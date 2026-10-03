Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercadotecnia

Starbucks suma 57,200 coleccionables de Día de Muertos a la disputa por clientes con Tim Hortons

La cadena estrenará siete diseños apenas tres días después del último lanzamiento de Snoopy, con lo que prolonga su calendario de coleccionables de otoño.
sáb 03 octubre 2026 10:00 AM
Añadir Expansión en Google
Vasos, termos y taza de Starbucks con calaveras, flores y diseños de papel picado de la colección Día de Muertos 2026.
Starbucks anunció siete artículos y 57,200 piezas para México, con venta a partir del 5 de octubre y hasta agotar existencias. (Cortesía)

Starbucks lanzará el 5 de octubre en México una colección de Día de Muertos con 57,200 piezas, apenas tres días después del último lanzamiento programado de Snoopy, con lo que añade otra edición limitada a una temporada en la que Tim Hortons también utiliza tazas coleccionables para atraer compradores a sus cafeterías.

La competencia entre cafeterías suma otro lanzamiento de temporada, Starbucks anunció siete artículos de Día de Muertos que estarán disponibles hasta agotar existencias, después de un calendario de cuatro fechas para comercializar su colección de Peanuts.

Publicidad

La proximidad entre ambos lanzamientos coloca una nueva oferta frente al consumidor que acaba de encontrar vasos y tazas de Snoopy, aunque el comunicado de la compañía no informa los precios ni detalla si la compra estará condicionada al consumo de una bebida, como ocurrió con aquella colaboración.

El antecedente permite observar cómo las cadenas añaden motivos de compra alrededor del café, pues Tim Hortons se adelantó a Starbucks con sus tazas de Halloween y ofreció tres diseños por 549 pesos mediante su aplicación, mientras Starbucks distribuyó su oferta de Snoopy en cuatro lanzamientos y vinculó la adquisición de los artículos con una bebida Venti preparada en barra.

Los coleccionables suman motivos para visitar las cafeterías

Las dos mecánicas llevan el interés por un objeto de temporada hacia un canal comercial, en Tim Hortons el acceso pasó por la aplicación, mientras en Starbucks la compra de la bebida formó parte de los requisitos para adquirir una pieza de Snoopy.

Diego Recalde, director de Marketing de Starbucks México, explicó previamente a Expansión que las colaboraciones ofrecen nuevas razones para visitar sus establecimientos, además, señaló que la compañía observa transacciones, rentabilidad y Brand Power para evaluar sus iniciativas comerciales.

La colección de Día de Muertos añade una propuesta desarrollada dentro del equipo mexicano, de acuerdo con Starbucks; Emmanuel García Cabrera y Arturo Villeda trabajaron durante un mes en su conceptualización y desarrollo creativo.

El inventario anunciado comprende una taza, un vaso de cerámica, tres vasos para bebidas frías y dos termos, cuyos diseños incorporan calaveras, flores, esqueletos y patrones inspirados en el papel picado, además, la empresa prevé llevar la propuesta a otros mercados de América Latina, aunque no especificó países ni fechas.

La competencia también se extiende al precio de las bebidas, como muestra la incursión de Café Simi frente a Starbucks en Playa del Carmen , donde la marca ofrece opciones de entre 40 y 60 pesos y busca trasladar el reconocimiento del Dr. Simi al negocio de las cafeterías

Los rivales ofrecen así razones distintas para elegir dónde gastar, desde bebidas accesibles hasta artículos de disponibilidad limitada, mientras el nuevo lanzamiento de Starbucks prolonga su calendario de coleccionables de otoño, sin que la compañía haya informado todavía una meta de ventas o el incremento de visitas que espera obtener con esta colección.

Publicidad

Tags

Starbucks Corporation Mercadotecnia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad