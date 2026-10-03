Starbucks suma 57,200 coleccionables de Día de Muertos a la disputa por clientes con Tim Hortons

La proximidad entre ambos lanzamientos coloca una nueva oferta frente al consumidor que acaba de encontrar vasos y tazas de Snoopy, aunque el comunicado de la compañía no informa los precios ni detalla si la compra estará condicionada al consumo de una bebida, como ocurrió con aquella colaboración.

El antecedente permite observar cómo las cadenas añaden motivos de compra alrededor del café, pues Tim Hortons se adelantó a Starbucks con sus tazas de Halloween y ofreció tres diseños por 549 pesos mediante su aplicación, mientras Starbucks distribuyó su oferta de Snoopy en cuatro lanzamientos y vinculó la adquisición de los artículos con una bebida Venti preparada en barra.

Los coleccionables suman motivos para visitar las cafeterías

Las dos mecánicas llevan el interés por un objeto de temporada hacia un canal comercial, en Tim Hortons el acceso pasó por la aplicación, mientras en Starbucks la compra de la bebida formó parte de los requisitos para adquirir una pieza de Snoopy.

Diego Recalde, director de Marketing de Starbucks México, explicó previamente a Expansión que las colaboraciones ofrecen nuevas razones para visitar sus establecimientos, además, señaló que la compañía observa transacciones, rentabilidad y Brand Power para evaluar sus iniciativas comerciales.

La colección de Día de Muertos añade una propuesta desarrollada dentro del equipo mexicano, de acuerdo con Starbucks; Emmanuel García Cabrera y Arturo Villeda trabajaron durante un mes en su conceptualización y desarrollo creativo.

El inventario anunciado comprende una taza, un vaso de cerámica, tres vasos para bebidas frías y dos termos, cuyos diseños incorporan calaveras, flores, esqueletos y patrones inspirados en el papel picado, además, la empresa prevé llevar la propuesta a otros mercados de América Latina, aunque no especificó países ni fechas.

La competencia también se extiende al precio de las bebidas, como muestra la incursión de Café Simi frente a Starbucks en Playa del Carmen , donde la marca ofrece opciones de entre 40 y 60 pesos y busca trasladar el reconocimiento del Dr. Simi al negocio de las cafeterías

Los rivales ofrecen así razones distintas para elegir dónde gastar, desde bebidas accesibles hasta artículos de disponibilidad limitada, mientras el nuevo lanzamiento de Starbucks prolonga su calendario de coleccionables de otoño, sin que la compañía haya informado todavía una meta de ventas o el incremento de visitas que espera obtener con esta colección.

