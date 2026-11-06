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La compra de AT&T por Televisa pone en vilo el negocio móvil con Megacable

Raymundo Fernández, directivo de Megacable, reconoce que la continuidad del acuerdo para operar Megamóvil dependerá de la estrategia de Televisa.
vie 06 noviembre 2026 05:55 AM
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Megacable quiere mantener el acuerdo mayorista de AT&T con Televisa
Al tercer trimestre del año, Megamóvil contabilizó 844,841 suscriptores. (Timon Schneider / SOPA Images/Timon Schneider / SOPA Images vi)

La compra de AT&T México por parte de Televisa no solo reconfigurará el mapa de las telecomunicaciones en el país, sino también abre una interrogante sobre el futuro de los acuerdos mayoristas que la telefónica estadounidense mantiene con varios Operadores Móviles Virtuales (OMV), empresas que dependen de su infraestructura para ofrecer servicios móviles sin desplegar una red propia.

Uno de los jugadores que sigue de cerca esta operación es Megacable. La compañía utiliza la infraestructura de AT&T para complementar la cobertura de Megamóvil, su negocio de telefonía móvil, pero la continuidad del acuerdo dependerá de las decisiones comerciales que tome Televisa una vez que la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) autorice la adquisición.

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Raymundo Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable, reconoció que la empresa está interesada en conservar la relación comercial, aunque dejó claro que no depende de ella para mantener su operación móvil.

“Nos gustaría mantener la relación con AT&T si ellos (Televisa) también la desean. Continuaremos aumentando el número de suscriptores móviles al ritmo que lo hemos hecho, basándonos en los acuerdos vigentes hasta el momento”, advirtió el directivo durante una conferencia con analistas.

Al tercer trimestre del año, Megamóvil contabilizó 844,841 suscriptores. La mayoría utiliza la red de Altán Redes, mientras que una proporción menor opera sobre la infraestructura de AT&T. Aunque el negocio móvil representa una fuente adicional de ingresos para Megacable, Fernández Pendones explicó que la principal actividad de la compañía continúa concentrada en los servicios fijos.

El directivo aseguró que, si el acuerdo mayorista con AT&T no continúa después de la adquisición, la empresa podría trasladar a todos sus usuarios a la red de Altán o buscar acuerdos con otros operadores, entre ellos Telcel.

AT&T permite a Megacable ofrecer 5G

La relación entre ambas compañías comenzó en 2022, tres años después del lanzamiento de Megamóvil, que inició operaciones en noviembre de 2019 sobre la Red Compartida de Altán Redes.

En un principio, el servicio móvil tenía como objetivo complementar la oferta de Megacable y fortalecer la fidelización de sus clientes mediante paquetes cuádruple play, que integran televisión de paga, internet fijo, telefonía fija y móvil.

Sin embargo, la infraestructura de Altán tenía una limitante para ampliar la propuesta comercial de la compañía, ya que todavía no había transitado a la tecnología 5G. Por ello, Megacable alcanzó un acuerdo con AT&T para ampliar su cobertura nacional e incorporar servicios de quinta generación.

El acceso a esta red también permitió a Megamóvil ofrecer compatibilidad con una mayor variedad de dispositivos, incluidos iPhone y otros modelos que no estaban homologados para operar sobre la Red Compartida, habilitada para equipos compatibles con la banda 28.

La alianza amplió además las posibilidades comerciales de Megacable. A través de la infraestructura de AT&T, la compañía pudo incorporar planes de pospago con roaming internacional en Estados Unidos y Canadá, redes sociales ilimitadas, gigabytes adicionales para aplicaciones de streaming y llamadas y mensajes SMS ilimitados.

Por ello, aunque la mayor parte de sus suscriptores móviles opera sobre Altán, conservar el acceso a AT&T le permite mantener una oferta de servicios diferenciada y con mayores capacidades tecnológicas.

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Una red mayorista que utilizan varios operadores

La incertidumbre no se limita a Megacable. En los últimos cuatro años, AT&T México se ha consolidado como uno de los principales proveedores de infraestructura para operadores móviles virtuales, empresas que comercializan servicios móviles sin contar con una red propia.

Sobre su infraestructura operan marcas como Movistar, cuya operación está ahora en manos de Oxio, Izzi Móvil, wim, Weex y Flash Mobile. También se encuentra Virgin Mobile, que forma parte de Telefónica y utiliza indirectamente esta infraestructura, además de otros OMV cuyos acuerdos comerciales no son públicos.

La relevancia de estos contratos va más allá de los ingresos mayoristas que representan para AT&T. Su continuidad determina las condiciones bajo las cuales otros competidores pueden ofrecer servicios, ampliar su cobertura y disputar clientes en el mercado móvil.

Para Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, la autoridad antimonopolio debe considerar esta circunstancia al evaluar la concentración, particularmente por la posición que Televisa mantiene en el negocio de radiodifusión.

El especialista considera que la aprobación de la operación debería estar acompañada de condiciones que garanticen el acceso mayorista a la red de AT&T para los operadores que actualmente dependen de ella.

“Es necesario aprobar la concentración con condiciones sobre acceso mayorista en donde la red adquirida siga abierta a OMV y a Movistar-Oxio en términos no discriminatorios para que la convergencia no se construya cerrando la segunda red”, consideró.

El futuro de los acuerdos mayoristas de AT&T México no solo dependerá de la estrategia comercial que adopte Televisa tras concretar la adquisición, sino también de las condiciones que imponga la autoridad antimonopolio para preservar la competencia en el mercado móvil.

La decisión será relevante para los OMV que utilizan su infraestructura, pero también para los usuarios, quienes podrían ver modificadas las opciones de cobertura, servicios y tarifas disponibles si cambia el acceso a esta red.

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Tags

Telecomunicaciones GRUPO TELEVISA, S.A. MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. AT&T

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