Adidas, Puma y Delta se disparan en la bolsa antes del Mundial 2026: el índice que mide el negocio del futbol

Las apuestas todavía no rinden frutos a los accionistas

Pero el índice muestra que el optimismo todavía no está extendido en todos los sectores vinculados, sobre todo debido a su importancia antes, durante o después del tornoe. Por ejemplo, Apuestas Deportivas y Gaming fue el principal lastre de mayo, con una caída sectorial de 9.63% y una contribución negativa de 1.444 puntos porcentuales. Betsson cayó 23.27%, Flutter Entertainment retrocedió 10.83%, DraftKings perdió 7.58% y Entain bajó 7.97%.

De cara a junio, el foco del mercado se desplazará hacia el inicio de la fase de grupos del Mundial 2026, que representa el mayor catalizador individual para el índice desde su creación GH Trading

Analistas atribuyen el rezago del sector a la presión regulatoria europea y a la incertidumbre fiscal en Reino Unido. El dato es relevante porque las apuestas deportivas son, al mismo tiempo, uno de los negocios con mayores expectativas de crecimiento durante el Mundial. De hecho, Macquarie estima que el torneo podría generar más de 50,000 millones de dólares en apuestas globales, frente a más de 35,000 millones en Qatar 2022.

El sector de Medios, Streaming y Derechos se mantuvo prácticamente plano, con un avance de apenas 0.07%. Warner Bros. Discovery fue la emisora más fuerte del segmento, con una ganancia de 20.04%, apoyada por el proceso corporativo ligado a Paramount. Sin embargo, Comcast cayó 6.15% y Disney retrocedió 3.02%, presionadas por el deterioro de la televisión lineal.

Clubes de futbol que cotizan en bolsa

En Clubes de Futbol Cotizados, el avance fue marginal, de 0.10%. Manchester United ganó 6.41%, impulsado por resultados deportivos de fin de temporada, pero Juventus, Borussia Dortmund y Eagle Football Group cedieron ante la falta de catalizadores corporativos. La composición del índice da a los clubes el mayor peso sectorial, con 25% del total, por encima de indumentaria y medios, cada uno con 20%.

El reporte de Greyhound Trading ubica a mayo como un mes de transición entre el cierre del calendario futbolístico europeo y el arranque del Mundial. La final de la Champions League, las finales de Europa League y Conference League, así como el cierre simultáneo de las principales ligas europeas, elevaron el consumo deportivo global y el tráfico turístico. A partir de junio, el foco se desplaza hacia el Mundial 2026, considerado por el índice como el mayor catalizador individual desde su creación.