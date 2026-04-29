El Tianguis Turístico de México no es solo promoción: la clave para medir su verdadero impacto en el país

“El Tianguis Turístico es vender México dentro de México. Es un evento donde lo que buscamos es generar negocio entre quienes venden destinos y quienes los compran”, explica Rodrigo Hurtado, director operativo de Creaturismo.

Creaturismo es la empresa encargada de ejecutar el Tianguis Turístico y otras ferias para la Secretaría de Turismo, con un rol que trasciende la logística y que se acerca al de un operador de eventos de negocio, donde cada decisión impacta la forma en que se concretan acuerdos.

Su trabajo consiste en diseñar el entorno donde ocurre esa conversación, desde la agenda de citas hasta la distribución del espacio, en un formato que busca facilitar encuentros entre oferta y demanda sin depender de la improvisación.

A diferencia de otras ferias, donde el recorrido define la experiencia, aquí el punto de partida es la agenda, lo cual implica que compradores y expositores llegan con reuniones previamente acordadas y con objetivos específicos sobre qué negociar.

“Al día de hoy tenemos más de 58,000 citas generadas y esperamos superar por mucho las 60,000, aunque la tasa de cierre no la puedes anticipar, porque es un evento B2B, un evento para profesionales donde lo que importa es que las reuniones ocurran y avancen”, explica Hurtado.

Hoy, el valor del tianguis se mide por la cantidad de conversaciones que se activan y por su capacidad de avanzar más allá del evento, pues el volumen también funciona como una fuente de datos que permite identificar qué destinos generan mayor interés, qué mercados están creciendo y en qué tipo de experiencias se concentra la demanda.

Hurtado lleva dos décadas involucrado en la operación del Tianguis Turístico, tiempo en el que ha visto cómo el evento evolucionó hasta su edición 50, pasando de un formato más cercano a la exhibición de marcas hacia uno enfocado en negocio.

En ediciones pasadas, el esquema se acercó a activaciones y despliegues que buscaban llamar la atención, aunque con el tiempo empezó a generar fricciones entre quienes necesitaban cerrar acuerdos y quienes querían exhibir su oferta.

