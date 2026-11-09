Coca-Cola cuenta con 25 marcas en México y busca aprovechar las asociaciones que los consumidores han construido alrededor de ellas. Mientras su marca insignia está vinculada con la convivencia familiar y las celebraciones, Topo Chico tiene una identidad norteña y Joya y Yoli conservan significados particulares en sus mercados de origen.

Patricio Caso, vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola México, explica que esas diferencias permiten desarrollar estrategias de comunicación y productos que parten de vínculos ya existentes con los consumidores.

“Hay lugares del país donde Joya construye porque tiene un significado local […] o Yoli en Acapulco, que tiene un significado importante. Y recientemente acaban de salir el Topo Chico naranjada y limonada y están siendo recibidas de una manera espectacular por el cariño a estas marcas locales”, explica Caso.

La familiaridad ofrece un punto de partida para la comunicación, porque el consumidor puede reconocer el nombre y asociarlo con ciertas características antes de probar una nueva versión, sin que ese reconocimiento garantice por sí solo que el lanzamiento tendrá éxito.

“Hoy tenemos probablemente al consumidor más educado e informado de la historia, que nos da mayor retroalimentación y eso nos lleva necesariamente a tener un catálogo de alternativas de productos muchísimo más amplio”, añade el directivo.

La estrategia de mercadotecnia de Coca-Cola se apoya en precios accesibles, nuevos productos y el reconocimiento de sus marcas para ampliar su oferta, en un contexto de presión sobre la rentabilidad de sus embotelladoras , como Coca-Cola FEMSA, cuyos ingresos en México y Centroamérica crecieron 8.3% anual, a 45,976 millones de pesos, durante el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, su utilidad operativa cayó 3.1%, a 6,574 millones de pesos, y el margen operativo pasó de 16% a 14.3%, principalmente por mayores gastos de marketing, depreciación, mantenimiento y fletes, sin que el reporte precise cuánto correspondió a publicidad.

Topo Chico lleva su identidad a nuevos productos y campañas

En la campaña del lanzamiento de Topo Chico Limonada y Naranjada, anunciado en octubre, la compañía conecta el producto con una ejecución publicitaria propia, mediante la campaña En Boca de Todos, protagonizada por Diego Boneta.