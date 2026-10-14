La evaluación sobre la compra no elimina los desafíos del grupo. S&P mantiene la perspectiva negativa de Televisa, ante el riesgo de que una pérdida continua de suscriptores dificulte la reducción de su endeudamiento.

En un reporte publicado el 14 de octubre, la calificadora señaló que el acuerdo es neutral para la calificación de Televisa en escala nacional, ubicada en mxAA+ con perspectiva negativa. El documento no constituye una acción de calificación; es decir, no anuncia un cambio en la nota de la empresa.

En el mercado bursátil, las acciones de Grupo Televisa registraron un último precio de operación de 8.64 pesos este miércoles 14 de octubre, un avance de 6.67% respecto a los 8.10 pesos de la sesión anterior, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores.

¿Cómo será la compra?

El acuerdo anunciado el 13 de octubre contempla un consorcio en el que Televisa y Fintech Holdings tendrán una participación de 50% cada una para adquirir las operaciones de AT&T en México.

El precio de compra anunciado es de 2,000 millones de dólares, con una combinación de efectivo y deuda contratada por el nuevo consorcio. Ese monto corresponde al conjunto de la operación, no al desembolso individual de Televisa.

El reporte de S&P no precisa cuánto efectivo aportará cada socio ni qué proporción del precio se cubrirá con financiamiento.

La adquisición todavía debe recibir las aprobaciones regulatorias correspondientes . Una vez que se complete, Televisa registrará su participación como una inversión bajo el llamado método de participación.

Esto significa que no sumará directamente a sus estados financieros la totalidad de los resultados, activos y obligaciones de AT&T México. Reflejará su participación en la inversión y en los resultados del negocio conforme a ese tratamiento contable.

