Además, BBDO fortaleció campañas que ayudaron a posicionarla nuevamente como Agencia Transformadora del año por la revista Expansión.

Uno de los proyectos más visibles fue Corona Natural Freezers, desarrollado junto a Grupo Modelo y una startup de bionanotecnología para reducir consumo energético en refrigeradores de Modeloramas. La iniciativa logró disminuir hasta 30% el consumo eléctrico en algunos puntos de venta y reducir emisiones de CO₂.

Otro de los trabajos que marcaron esa etapa fue Pepsi A. Black, campaña donde la agencia utilizó inteligencia artificial para imaginar el sabor de Pepsi Black sin que una persona probara el producto. La pieza generó crecimiento en percepción positiva y participación de mercado, además de convertir a la IA en parte central de la narrativa creativa.

También apareció Sabritas Switch, una campaña inspirada en un episodio de El Chavo del 8 donde la agencia recurrió a inteligencia artificial y tecnología de recreación digital para revivir al personaje y conectar con nuevas generaciones. El proyecto generó más de 1.4 billones de impresiones y 50 millones de vistas orgánicas en TikTok.

Más allá de las campañas, Plazas impulsó una narrativa interna alrededor de la transformación creativa. Dentro de BBDO insistió en que la tecnología debía entenderse como una herramienta para ampliar ideas y no como un reemplazo del pensamiento humano.

La llegada de Camilo Plazas a Publicis

Ahora, el directivo llega a una de las operaciones creativas de Publicis Groupe en México con la tarea de fortalecer un modelo integrado entre creatividad, data, inteligencia artificial y producción.

“Las agencias creativas hoy tienen el reto de reinventarse: seguir siendo un espacio de ideas poderosas, pero al mismo tiempo conectarlas mejor con data, tecnología, producción, contenido y resultados de negocio”, señaló Sharon Zyman en un comunicado.

"El modelo verdaderamente integrado entre todas las disciplinas del marketing es una realidad en Publicis Groupe y fue lo que más me sedujo. Estoy muy agradecido con Sharon Zyman por esta invitación. Con este equipo, seguro vamos a alcanzar las estrellas como bien lo decía el fundador”, aseguró Plazas.

Camilo Plazas cuenta con más de 25 años de experiencia en marketing, comunicación y transformación digital, además de una trayectoria en mercados como España, Colombia y México. Antes de llegar a BBDO también trabajó en agencias como Leo Burnett, MediaCom y MullenLowe.

Su perfil ganó notoriedad por resultados comerciales y por el reconocimiento dentro de la industria. En 2025, Scopen lo ubicó entre los cinco publicistas más influyentes del país, mientras su trabajo acumuló premios en Cannes Lions, Effie, FIAP y El Ojo de Iberoamérica.

“La tecnología puede cambiar la forma en que trabajamos, pero nunca debe sustituir el sentido humano de las ideas”, expresó en una entrevista previa.