¿Quién puso comerciales en el mar? La publicidad que genera polémica entre visitantes de Puerto Vallarta

También abrió preguntas sobre los permisos necesarios para realizar una actividad comercial de este tipo en aguas de la bahía.

¿Qué es Oceanic Marketing?

Oceanic Marketing se presenta como una empresa 100% mexicana y su propuesta es utilizar embarcaciones como soporte para colocar anuncios que puedan ser vistos desde tierra por turistas y residentes.

La compañía promociona el servicio bajo la frase “Donde tu marca domina el horizonte”, una descripción que resume el concepto.



La pantalla que apareció en Puerto Vallarta es de gran formato y está instalada sobre una embarcación que se desplaza por la bahía mientras proyecta imágenes y mensajes comerciales.

El modelo busca aprovechar la visibilidad de las zonas costeras. En lugar de colocar un anuncio en una avenida, un edificio o una estructura fija, la empresa lleva el soporte publicitario frente a playas, hoteles, restaurantes y otros puntos desde donde puede ser observado.

Una empresa mexicana detrás del proyecto

En un comunicado difundido después de que las imágenes de la embarcación comenzaron a circular, Oceanic Marketing aseguró que se trata de un proyecto de inversión privada nacional.

La empresa también afirmó que la embarcación fue construida en Mazatlán, Sinaloa, por una empresa mexicana especializada en el sector naval, y que tanto la pantalla como su infraestructura tecnológica fueron desarrolladas con participación de ingenieros y empresas mexicanas.

Oceanic Marketing señala que su propuesta no contempla únicamente publicidad comercial, de acuerdo con la empresa, el proyecto también puede llevar “promoción turística, difusión cultural, concientización ambiental, comunicación de interés social y campañas que puedan generar un impacto positivo” en la comunidad.

¿Qué dice Oceanic Marketing sobre sus permisos?

Oceanic Marketing aseguró que la embarcación cuenta con la documentación y las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes para su navegación y operación, incluyendo documentos emitidos por la Secretaría de Marina y la Capitanía de Puerto.

La empresa dijo estar dispuesta a mostrar esa documentación y atender cualquier proceso de revisión o verificación que determinen las autoridades.

También negó formar parte de alguna administración pública, recibir financiamiento gubernamental o tener afiliación o vínculo con gobiernos municipales o estatales, partidos políticos o servidores públicos.

Por su parte, el gobierno municipal de Puerto Vallarta pidió la intervención de autoridades federales para revisar la documentación y las condiciones bajo las cuales opera la embarcación.