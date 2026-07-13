Amexcap busca reducir de 2 años a 6 meses el tiempo para levantar fondos

A pesar de que la reducción de 24 a seis meses no constituye una meta institucional formal, sí representa una "ambición" planteada por la organización. No obstante, muestra la magnitud de la fricción que enfrenta actualmente la industria para atraer recursos de fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, organismos multilaterales, family offices e inversionistas extranjeros.

“Hoy un fondo de inversión sofisticado y desarrollado tiene un tiempo aproximado de 24 meses para levantar un fondo”, explicó Véronique Billia, directora general de Amexcap, en entrevista con Expansión. La intención, añadió, es que el nuevo estándar, junto con el trabajo que realiza la industria con autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Consar, la Amafore y las bolsas, permita reducir ese periodo a cerca de seis meses.

Un lenguaje común para inversionistas y fondos

El proyecto surgió después de que Amexcap se reuniera durante más de un año con inversionistas institucionales mexicanos para identificar qué necesitaba la industria para fortalecerse y recibir más recursos. La principal petición fue establecer un lenguaje común que facilitara la comparación entre fondos con distintas estrategias, tamaños y niveles de desarrollo.

Amexcap representa vehículos que invierten en capital emprendedor, empresas en crecimiento, infraestructura, energía, bienes raíces y crédito privado y, aunque sus modelos de negocio son diferentes, los inversionistas buscan que compartan ciertos principios mínimos de operación, transparencia y supervisión.

Lo que más hemos escuchado es la necesidad de alinear la industria Véronique Billia, directora general de Amexcap

La mayoría de los fondos, sostuvo Billia, ya cuenta con prácticas sofisticadas, pero la falta de formatos y criterios comunes puede complicar la comunicación con los inversionistas y prolongar las revisiones previas a comprometer recursos.

El estándar que se presentó se divide en cinco pilares como gobernanza y estructura; gestión y operación del fondo; economía, incentivos y conflictos; transparencia, reporte y comunicación; y conducta responsable, ética y criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y también contempla tres niveles de madurez —básico, intermedio y avanzado— para reconocer que no todos los administradores tienen la misma trayectoria, tamaño o complejidad.

Además, el manual está acompañado por una matriz de implementación con la que cada fondo puede evaluar sus prácticas e identificar áreas de mejora. Su acceso es gratuito y no está limitado a los miembros de Amexcap.