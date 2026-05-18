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Hoteles de México en cuenta regresiva, tienen 7 meses para adaptar sus negocios 24/7 a la jornada laboral de 40 horas

La reducción de la jornada laboral comienza a mover ajustes dentro de la hotelería. Cadenas como Wyndham Hotels & Resorts ya revisan turnos, descansos y esquemas operativos.
lun 18 mayo 2026 03:01 PM
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Hoteles en México ya se preparan para la jornada laboral de 40 horas
Gonzalo Rocha considera que una jornada laboral más corta podría ayudar a mejorar la atracción y permanencia de talento dentro de la hotelería. (Cortesía)

El plazo ya está definido. Las empresas en México tienen siete meses para comenzar a operar con dos horas menos a la semana como parte de la reducción de jornada laboral que arrancará en 2027 y que busca llevar gradualmente al país hacia semanas laborales de 40 horas para 2030.

Si bien todas las industrias tendrán que hacer ajustes, en la hotelería, que funciona 24/7 y depende en su mayoría de personal presencial, los cambios internos van desde la reorganización de turnos y esquemas de descanso hasta la manera en que se distribuye el talento operativo.

En Wyndham Hotels & Resorts, cadena que ya opera 100 hoteles y 15 marcas en México, entre ellas Ramada, TRYP, La Quinta, Days Inn, Wyndham Garden, Wyndham Grand y Registry Collection Hotels, el tema ya forma parte de las revisiones internas.

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Aunque la compañía opera bajo un modelo de franquicias y no administra directamente los hoteles, sí mantiene seguimiento y lineamientos sobre estándares operativos, lo cual implica revisar desde ahora cómo podrían ajustarse dinámicas laborales en áreas que no tienen margen para detener operaciones, como recepción, limpieza, cocina o atención al huésped.

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“Las jornadas de trabajo cambian. En algunos hoteles se hace seis días y uno de descanso, en otros están migrando a cinco días y dos de descanso y en otros se trabaja también con distintos esquemas de flexibilidad”, explicó Gonzalo Rocha, Vice President, Human Resources LATAMC en Wyndham Hotels & Resorts.

Dentro de esos ajustes, la empresa monitorea modelos aplicados en otros países donde ya existen jornadas reducidas o esquemas flexibles de distribución de horas, aunque Rocha aclara que cada hotel deberá encontrar la manera de adaptarse según su operación y demanda.

Una industria con altos niveles de rotación

Pero la reducción de la jornada está moviendo algo más dentro de la industria hotelera. Tradicionalmente, el sector arrastra desgaste operativo y alta rotación, sobre todo en puestos donde el trabajo depende de la presencia física.

En restaurantes y hoteles, la rotación laboral puede alcanzar entre 30% y 80% anual, dependiendo del tipo de establecimiento, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Rocha asegura que, en destinos turísticos, los hoteles compiten constantemente por talento operativo, mientras que las nuevas generaciones buscan flexibilidad, mejores descansos y mayor balance entre vida personal y trabajo. En ese escenario, una jornada reducida podría ayudar a que más personas consideren hacer carrera dentro del sector servicios.

“Puede hacer más atractivo el hecho de tener una jornada menos agotadora, sobre todo para el talento joven. Eso hace que el miembro del equipo se sienta confortable, cuidado y que pueda tener un balance correcto entre vida personal y vida laboral”, señaló.

Rocha reconoce que el aumento de costos para la industria será inevitable en el corto plazo, especialmente por la necesidad de contratar más personal y reorganizar coberturas operativas.

Sin embargo, considera que el beneficio se verá más adelante si mejores condiciones laborales ayudan a reducir la rotación en el sector y vuelven más atractiva la posibilidad de hacer un plan de carrera dentro de la hotelería.

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Latinoamérica ya prueba modelos de jornadas reducidas

La discusión sobre jornadas laborales más cortas no empezó en México. En distintos países de América Latina ya existen modelos que reducen horas de trabajo, modifican esquemas de descanso o permiten nuevas formas de distribución de tiempo laboral.

Colombia, por ejemplo, arrancó desde 2023 una reducción gradual de la jornada semanal que pasará de 48 a 42 horas hacia 2026. Chile avanzó con la llamada Ley de 40 Horas, mientras que otros mercados de la región exploran esquemas flexibles.

En los ajustes, la empresa monitorea los modelos aplicados, incluidos los llamados bancos de horas, que permiten compensar tiempo trabajado con descansos posteriores. Rocha explica que parte de la ventaja de pertenecer a una empresa global consiste en observar cómo responden otros países ante transformaciones laborales similares.

“El beneficio de ser una cadena global es que nos da una perspectiva de qué es lo que se hace en cada país del mundo”, explicó el directivo.

El VP es consciente de que en México, el sector hotelero, particularmente en destinos turísticos, enfrenta realidades distintas según la disponibilidad de talento y los niveles de rotación de cada ciudad.

A sabiendas de ello, Wyndham prevé mantener el acompañamiento con sus hoteles franquiciados durante la transición hacia las 40 horas, al tiempo que continúa con su expansión en el país, donde además de sus 100 hoteles actuales prepara la apertura de otras 32 propiedades este año.

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