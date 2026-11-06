Las principales víctimas fueron las empresas de semiconductores y microchips, indispensables para los centros de datos donde se entrenan y desarrollan los modelos de IA.

En Corea del Sur, Samsung Electronics cayó este viernes cerca de un 10%, mientras que SK hynix se dejó más de un 11%. El selectivo de la bolsa de Seúl, el Kospi, cerró con una caída del 6%.

Mismo panorama en Japón, donde la acción de Tokyo Electron cayó alrededor de un 9% y la de Kioxia un 13%.

La víspera en Nueva York, el índice Nasdaq, que aglutina los valores tecnológicos, se dejó un 5.52%, su mayor caída desde abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump impuso aranceles al planeta entero.

"Lo que estamos viendo hoy es un derrumbe total de los valores tecnológicos, a un nivel que podríamos calificar de capitulación", resume Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

El mercado analiza el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos como un freno venidero al desarrollo de la IA.

Muchos de los cargos demócratas electos en los comicios del martes hicieron campaña para ralentizar la construcción de centros de datos en sus circunscripciones.

Habitantes de decenas de ciudades de Estados Unidos adoptaron también el martes restricciones o prohibiciones relativas a los centros de datos.

El correctivo es especialmente inquietante, máximo cuando las inversiones masivas de los gigantes tecnológicos en la IA y en centros de datos han sido últimamente uno de los principales vectores de crecimiento tanto de la bolsa como del PIB norteamericano.