Muere José Antonio Llorente, socio fundador y presidente ejecutivo de LLYC

Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Antonio Llorente, socio fundador y Presidente Ejecutivo de LLYC. Nos sumamos al dolor de su esposa, Irene Rodríguez, su hija, Mara, y al de su madre y sus hermanos y les hacemos llegar todo nuestro cariño. DEP @jallorente

El 18 de noviembre del mismo año, Llorente compartió en X su decisión de iniciar un tratamiento para superar un cáncer incipiente, localizado y curable. Durante estos meses, continuó liderando la consultora, aunque con periodos de baja médica en los que destacó la flexibilidad y apoyo recibido por parte de la empresa y sus colaboradores.

"Mi principal prioridad es centrarme en mi tratamiento y curarme. Estoy al corriente de todo lo que va sucediendo en la compañía y sigo asumiendo mis labores más relevantes como presidente, pero inevitablemente mi estado de salud no me permite estar en primera línea de manera constante", expresó Llorente en una entrevista exclusiva a Expansión.

La noticia de su enfermedad llevó a la pronta promoción de Alejandro Romero como CEO de LLYC, en un plan que, aunque estaba previsto para finales de 2023, se adelantó para reforzar el gobierno corporativo de la agencia.

Al preguntarle cómo había vivido la experiencia, Llorente contó que en el plano personal, lo peor son la incertidumbre y el miedo de la fase inicial, hasta la confirmación del diagnóstico y el tratamiento. Miedo al sufrimiento físico y emocional, en cuyo caso también se extiende a tus familiares y personas allegadas. Al vivirlo en primera persona, uno se da cuenta de la importancia de acortar los plazos e informar bien a los pacientes.

En el ámbito laboral, añadió, una situación como esta te hace echar el freno y replantearte tus prioridades. Suena a tópico, pero la salud es lo primero. “Eso no quita para que, en la medida en que puedo, siga implicado en la presidencia de LLYC: al fin y al cabo es la empresa que fundé yo mismo hace 28 años y el proyecto me sigue pareciendo igual de ilusionante que el primer día. En cualquier caso, me he sentido muy arropado por familiares, amigos y colegas… y sin duda, recibir tantas muestras de cariño y apoyo es de agradecerse”.

El presidente de LLYC esperó que su caso sirviera como ejemplo en otras empresas para incorporar políticas o beneficios vinculados con esta enfermedad. Cuando supo que tenía cáncer, no dudó en externarlo al equipo. Tuvo claro que tenía que hacerlo público, que ocultarlo no era una opción.

“Me pareció imprescindible aclarar los motivos de mi menor actividad y visibilidad durante estos meses de tratamiento. Ocultarlo solo me hubiera hecho más complicadas las cosas, aunque entiendo que, lamentablemente, al día de hoy todavía hay muchas personas que no gozan de la misma libertad para comunicar su enfermedad en el entorno laboral y se enfrentan a múltiples barreras”, expresó.

Es importante normalizar la enfermedad, pero también brindar apoyo desde la empresa. “No estigmatizar a los enfermos ni a la enfermedad. Desgraciadamente esta es una compañera en la vida y tenemos que saber incorporarla a nuestras rutinas”.

José Antonio Llorente, licenciado en Ciencias de la Información, inició su carrera como periodista en la agencia EFE y posteriormente en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Fundó LLYC en 1995 junto con Olga Cuenca, convirtiéndola en una de las consultoras más destacadas a nivel mundial.

La comunidad empresarial y de comunicación lamenta la partida de un líder visionario y emprendedor. José Antonio Llorente deja un legado significativo en la industria y será recordado por su dedicación, liderazgo y contribuciones al mundo de la comunicación y los asuntos públicos.