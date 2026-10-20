¿Qué lleva el

Chicken Frankie

?

La fórmula combina pollo, guacamole, salsa macha, queso manchego y jalapeños, además incorpora Doritos dentro del sándwich y sobre el pan, con un precio de 95 pesos que, de acuerdo con Lozada, queda entre las opciones más económicas y las más caras de un menú con más de 25 preparaciones.

El ejecutivo explicó que el pan conserva la fórmula habitual y obtiene su color del carbón vegetal, sin modificar el sabor; en todo caso las diferencias de sabor provienen de la receta y de la incorporación de la botana.

“En lugar de ajustar la forma, fue el color, pero no es ajustar porque sí, sino es ajustar porque hay un motivo atrás, un motivo de relevancia que el consumidor mexicano valora”, señaló Lozada.

La colaboración con Doritos parte, además, de un hábito de consumo identificado por la marca; agregar botanas a los sándwiches para cambiar su textura es un recurso que Subway ya había utilizado en una preparación de pastor con salsa verde y Tostitos.

Lozada revela que antes de lanzar los productos, la compañía realiza estudios cuantitativos a ciegas en los que presenta el concepto y la ocasión de consumo para medir su aceptación. Esas evaluaciones también han llevado a descartar propuestas, por lo que la estrategia local incluye un filtro previo al lanzamiento, además del seguimiento de la demanda una vez que el producto llega a los restaurantes.

Según el CMO, los consumidores del país prefieren sabores más intensos , tienen mayor tolerancia al picante y valoran sus propias recetas, por eso Subway creó y probó la propuesta en México con salsa macha, jalapeños y guacamole, en vez de importar una combinación diseñada para otro mercado.

Pero la apuesta tiene un costo operativo, pues Lozada reconoció que producir el pan negro resulta más caro que elaborar el habitual, sin precisar la diferencia, además los trabajadores deben incorporar el recubrimiento de Doritos durante la preparación en el restaurante.