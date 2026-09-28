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¿Quién puso comerciales en el mar? La publicidad que genera polémica entre visitantes de Puerto Vallarta

La empresa mexicana utiliza una embarcación equipada con una pantalla electrónica para proyectar anuncios frente a playas, hoteles y otros puntos de Puerto Vallarta.
lun 28 septiembre 2026 12:44 PM
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Atardecer, en el mar se observa una embarcación con una pantalla led que promociona a la empresa Oceanic Marketing.
Una embarcación equipada con una pantalla electrónica proyecta publicidad frente a las playas de Puerto Vallarta. (Redes sociales)

Una pantalla gigante comenzó a aparecer frente a las playas de Puerto Vallarta y convirtió el horizonte de la Bahía de Banderas en un nuevo espacio para anuncios comerciales. Detrás de esta propuesta está Oceanic Marketing, una empresa que busca llevar la publicidad al mar mediante embarcaciones equipadas con pantallas electrónicas.

La aparición de la embarcación generó reacciones entre habitantes, turistas y usuarios de redes sociales, principalmente por el impacto visual de la pantalla frente a uno de los paisajes más reconocibles de Puerto Vallarta.

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También abrió preguntas sobre los permisos necesarios para realizar una actividad comercial de este tipo en aguas de la bahía.

¿Qué es Oceanic Marketing?

Oceanic Marketing se presenta como una empresa 100% mexicana y su propuesta es utilizar embarcaciones como soporte para colocar anuncios que puedan ser vistos desde tierra por turistas y residentes.

La compañía promociona el servicio bajo la frase “Donde tu marca domina el horizonte”, una descripción que resume el concepto.

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La pantalla que apareció en Puerto Vallarta es de gran formato y está instalada sobre una embarcación que se desplaza por la bahía mientras proyecta imágenes y mensajes comerciales.

El modelo busca aprovechar la visibilidad de las zonas costeras. En lugar de colocar un anuncio en una avenida, un edificio o una estructura fija, la empresa lleva el soporte publicitario frente a playas, hoteles, restaurantes y otros puntos desde donde puede ser observado.

Una empresa mexicana detrás del proyecto

En un comunicado difundido después de que las imágenes de la embarcación comenzaron a circular, Oceanic Marketing aseguró que se trata de un proyecto de inversión privada nacional.

La empresa también afirmó que la embarcación fue construida en Mazatlán, Sinaloa, por una empresa mexicana especializada en el sector naval, y que tanto la pantalla como su infraestructura tecnológica fueron desarrolladas con participación de ingenieros y empresas mexicanas.

Oceanic Marketing señala que su propuesta no contempla únicamente publicidad comercial, de acuerdo con la empresa, el proyecto también puede llevar “promoción turística, difusión cultural, concientización ambiental, comunicación de interés social y campañas que puedan generar un impacto positivo” en la comunidad.

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¿Qué dice Oceanic Marketing sobre sus permisos?

Oceanic Marketing aseguró que la embarcación cuenta con la documentación y las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes para su navegación y operación, incluyendo documentos emitidos por la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto.

La empresa dijo estar dispuesta a mostrar esa documentación y atender cualquier proceso de revisión o verificación que determinen las autoridades.

También negó formar parte de alguna administración pública, recibir financiamiento gubernamental o tener afiliación o vínculo con gobiernos municipales o estatales, partidos políticos o servidores públicos.

Por su parte, el gobierno municipal de Puerto Vallarta pidió la intervención de autoridades federales para revisar la documentación y las condiciones bajo las cuales opera la embarcación.

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Una práctica que ya existe en otros países

En otros países ya existen empresas que utilizan embarcaciones como plataformas publicitarias, algunas de ellas equipadas con pantallas LED de gran formato.

En Estados Unidos, por ejemplo, empresas como Ballyhoo Media ofrecen publicidad digital mediante barcos que recorren zonas costeras de Florida, entre ellas Miami y Miami Beach.

En Maryland, The SeaBoard utiliza una embarcación equipada con grandes pantallas LED para mostrar anuncios frente a la costa, mientras que Ocean Media opera un modelo similar en Nueva Jersey.

Embarcación con una pantalla led que anuncia la calidad del agua de la playa que recorre en Estados Unidos.
Organizaciones ambientales han señalado que la luz proveniente de barcos, puertos y otras infraestructuras puede extenderse sobre zonas marinas. (Ballyhoo Media)

El concepto también ha llegado a otros mercados, entre ellos, en Dubai, Ads to Sea comercializa espacios publicitarios en embarcaciones con pantallas LED que navegan por zonas como Dubai Marina, JBR y Palm Jumeirah.

¿Por qué preocupa la publicidad en el mar?

La discusión sobre la pantalla de Puerto Vallarta ocurre en un contexto más amplio, ya que la contaminación lumínica en los océanos y las costas es un fenómeno que puede tener repercusiones en los ecosistemas marinos.

En abril de 2026, la organización ecologista Friends of Earth publicó un artículo en el que señalan que la luz nocturna artificial puede alterar las señales naturales que utilizan distintas especies marinas para orientarse, migrar, alimentarse y reproducirse.

Entre los ejemplos mencionan a las tortugas marinas, cuyas crías utilizan las señales luminosas naturales para orientarse hacia el océano y la iluminación artificial en las playas puede alterar esa orientación.

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Los activistas señalan que la iluminación proveniente de barcos, puertos y otras instalaciones puede extenderse sobre zonas marinas y alterar las condiciones naturales de oscuridad.

De acuerdo con información de la Universidad de Plymouth citada en el análisis, alrededor de 772,000 millas cuadradas de los océanos del mundo están afectadas por contaminación lumínica.

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Un problema que todavía busca regulación

Uno de los puntos centrales del análisis es que la contaminación lumínica marina todavía carece de un marco regulatorio internacional uniforme.

Dentro del artículo señalan que las reglas existentes y algunas propuestas se apoyan en directrices voluntarias, mientras que las medidas obligatorias y mecanismos de vigilancia siguen siendo limitados.

Entre las medidas que proponen están establecer reglas obligatorias para reducir la iluminación innecesaria, modificar operaciones marítimas durante periodos críticos de migración y reproducción y establecer criterios específicos para puertos y plataformas que generan iluminación de manera continua.

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Puerto Vallarta Industria de la publicidad

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