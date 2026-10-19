MAJA Sportswear apuesta por cafeterías y un hotel para elevar la interacción con clientes

La estrategia representa una salida parcial de su core de negocio, la venta de ropa, hacia un modelo que busca aumentar la frecuencia de contacto con los clientes y abrir nuevas oportunidades de consumo. MAJA calcula que la hospitalidad podría aportar hasta 10% de su facturación en el largo plazo, aunque antes deberá demostrar que el negocio funciona y que puede replicarse sin comprometer su actividad principal.

“Queremos personificar la marca y sacarla del anaquel. Creemos que MAJA Sportswear representa un estilo de vida más que una prenda o los diseños de una tienda”, dijo Sebastián de Nicolás, director de Expansión de la compañía, en entrevista con Expansión.

De vender prendas a construir un estilo de vida

La apuesta de MAJA se inscribe en una estrategia que otras empresas detallistas han adoptado para extender su identidad hacia la gastronomía, el arte y el hospedaje. La lógica consiste en ofrecer motivos para visitar una marca incluso cuando el consumidor no necesita comprar sus productos.

Uniqlo opera cafeterías dentro de algunas de sus sucursales, mientras Louis Vuitton combina moda, gastronomía y espacios culturales en ciudades como Nueva York, París y Seúl. Dior también ha abierto cafeterías con propuestas gastronómicas desarrolladas por chefs reconocidos.

Estas iniciativas no implican necesariamente que las marcas quieran convertirse en cadenas de restaurantes u operadores hoteleros. Su objetivo es ampliar los puntos de contacto con el consumidor y construir una relación que vaya más allá de la transacción comercial.

“Pasas de vender un producto a tener un estilo de vida. Ya no es únicamente un punto de venta, también se convierte en un punto de contacto con el consumidor y en una experiencia que el comercio electrónico no puede imitar”, explica Mario Alberto Nava, especialista en mercadotecnia de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

La apuesta también responde a cambios en el gasto de los consumidores. En 2024, el mercado mundial de bienes personales de lujo cayó entre 1% y 3%, mientras el gasto en experiencias de lujo creció 5%, de acuerdo con cifras de Bain citadas por Reuters.

Aunque estos datos corresponden al mercado del lujo y no al de la ropa en general, ilustran el interés de las marcas por desarrollar experiencias que complementen la venta de productos.