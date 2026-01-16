¿Quién es el dueño de Little Caesars, la pizzería que nació de una cita a ciegas y hoy vale millones?

¿Quién es el dueño de Little Caesars, la pizzería que nació de una cita a ciegas?

La historia de Little Caesars no comenzó en una sala de juntas ni con un gran plan de negocios, sino con una cita a ciegas. En 1954, Mike Ilitch fue presentado a Marian Bayoff en un encuentro organizado por el padre de Mike. Lo que parecía una reunión casual terminó marcando el origen de una de las cadenas de pizza más grandes del mundo. La conexión fue inmediata y, en cuestión de meses, la pareja decidió casarse, según se cuenta en su sitio web .

Cinco años después, en 1959, Mike y Marian apostaron todos sus ahorros para abrir una pequeña pizzería en Garden City, un suburbio de Detroit. Mientras Mike se encargaba de la operación diaria, Marian llevaba un registro detallado de las ventas en una libreta, reflejo de un negocio familiar que crecía paso a paso, sin grandes reflectores, pero con una visión clara de largo plazo.

El punto de quiebre llegó en 1962, cuando abrieron su primera franquicia en Michigan. Ese modelo permitió una expansión acelerada que llevó a Little Caesars a convertirse, en pocos años, en una de las cadenas de pizza de mayor crecimiento en EU. Para 1969 ya celebraban su restaurante número 50 y su primera apertura internacional en Canadá, inicio de una expansión que hoy alcanza los 50 estados estadounidenses y diversos mercados en el mundo.

A lo largo de las décadas, los Ilitch construyeron mucho más que una marca de comida rápida. Integraron distribución propia, lanzaron campañas publicitarias que se volvieron parte de la cultura popular —como el icónico Pizza! Pizza!— y desarrollaron iniciativas sociales como la Love Kitchen, enfocada en donar alimentos a personas en situación vulnerable.

Aunque con el tiempo la empresa se diversificó y sumó inversionistas, el control se mantuvo en la familia. Hoy, la cara más visible del grupo es Christopher Ilitch, hijo de los fundadores y presidente y CEO de Ilitch Companies, quien encabeza un imperio que nació de una cita a ciegas y terminó convirtiéndose en un referente global de la industria restaurantera.