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Amexcap busca reducir de 2 años a 6 meses el tiempo para levantar fondos

La asociación creó, junto con BID Invest, un estándar de gobierno corporativo, transparencia y operación para facilitar la evaluación de los fondos y atraer más capital.
lun 13 julio 2026 03:25 PM
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Amexcap fondos de inversión Véronique billia
La directora general de Amexcap, Véronique Billia, presentó un nuevo estándar de mejores prácticas que busca facilitar la evaluación de los fondos, atraer más capital y reducir los tiempos de levantamiento de recursos en México. (Amexcap )

Levantar un fondo de capital privado en México puede tomar alrededor de dos años, pero la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) quiere reducir ese proceso a aproximadamente seis meses mediante nuevas reglas comunes que permitan a los inversionistas evaluar con mayor rapidez y confianza a los administradores que buscan recursos.

Recientemente, la asociación presentó el Estándar Amexcap, un manual de mejores prácticas desarrollado con el apoyo de BID Invest para homologar criterios de gobierno corporativo, operación, valuación de activos, transparencia, incentivos, conflictos de interés y conducta responsable entre los fondos que operan en el país.

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A pesar de que la reducción de 24 a seis meses no constituye una meta institucional formal, sí representa una "ambición" planteada por la organización. No obstante, muestra la magnitud de la fricción que enfrenta actualmente la industria para atraer recursos de fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, organismos multilaterales, family offices e inversionistas extranjeros.

“Hoy un fondo de inversión sofisticado y desarrollado tiene un tiempo aproximado de 24 meses para levantar un fondo”, explicó Véronique Billia, directora general de Amexcap, en entrevista con Expansión. La intención, añadió, es que el nuevo estándar, junto con el trabajo que realiza la industria con autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Consar, la Amafore y las bolsas, permita reducir ese periodo a cerca de seis meses.

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Un lenguaje común para inversionistas y fondos

El proyecto surgió después de que Amexcap se reuniera durante más de un año con inversionistas institucionales mexicanos para identificar qué necesitaba la industria para fortalecerse y recibir más recursos. La principal petición fue establecer un lenguaje común que facilitara la comparación entre fondos con distintas estrategias, tamaños y niveles de desarrollo.

Amexcap representa vehículos que invierten en capital emprendedor, empresas en crecimiento, infraestructura, energía, bienes raíces y crédito privado y, aunque sus modelos de negocio son diferentes, los inversionistas buscan que compartan ciertos principios mínimos de operación, transparencia y supervisión.

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Véronique Billia, directora general de Amexcap

La mayoría de los fondos, sostuvo Billia, ya cuenta con prácticas sofisticadas, pero la falta de formatos y criterios comunes puede complicar la comunicación con los inversionistas y prolongar las revisiones previas a comprometer recursos.

El estándar que se presentó se divide en cinco pilares como gobernanza y estructura; gestión y operación del fondo; economía, incentivos y conflictos; transparencia, reporte y comunicación; y conducta responsable, ética y criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y también contempla tres niveles de madurez —básico, intermedio y avanzado— para reconocer que no todos los administradores tienen la misma trayectoria, tamaño o complejidad.

Además, el manual está acompañado por una matriz de implementación con la que cada fondo puede evaluar sus prácticas e identificar áreas de mejora. Su acceso es gratuito y no está limitado a los miembros de Amexcap.

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Menos fricción, pero no menos revisión

El estándar busca que los inversionistas evalúen a los fondos con criterios comunes. Así, no tendrían que empezar desde cero cada vez que revisan a un nuevo administrador. Esto puede acortar el intercambio de información, la revisión legal y las negociaciones. El manual no sustituye la evaluación detallada de cada fondo ni garantiza que consiga capital.

Tampoco resuelve otros obstáculos, como la incertidumbre económica, la regulación, la falta de proyectos atractivos o el menor interés por asumir riesgos en México. Amexcap aún no ha informado cuántos fondos adoptarán el estándar ni cómo verificará su cumplimiento, pues en un inicio recabará comentarios de inversionistas y administradores para mejorar esta primera versión.

Billia explicó que el proyecto se elaboró con BID Invest para incluir la perspectiva de quienes aportan el capital. “Nos aliamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, en este caso precisamente BID Invest, para tener no solo a Amexcap tomando nota, sino realmente el contrapeso de la mirada del inversionista”, dijo.

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La apuesta por atraer capital extranjero

Además de facilitar la participación de inversionistas locales, Amexcap considera que el estándar puede ayudar a enviar una señal de profesionalización al capital extranjero. La asociación llevó recientemente a más de 10 fondos mexicanos a una gira por Europa y reunió en Madrid a más de 100 inversionistas institucionales y oficinas familiares. El objetivo es que una mayor parte de la inversión que ya llega al país pueda canalizarse mediante administradores mexicanos.

La siguiente parada será Nueva York, donde Amexcap celebrará en septiembre su Private Capital Day para presentar oportunidades de inversión en México ante fondos e inversionistas estadounidenses.

La industria mexicana de capital privado ha canalizado 89,058 millones de dólares desde la fundación de Amexcap en 2003 y las empresas respaldadas por sus fondos han generado más de 1.9 millones de empleos, de acuerdo con la asociación.

Por ello, reducir los obstáculos para captar recursos no solo tendría implicaciones para los propios administradores. El capital privado puede financiar empresas que todavía no tienen acceso suficiente al mercado bursátil o al crédito bancario, además de proyectos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y servicios.

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