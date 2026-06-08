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Seis de cada 10 mexicanos comprarán productos para ver el Mundial y Walmart tiene un plan para llevarlos a sus tiendas

Con inteligencia artificial, centros automatizados y una red de más de 3,300 tiendas, Walmart busca transformar la intención de compra mundialista en crecimiento de ventas.
lun 08 junio 2026 11:52 AM
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Walmart lee a los consumidores para afinar su estrategia rumbo al Mundial 2026: su apuesta incluye IA
Walmart apuesta por datos y logística para capturar el consumo del Mundial 2026. (Foto: Yuri Cortez/AFP.)

El silbatazo de inicio para el Mundial 2026 está por ocurrir y mientras millones de consumidores planean cómo van a ver los partidos Walmart de México afina otra clase de estrategia: anticipar qué comprarán, cuándo lo harán y cómo quiere entregárselos.

Para la minorista, el torneo no solo representa un evento deportivo global, sino una oportunidad para convertir datos, logística y tecnología en ventas. La compañía identificó que 59% de los consumidores prevé realizar compras relacionadas con la Copa del Mundo y que ocho de cada diez mexicanos seguirán los partidos desde sus hogares.

El diagnóstico ya está moldeando decisiones internas sobre inventarios, promociones, surtidos y abastecimiento para enfrentar uno de los eventos de consumo más relevantes de los próximos años.

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La lectura del consumidor es una de las principales herramientas competitivas para la empresa. A través de su programa Beneficios, que suma más de 47 millones de clientes activos, Walmart puede identificar más del 70% de sus ventas omnicanal.

“Hoy tenemos la capacidad de relacionar cerca de dos terceras partes de nuestras ventas con un cliente individual, lo que nos permite entender mucho mejor los patrones de consumo, frecuencia, comportamiento y necesidades específicas”, explica Mariana Fonseca, vicepresidenta senior de Oficina del Cliente de Walmart de México.

Para la directiva, la información recopilada permite reconocer que no existe un único perfil de consumidor dentro de los formatos que opera la compañía. Mientras Bodega Aurrera atiende principalmente a familias enfocadas en el ahorro, Walmart Supercenter concentra consumidores que combinan compras básicas con categorías aspiracionales como electrónica, hogar y entretenimiento. En Sam’s Club, por su parte, predominan clientes que privilegian volumen, exclusividad y beneficios asociados a la membresía.

“Las necesidades cambian por región, etapa de vida, edad, composición familiar o incluso ocasión de compra”, señala Fonseca.

Pero para Walmart conocer al consumidor es apenas una parte de la ecuación. La siguiente tarea consiste en responder a consumidores que exigen disponibilidad, rapidez y experiencias consistentes sin importar el canal de compra.

Datos e intención de compra moldean la estrategia

La preparación para eventos como Hot Sale y el Mundial se apoya precisamente en esa combinación de datos, tecnología e infraestructura. La compañía ya identificó que categorías como pantallas, equipos de audio, línea blanca, despensa, bebidas y botanas podrían registrar incrementos importantes de demanda conforme se acerque la competencia deportiva.

“Eso nos permite ajustar desde inventarios y surtido hasta promociones, disponibilidad y experiencia omnicanal, entendiendo no solo qué compran los clientes, sino en qué momento y para qué ocasión lo hacen”, afirma Javier Andrade, vicepresidente senior de Compras de Walmart de México.

El consumidor mexicano también ha modificado la forma en que compra. Hoy espera disponibilidad, rapidez de entrega y una experiencia consistente, sin distinguir entre canales físicos y digitales.

“Hoy vemos que el consumidor mexicano es mucho más informado. Nuestros clientes tienen un mayor entendimiento de todo lo que puede ofrecer el mercado omnicanal en México y son muy exigentes en velocidad, en que sus pedidos lleguen completos y a tiempo, y en que la experiencia de compra sea la que ellos buscan”, afirma Andrade.

Para responder a esas exigencias, la compañía ha fortalecido su infraestructura logística. Uno de los proyectos más importantes es la automatización del centro de distribución Mega Park, ubicado en Tepotzotlán, Estado de México, una instalación clave para la operación de comercio electrónico.

El complejo incorpora tecnología de automatización GTP 2.0 y sistemas robotizados para la preparación de pedidos. De acuerdo con la empresa, las nuevas herramientas eliminan 99% de los reprocesos, reducen en promedio 70 metros de recorrido por pedido y permiten cuadruplicar la productividad operativa durante temporadas de alta demanda.

La automatización forma parte de una estrategia más amplia para incrementar la capacidad de respuesta de la cadena frente al crecimiento del comercio electrónico. Según Walmart, la instalación podrá procesar hasta diez veces más volumen que un centro de distribución tradicional y también permitirá reducir los tiempos de capacitación operativa de 14 días a solo dos.

La compañía anunció una una i nversión de 4,000 millones de peso s para fortalecer operaciones en el Estado de México, a los que se suman otros 400 millones de pesos previamente destinados a la automatización del complejo.

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La red logística detrás de las ventas mundialistas

La expansión ocurre en un momento en que el comercio electrónico gana relevancia dentro de la operación. Aunque el canal representa cerca de 8% de las ventas totales de Walmart de México, las ventas netas digitales crecieron 14.4% durante el primer trimestre, impulsadas principalmente por el crecimiento de 20% en On Demand.

La red logística que sostiene esa operación va mucho más allá de los centros de distribución. Gastón Wainstein, vicepresidente sénior de Cadena de Suministro y Desarrollo Inmobiliario, explica que Walmart opera una infraestructura integrada compuesta por tres fulfillment centers, cinco centros de distribución omnicanal, 61 estaciones de última milla y más de 3,300 tiendas en todo el país.

“Nosotros ya no somos el autoservicio más grande de México; somos el retailer omnicanal más grande de México”, declara el directivo.

La estrategia consiste en utilizar todos los activos como una sola red para decidir desde qué punto conviene surtir cada pedido según producto, ubicación y tiempos de entrega.

La capacidad instalada permite que 99.3% de la población mexicana viva a menos de tres horas de alguna tienda de Walmart y que 90% de los habitantes de las 19 ciudades más grandes del país se encuentre a menos de diez minutos de una de sus sucursales.

“Tenemos la capacidad de capturar pedidos y surtir desde distintos puntos de venta. Eso nos ayuda a tener un mejor control de inventarios y del surtido que requieren los clientes, sin depender de una sola tienda en particular”, explica Andrade.

Actualmente, más de 1,400 tiendas operan bajo el modelo On Demand, que permite realizar entregas en cuestión de horas. La compañía también está reconfigurando radios de cobertura y zonas de servicio para incrementar velocidad y eficiencia.

La inteligencia artificial desempeña un papel cada vez más relevante dentro de esa operación. Walmart utiliza herramientas de análisis para pronosticar demanda, definir inventarios y decidir desde qué punto de la red conviene surtir cada pedido.

“La IA nos dice si es mejor mandar el producto directamente al cliente, si es mejor enviarlo a una tienda o si debe pasar por una estación de última milla. Tenemos distintas formas de llegar al consumidor dependiendo del producto y del lugar donde se encuentre”, explica Wainstein.

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WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. Wal-Mart Stores e-commerce Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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