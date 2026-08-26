Los consumidores "castigan" a las marcas que generan dudas, aunque tengan que pagar más por ello

El dilema ya aparece en el mercado mexicano, pues el precio accesible ocupa el primer lugar entre los atributos de compra para 25% de los consumidores, aunque 98% considera muy importante confiar en la marca que adquiere, según datos de NielsenIQ.

Las marcas económicas necesitan demostrar que el ahorro no implica sacrificar calidad y las conocidas deben justificar la diferencia de precio sin depender únicamente de la reputación acumulada durante años.

“Primero se valora que lo que estoy comprando sea de buena calidad y sirva para lo que lo estoy comprando. También influyen la exposición y la consistencia. Coca-Cola es una de las compañías de marketing más consistentes del último siglo y lleva décadas construyendo una relación con los mexicanos”, explica Juan Camilo Romero, Head of Strategy de McCann México.

El estudio The Truth About Global Brands documenta un deterioro más amplio de la credibilidad, ya que 55% de las personas considera que las marcas son menos veraces que hace 20 años y 72% cree que priorizar la verdad se volvió más importante.

La presión no proviene solo de la desconfianza. En México, nueve de cada diez consumidores cambian de marca cuando encuentran mejores beneficios relacionados con su dinero, por lo que una compañía necesita sostener al mismo tiempo el precio, la utilidad y la credibilidad de su oferta.

La confianza cambia cuánto acepta pagar el consumidor

El consumidor compara precios y no siempre elige el producto más caro, pero la disposición a pagar más por una marca confiable convierte la credibilidad en una ventaja comercial. La competencia deja de limitarse al costo porque también intervienen la certeza sobre la calidad, la procedencia y el desempeño del producto.

La ruptura tiene consecuencias para ambas partes. El consumidor necesita probar una opción desconocida, dedicar más tiempo a comparar o pagar una diferencia para reducir el riesgo de equivocarse, en tanto que la marca pierde una venta y enfrenta el costo de recuperar a quien ya decidió sustituirla.

