte, superó expectativas en el primer trimestre gracias a la limpieza de inventarios y una mejora de márgenes, aunque sigue en un año de transición. No obstante, la empresa mantiene una guía débil para 2026, con ventas a la baja y presión en resultados.

Nike llega al Mundial en una posición distinta, pues aunque sus acciones avanzaron 4.15% en mayo, la compañía sigue inmersa en un proceso de reestructura comercial. En su tercer trimestre fiscal de 2026, reportó ingresos por 11,300 millones de dólares, planos en términos reportados y con una caída de 3% a tipo de cambio constante. De acuerdo con su reporte trimestral, el desempeño refleja crecimiento en Norteamérica, pero debilidad en China y Europa, Medio Oriente y África.

¿Cómo les ha ido en mundiales anteriores?

La comparación con Mundiales anteriores ayuda a poner el repunte de algunas de estas empresas en contexto. Un análisis de Capitaria sobre Adidas, Nike y Puma muestra que las marcas deportivas suelen moverse antes del torneo, no necesariamente durante la competencia.

En el caso de Adidas, la acción ganó 24% en 2006, 48% en 2010 y 18% en 2014, pero cayó 4% en 2018 y 56% en 2022. La caída de 2022 estuvo marcada por la ruptura con Kanye West y la crisis de la línea Yeezy, un evento ajeno al Mundial.

El rally de las marcas deportivas no ocurre durante el Mundial. Ocurre en los meses previos, mientras el mundo se prepara para el torneo
Capitaria, reporte especial sobre el Mundial

Al excluir 2022, Capitaria calcula que Adidas tuvo un rendimiento promedio de 21% en años mundialistas. La firma sostiene que la mayor acumulación de ganancias suele darse antes del torneo, especialmente entre marzo y mayo, cuando las marcas lanzan camisetas, campañas globales y activaciones comerciales.

Para los especialistas, sin embargo, esa correlación no implica causalidad automática. El Mundial puede aumentar visibilidad, tráfico, ventas de camisetas y consumo publicitario, pero las acciones también responden a márgenes, inventarios, valuaciones, deuda, divisas, aranceles, regulación y resultados trimestrales.

Tags

Futbol

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad