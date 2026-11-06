Raymundo Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable, reconoció que la empresa está interesada en conservar la relación comercial, aunque dejó claro que no depende de ella para mantener su operación móvil.

“Nos gustaría mantener la relación con AT&T si ellos (Televisa) también la desean. Continuaremos aumentando el número de suscriptores móviles al ritmo que lo hemos hecho, basándonos en los acuerdos vigentes hasta el momento”, advirtió el directivo durante una conferencia con analistas.

Al tercer trimestre del año, Megamóvil contabilizó 844,841 suscriptores. La mayoría utiliza la red de Altán Redes, mientras que una proporción menor opera sobre la infraestructura de AT&T. Aunque el negocio móvil representa una fuente adicional de ingresos para Megacable, Fernández Pendones explicó que la principal actividad de la compañía continúa concentrada en los servicios fijos.

El directivo aseguró que, si el acuerdo mayorista con AT&T no continúa después de la adquisición, la empresa podría trasladar a todos sus usuarios a la red de Altán o buscar acuerdos con otros operadores, entre ellos Telcel.

AT&T permite a Megacable ofrecer 5G

La relación entre ambas compañías comenzó en 2022, tres años después del lanzamiento de Megamóvil, que inició operaciones en noviembre de 2019 sobre la Red Compartida de Altán Redes.

En un principio, el servicio móvil tenía como objetivo complementar la oferta de Megacable y fortalecer la fidelización de sus clientes mediante paquetes cuádruple play, que integran televisión de paga, internet fijo, telefonía fija y móvil.

Sin embargo, la infraestructura de Altán tenía una limitante para ampliar la propuesta comercial de la compañía, ya que todavía no había transitado a la tecnología 5G. Por ello, Megacable alcanzó un acuerdo con AT&T para ampliar su cobertura nacional e incorporar servicios de quinta generación.

El acceso a esta red también permitió a Megamóvil ofrecer compatibilidad con una mayor variedad de dispositivos, incluidos iPhone y otros modelos que no estaban homologados para operar sobre la Red Compartida, habilitada para equipos compatibles con la banda 28.

La alianza amplió además las posibilidades comerciales de Megacable. A través de la infraestructura de AT&T, la compañía pudo incorporar planes de pospago con roaming internacional en Estados Unidos y Canadá, redes sociales ilimitadas, gigabytes adicionales para aplicaciones de streaming y llamadas y mensajes SMS ilimitados.

Por ello, aunque la mayor parte de sus suscriptores móviles opera sobre Altán, conservar el acceso a AT&T le permite mantener una oferta de servicios diferenciada y con mayores capacidades tecnológicas.