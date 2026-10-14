Grupo Televisa busca ampliar su presencia en la telefonía móvil con la adquisición del 50% de AT&T México, una operación que, de acuerdo con S&P National Ratings, no deterioraría sus indicadores crediticios. La estructura del acuerdo y el efectivo disponible de la compañía permitirían absorber la inversión sin presiones adicionales sobre su capacidad de pago.
Televisa va por AT&T México sin debilitar su perfil crediticio, anticipa S&P
La evaluación sobre la compra no elimina los desafíos del grupo. S&P mantiene la perspectiva negativa de Televisa, ante el riesgo de que una pérdida continua de suscriptores dificulte la reducción de su endeudamiento.
En un reporte publicado el 14 de octubre, la calificadora señaló que el acuerdo es neutral para la calificación de Televisa en escala nacional, ubicada en mxAA+ con perspectiva negativa. El documento no constituye una acción de calificación; es decir, no anuncia un cambio en la nota de la empresa.
En el mercado bursátil, las acciones de Grupo Televisa registraron un último precio de operación de 8.64 pesos este miércoles 14 de octubre, un avance de 6.67% respecto a los 8.10 pesos de la sesión anterior, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores.
¿Cómo será la compra?
El acuerdo anunciado el 13 de octubre contempla un consorcio en el que Televisa y Fintech Holdings tendrán una participación de 50% cada una para adquirir las operaciones de AT&T en México.
El precio de compra anunciado es de 2,000 millones de dólares, con una combinación de efectivo y deuda contratada por el nuevo consorcio. Ese monto corresponde al conjunto de la operación, no al desembolso individual de Televisa.
El reporte de S&P no precisa cuánto efectivo aportará cada socio ni qué proporción del precio se cubrirá con financiamiento.
La adquisición todavía debe recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes . Una vez que se complete, Televisa registrará su participación como una inversión bajo el llamado método de participación.
Esto significa que no sumará directamente a sus estados financieros la totalidad de los resultados, activos y obligaciones de AT&T México. Reflejará su participación en la inversión y en los resultados del negocio conforme a ese tratamiento contable.
¿Quién asumirá la deuda?
Una de las claves de la evaluación de S&P es que el financiamiento se contratará a nivel del consorcio y sin recurso para Televisa.
En términos sencillos, la deuda quedará en el vehículo que realizará la adquisición, sin que Televisa asuma una obligación de pago frente a los acreedores por ese financiamiento. Por ello, la calificadora no prevé que esa deuda afecte los indicadores crediticios del grupo.
S&P también considera que Televisa cuenta con recursos suficientes para cubrir su aportación en efectivo sin debilitar su perfil de riesgo crediticio.
Al 30 de junio de 2026, la empresa tenía alrededor de 40,027 millones de pesos en efectivo y equivalentes, de acuerdo con el reporte.
Su liquidez recibió un impulso con la emisión de obligaciones forzosamente convertibles, concretada el 3 de junio, por aproximadamente 6,918 millones de pesos, equivalentes a 400 millones de dólares.
Estos instrumentos deben convertirse en capital y S&P no los incluye dentro de sus cálculos de deuda de Televisa. La calificadora ya contemplaba que los recursos pudieran destinarse a operaciones estratégicas en el sector mexicano de telecomunicaciones.
El salto en telefonía móvil
La inversión daría a Televisa una participación en un negocio móvil de una escala considerablemente mayor a la que tiene actualmente.
Según las cifras citadas por S&P, AT&T México era el segundo operador del mercado móvil mexicano, con 24.7 millones de suscriptores al cierre de 2025. Televisa tenía alrededor de 820,000 usuarios en ese segmento al término del segundo trimestre de 2026.
Aunque los datos corresponden a fechas distintas, muestran la diferencia de tamaño entre ambas operaciones.
Con la adquisición, Televisa busca mantener su competitividad en telecomunicaciones. S&P evaluará las posibles sinergias (los beneficios que pudiera obtener de su participación en el nuevo consorcio) conforme exista más información.
¿Por qué sigue negativa la perspectiva de ?
La principal advertencia de S&P está en la evolución de los clientes del grupo. La perspectiva negativa refleja la posibilidad de una baja de calificación durante los próximos 12 a 24 meses, si la pérdida continua de suscriptores en sus operaciones consolidadas limita su capacidad para reducir el apalancamiento ajustado.
Este indicador relaciona la deuda con la capacidad del negocio para generar recursos. Si esa capacidad se debilita, disminuir el peso del endeudamiento puede resultar más difícil.
Por ahora, S&P considera que Televisa puede afrontar la adquisición sin deteriorar su perfil crediticio. La evolución de sus suscriptores y los beneficios que logre obtener de su participación en AT&T México serán parte de la vigilancia de la calificadora.