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El Tianguis Turístico y el reto de posicionar a México como un destino atractivo

El evento cumple 50 años con un giro hacia el negocio, donde la promoción cede terreno a un modelo centrado en reuniones, datos y decisiones comerciales.
mié 29 abril 2026 02:02 PM
El Tianguis Turístico de México no es solo promoción: la clave para medir su verdadero impacto en el país
El Tianguis Turístico cumplió 50 años en esta edición. La siguiente sede ya está definida y será Puebla, que tomará la estafeta en 2027. (Cortesía)

Acapulco, Guerrero.- Casi un año le llevó a Creaturismo trazar cómo sería el Tianguis Turístico, no como un evento más en el calendario, sino como una plataforma donde el país se negocia frente a compradores que ya llegan con agenda en mano y con decisiones por tomar.

El tiempo, más que en montar stands y definir activaciones, se enfoca en ordenar encuentros, porque cuando el evento arranca, buena parte del trabajo ya ocurrió antes, con miles de citas previamente programadas que convierten al piso de exposición en un espacio de ejecución más que de descubrimiento.

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“El Tianguis Turístico es vender México dentro de México. Es un evento donde lo que buscamos es generar negocio entre quienes venden destinos y quienes los compran”, explica Rodrigo Hurtado, director operativo de Creaturismo.

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Creaturismo es la empresa encargada de ejecutar el Tianguis Turístico y otras ferias para la Secretaría de Turismo, con un rol que trasciende la logística y que se acerca al de un operador de eventos de negocio, donde cada decisión impacta la forma en que se concretan acuerdos.

Su trabajo consiste en diseñar el entorno donde ocurre esa conversación, desde la agenda de citas hasta la distribución del espacio, en un formato que busca facilitar encuentros entre oferta y demanda sin depender de la improvisación.

A diferencia de otras ferias, donde el recorrido define la experiencia, aquí el punto de partida es la agenda, lo cual implica que compradores y expositores llegan con reuniones previamente acordadas y con objetivos específicos sobre qué negociar.

“Al día de hoy tenemos más de 58,000 citas generadas y esperamos superar por mucho las 60,000, aunque la tasa de cierre no la puedes anticipar, porque es un evento B2B, un evento para profesionales donde lo que importa es que las reuniones ocurran y avancen”, explica Hurtado.

Hoy, el valor del tianguis se mide por la cantidad de conversaciones que se activan y por su capacidad de avanzar más allá del evento, pues el volumen también funciona como una fuente de datos que permite identificar qué destinos generan mayor interés, qué mercados están creciendo y en qué tipo de experiencias se concentra la demanda.

Hurtado lleva dos décadas involucrado en la operación del Tianguis Turístico, tiempo en el que ha visto cómo el evento evolucionó hasta su edición 50, pasando de un formato más cercano a la exhibición de marcas hacia uno enfocado en negocio.

En ediciones pasadas, el esquema se acercó a activaciones y despliegues que buscaban llamar la atención, aunque con el tiempo empezó a generar fricciones entre quienes necesitaban cerrar acuerdos y quienes querían exhibir su oferta.

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En consecuencia, el evento se reordenó hacia un entorno más profesional, donde el componente B2B define la experiencia y donde los elementos culturales o de espectáculo ocurren en momentos específicos, sin interferir con las reuniones que sostienen el negocio.

Sin embargo, la tensión no desaparece, pues los destinos necesitan mostrarse y diferenciarse, mientras que los compradores requieren condiciones para avanzar en negociaciones sin interrupciones, por lo que el papel de Creaturismo se mueve en ese punto intermedio donde ambos intereses tienen que convivir.

Uno de los retos aparece cuando esa misma dinámica tiene que trasladarse a la narrativa, ya que en un mismo piso conviven varios estados, países, empresas privadas y marcas con intereses distintos que necesitan proyectarse sin romper la coherencia del evento.

“Se hace un master graphic, que es toda la imagen del evento y a partir de ahí se detona toda la comunicación, desde la publicidad hasta la página web y los espacios del evento, todo se rige por esa línea”, explica Hurtado.

El concepto creativo cambia cada año, ya sea por tendencias de diseño o por coyunturas específicas como aniversarios, y en esta edición el desarrollo se trabajó de forma interna junto con el estado sede, Guerrero, a partir de varias propuestas que terminaron por definir la identidad visual del evento.

Hurtado señala que el tianguis forma parte de una estrategia más amplia que incluye ferias en Europa, Asia y otros mercados, donde muchas de las conversaciones que inician allá encuentran continuidad o cierre en México.

“El recorrido del comprador no empieza aquí, se construye a lo largo de distintos puntos de contacto y el evento actúa como un momento de consolidación dentro de ese proceso”.

Este cruce lo convierte en un punto de llegada, pero también en un espacio donde se concreta negocio que impacta directamente en la industria turística, un sector que representa cerca del 8.7% del PIB del país y que depende de este tipo de encuentros para mantener flujo de visitantes e inversión.

La marca México aparece como el marco que integra a estados, empresas y oferta turística en un mismo lugar, como un activo que facilita la conversación frente a compradores internacionales y permite ordenar la propuesta país.

El formato, además, empieza a moverse hacia una dimensión más internacional, con la participación de otros países que buscan tener presencia dentro del tianguis, lo cual cambia la escala del evento y lo acerca a la dinámica de las grandes ferias globales.

“Hoy el valor del tianguis está en lo que ocurre después, en los acuerdos que avanzan, en las rutas que se abren y en las decisiones que terminan por traducirse en visitantes, inversión y actividad económica. Aquí el marketing no busca atraer miradas, busca facilitar decisiones”.

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