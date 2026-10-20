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Subway lanzó un sándwich con pan negro y Doritos para "darle una mordida" a las ventas de temporada

La cadena destina 10% de su presupuesto de marketing a Chicken Frankie y estima vender entre 5,000 y 10,000 sándwiches diarios.
mar 20 octubre 2026 02:23 PM
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Sándwich Chicken Frankie de Subway con pan negro y Doritos sobre un fondo verde con relámpagos y motivos de Halloween.
Subway combinó el pan negro con Doritos en una edición de temporada con la que estima vender entre 5,000 y 10,000 sándwiches diarios en México. (Cortesía.)

Subway destinó 10% de su presupuesto de marketing a promocionar Chicken Frankie, un sándwich de pan negro con Doritos desarrollado para México, con el que estima vender entre 5,000 y 10,000 unidades diarias durante la temporada de Halloween y Día de Muertos.

Mateo Lozada, director de marketing de la cadena en el país, dijo en entrevista con Expansión que la aceptación inicial llevó a elevar su previsión de inventario para una oferta disponible desde finales de septiembre y hasta el 2 de noviembre.

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¿Qué lleva el

Chicken Frankie

?

La fórmula combina pollo, guacamole, salsa macha, queso manchego y jalapeños, además incorpora Doritos dentro del sándwich y sobre el pan, con un precio de 95 pesos que, de acuerdo con Lozada, queda entre las opciones más económicas y las más caras de un menú con más de 25 preparaciones.

El ejecutivo explicó que el pan conserva la fórmula habitual y obtiene su color del carbón vegetal, sin modificar el sabor; en todo caso las diferencias de sabor provienen de la receta y de la incorporación de la botana.

“En lugar de ajustar la forma, fue el color, pero no es ajustar porque sí, sino es ajustar porque hay un motivo atrás, un motivo de relevancia que el consumidor mexicano valora”, señaló Lozada.

La colaboración con Doritos parte, además, de un hábito de consumo identificado por la marca; agregar botanas a los sándwiches para cambiar su textura es un recurso que Subway ya había utilizado en una preparación de pastor con salsa verde y Tostitos.

Lozada revela que antes de lanzar los productos, la compañía realiza estudios cuantitativos a ciegas en los que presenta el concepto y la ocasión de consumo para medir su aceptación. Esas evaluaciones también han llevado a descartar propuestas, por lo que la estrategia local incluye un filtro previo al lanzamiento, además del seguimiento de la demanda una vez que el producto llega a los restaurantes.

Según el CMO, los consumidores del país prefieren sabores más intensos , tienen mayor tolerancia al picante y valoran sus propias recetas, por eso Subway creó y probó la propuesta en México con salsa macha, jalapeños y guacamole, en vez de importar una combinación diseñada para otro mercado.

Pero la apuesta tiene un costo operativo, pues Lozada reconoció que producir el pan negro resulta más caro que elaborar el habitual, sin precisar la diferencia, además los trabajadores deben incorporar el recubrimiento de Doritos durante la preparación en el restaurante.

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Las marcas apuestan por productos de temporada

Sin embargo, Subway no es la única marca que busca mantenerse vigente aprovechando el Día de Muertos y Halloween. Krispy Kreme, por ejemplo, lanzó su Dona Katrina del 1 de octubre al 3 de noviembre, con sabor a pan de muerto, relleno de chocolate Carlos V y decoración de Catrina.

Tim Hortons también lanzó una colección de tazas inspiradas en la temporada . Las propuestas atienden ocasiones de consumo distintas, pero recurren a una estrategia similar para llamar la atención y mantenerse vigentes.

Ante ese escenario, Lozada asegura que la diferenciación de Subway debe conservar la preparación al momento y la posibilidad de personalizar el pedido, de modo que el comprador atraído por el pan negro pueda ajustar ingredientes como en cualquier otro sándwich de la cadena.

La campaña de Chicken Frankie se enfoca en medios digitales e influencers y las piezas publicitarias utilizan referencias a zombis y a la temporada para convertir la apariencia del sándwich en el principal gancho de comunicación.

La prueba está después de la compra, ya que Subway no tiene la trazabilidad para distinguir entre quienes acuden por la novedad y quienes regresan posteriormente, reconoció el ejecutivo cuando se le preguntó cómo medirían la recompra.

“Parte de la estrategia tiene que ver con darte distintos motivos para que llegues más seguido”, explicó Lozada, quien confía en que la experiencia con el producto favorezca nuevas visitas.

Por ahora, Chicken Frankie tiene una previsión de venta y un inventario ampliado, mientras la capacidad de convertir esa curiosidad en visitas posteriores sigue sin una medición individual, de modo que el desafío comercial continúa después de la fotografía del pan negro y del primer mordisco.

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